Полковник Геннадий Алехин: Армия России начала штурм ключевых опорников ВСУ в районе Великого Бурлука - 27.01.2026
Полковник Геннадий Алехин: Армия России начала штурм ключевых опорников ВСУ в районе Великого Бурлука
Полковник Геннадий Алехин: Армия России начала штурм ключевых опорников ВСУ в районе Великого Бурлука - 27.01.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Армия России начала штурм ключевых опорников ВСУ в районе Великого Бурлука
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2026-01-27T18:41
2026-01-27T18:41
Штурмовые подразделения группировки войск "Север" после освобождения селения Дегтярное, основательно потеснили противника в районе Нестерного и Круглого. Они расположены в нескольких километрах от границы с Белгородской областью. Таким образом ликвидируется выступ и укрепляется плацдарм для дальнейшего решения оперативно-тактических задач на этом участке фронта Харьковского направления.Изменилась ситуация вокруг Волчанской агломерации. Наши штурмовики постоянно маневрируют, отсекая оборонительные линии ВСУ на участке Белый Колодезь-Великий Бурлук. Местность здесь резкопересеченная, лесистая, местами заболоченная, однако зимнее время с установившимися морозами, отсутствием "зеленки" и подмерзанием низин, помогает "северянам" выполнить эту сложную задачу.Украинская армия здесь имеет серьезные укрепрайоны. Киевский режим неслучайно перебрасывает сюда спецподразделения разведки, чтобы оценить будущие маневры российской армии. Воевать в полный рост украинская разведка здесь вроде как и не должна, но потери в её рядах свидетельствуют об обратном. В отличии от армейских подразделений у них нет тяжелых вооружений, артиллерии, нет и поддержки с воздуха, поскольку в целом у Украины она отсутствует.В дальнейшем вполне вероятен маневр российской армии вдоль шоссейных и полевых дорог. Прикрываясь руслом речки Старица в направлении Избицкое-Варваровка, охватывая лес Заломный (на хребте водораздела рек Старица - Северский Донец) с запада с выходом к трассе С-210803, отрезая ее от Рубежного и переправ через Северский Донец. Этими действиями обеспечивается наступление на левобережье в направлении Верхняя Писаревка - Заречное к переправам в районе Старого Салтова.В непосредственной близости от Волчанска, взяв под контроль Вильчу и Лиман, подразделения группировки войск "Север" продолжили наступательные действия в южном направлении на правом берегу Северского Донца и приступили к штурму фортификационных сооружений 120-й отдельной бригады теробороны и 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. По последним данным, полученным с места боев, наши штурмовики закрепились и расширяют плацдарм в Графском и Симоновке.Отмечу также, что в зоне СВО возросла роль тяжелых беспилотников, которые обеспечивают по воздуху поставку боеприпасов, провизии передовым штурмовым подразделениям российской армии. Еще осенью минувшего года на полигонах прошел испытание новейший дрон "Бердыш". По своим боевым возможностям и техническим характеристикам новый российский беспилотник вполне способен соперничать и даже превосходить один из самых удачных украинских фронтовых БПЛА — гексакоптер "Баба Яга".Сходиться в очной схватке дронам ещё не доводилось. Но, по мнению конструкторов, российский "Бердыш" способен легко противостоять с украинским дроном. И военные специалисты на передовой считают, что украинский гексакоптер, прозванный на передовой "Баба Яга", бесспорно обладает отличными боевыми характеристиками. Но называть этот дрон чем-то уникальным, по их мнению, не стоит.По некоторым данным "Бердыш" уже поступил во фронтовые части на Харьковском направлении. Новый тяжелый дрон имеет универсальную боевую платформу, которая позволяет выполнять практически любую работу на передовой: от задач ударного дрона-бомбардировщика до транспортировки грузов и минирования местности. Способен нести 20 кг полезной боевой нагрузки и наносить удары на дальности в 25 километров.В зависимости от поставленных задач он может применяться для постановки противотанковых и противопехотных мин, сбросить на противника мощный фугас, а также наносить огневое поражение из реактивного пехотного огнемета "Шмель" или РПГ-30 "Крюк".
