Канал "Дневник Десантника" доложил текущую обстановку на Харьковском направлении
О происходящем в зоне специальной военной операции в Харьковской области 15 марта сообщает канал "Дневник Десантника"
2026-03-16T00:45
Канал "Дневник Десантника" доложил текущую обстановку на Харьковском направлении

О происходящем в зоне специальной военной операции в Харьковской области 15 марта сообщает канал "Дневник Десантника"
🟥 В населенном пункте Верхняя Писаревка сохраняется активность, российские бойцы немного продвинулись вперёд;
🟥 В районе населенного пункта Рубежное во время разведывательных мероприятий разведка ВС РФ обнаружила пункт временной дислокации и технику врага. Координаты были переданы нашей авиации, которая нанесла удар ФАБом-500;
🟥 Вражеская гаубица Д-20 уничтожена несколькими ударами БПЛА спецподразделения ГрВ "Север" после того, как была обнаружена во время разведки в населенном пункте Замуловка;
🟥 В населенном пункте Волчанские Хутора продолжаются ожесточенные боевые действия. Поддерживая продвижение российских штурмовиков, расчеты ТОСов отработали по скоплению живой силы врага;
🟥 В селе Бочково подразделения разведки ВС РФ обнаружили пункт управления БПЛА, откуда враг атаковал российские войска и Белгородскую область. Дроноводами ВС РФ пункт управления и живая сила ВСУ были уничтожены;
🟥 В лесопосадках севернее населенного пункта Бударки во время разведки был обнаружен противник на квадроцикле. Российскими операторами БПЛА все цели были уничтожены;
🟥 В юго-восточной части населенного пункта Весёлое российские подразделения в ходе разведки обнаружили пункты временной дислокации ВСУ. Авиация ВС РФ уничтожила цели;
🟥 В сторону государственной границы двигалась бронетехника врага и автобусы с личным составом для совершения ротации. Российские поздравления уничтожили вражеские объекты вместе с живой силой в населенном пункте Дергачи.
Ранее сообщалось, что на восточном фланге Запорожского направления подразделения группировки "Восток" продолжают наступление западнее, северо-западнее и юго-западнее Гуляйполя, отражая попытки ВСУ контратаковать в южной части Днепропетровской области.