Полковник Геннадий Алехин: Армия России начала штурм ключевых опорников ВСУ в районе Великого Бурлука

18:41 27.01.2026
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Штурмовые подразделения группировки войск "Север" после освобождения селения Дегтярное, основательно потеснили противника в районе Нестерного и Круглого. Они расположены в нескольких километрах от границы с Белгородской областью. Таким образом ликвидируется выступ и укрепляется плацдарм для дальнейшего решения оперативно-тактических задач на этом участке фронта Харьковского направления.
Геннадий Алехин
Изменилась ситуация вокруг Волчанской агломерации. Наши штурмовики постоянно маневрируют, отсекая оборонительные линии ВСУ на участке Белый Колодезь-Великий Бурлук. Местность здесь резкопересеченная, лесистая, местами заболоченная, однако зимнее время с установившимися морозами, отсутствием "зеленки" и подмерзанием низин, помогает "северянам" выполнить эту сложную задачу.
Украинская армия здесь имеет серьезные укрепрайоны. Киевский режим неслучайно перебрасывает сюда спецподразделения разведки, чтобы оценить будущие маневры российской армии. Воевать в полный рост украинская разведка здесь вроде как и не должна, но потери в её рядах свидетельствуют об обратном. В отличии от армейских подразделений у них нет тяжелых вооружений, артиллерии, нет и поддержки с воздуха, поскольку в целом у Украины она отсутствует.
В дальнейшем вполне вероятен маневр российской армии вдоль шоссейных и полевых дорог. Прикрываясь руслом речки Старица в направлении Избицкое-Варваровка, охватывая лес Заломный (на хребте водораздела рек Старица - Северский Донец) с запада с выходом к трассе С-210803, отрезая ее от Рубежного и переправ через Северский Донец. Этими действиями обеспечивается наступление на левобережье в направлении Верхняя Писаревка - Заречное к переправам в районе Старого Салтова.
В непосредственной близости от Волчанска, взяв под контроль Вильчу и Лиман, подразделения группировки войск "Север" продолжили наступательные действия в южном направлении на правом берегу Северского Донца и приступили к штурму фортификационных сооружений 120-й отдельной бригады теробороны и 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. По последним данным, полученным с места боев, наши штурмовики закрепились и расширяют плацдарм в Графском и Симоновке.
Отмечу также, что в зоне СВО возросла роль тяжелых беспилотников, которые обеспечивают по воздуху поставку боеприпасов, провизии передовым штурмовым подразделениям российской армии. Еще осенью минувшего года на полигонах прошел испытание новейший дрон "Бердыш". По своим боевым возможностям и техническим характеристикам новый российский беспилотник вполне способен соперничать и даже превосходить один из самых удачных украинских фронтовых БПЛА — гексакоптер "Баба Яга".
Сходиться в очной схватке дронам ещё не доводилось. Но, по мнению конструкторов, российский "Бердыш" способен легко противостоять с украинским дроном. И военные специалисты на передовой считают, что украинский гексакоптер, прозванный на передовой "Баба Яга", бесспорно обладает отличными боевыми характеристиками. Но называть этот дрон чем-то уникальным, по их мнению, не стоит.
По некоторым данным "Бердыш" уже поступил во фронтовые части на Харьковском направлении. Новый тяжелый дрон имеет универсальную боевую платформу, которая позволяет выполнять практически любую работу на передовой: от задач ударного дрона-бомбардировщика до транспортировки грузов и минирования местности. Способен нести 20 кг полезной боевой нагрузки и наносить удары на дальности в 25 километров.
В зависимости от поставленных задач он может применяться для постановки противотанковых и противопехотных мин, сбросить на противника мощный фугас, а также наносить огневое поражение из реактивного пехотного огнемета "Шмель" или РПГ-30 "Крюк".
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Карта Запорожской и Днепропетровской областей
