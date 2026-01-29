https://ukraina.ru/20260129/nikto-ne-khochet-svyazyvatsya-s-ssha-lukyanov-o-tom-pochemu-mir-ne-smog-otvetit-na-zakhvat-maduro-1074870790.html

"Никто не хочет связываться с США": Лукьянов о том, почему мир не смог ответить на захват Мадуро

"Никто не хочет связываться с США": Лукьянов о том, почему мир не смог ответить на захват Мадуро - 29.01.2026 Украина.ру

"Никто не хочет связываться с США": Лукьянов о том, почему мир не смог ответить на захват Мадуро

Операция в Венесуэле обнажила кризис международных институтов и нежелание ключевых игроков бросать вызов США. Мировое сообщество ограничилось вялыми протестами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов

2026-01-29T04:45

2026-01-29T04:45

2026-01-29T04:45

новости

сша

венесуэла

россия

николас мадуро

дональд трамп

сергей лавров

украина.ру

латинская америка

захват

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074345951_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_45ed74fc53204a04481f589bd5b6d4ac.jpg

Нападение США на Венесуэлу является грубым вооруженным вторжением с десятками убитых и раненых, заявил глава МИД России Сергей Лавров 22 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.Комментируя операцию по захвату Николаса Мадуро, Лукьянов отметил нестандартность произошедшего. "Венесуэла — это странное и нелинейное явление. Был там сговор или нет, мы не знаем, но провели операцию эффектно и профессионально". При этом все ожидали, что это традиционный для американской политики эпизод смены режима, но вдруг этого не произошло. Они точечно изъяли одного человека, которого будут долго и мучительно судить, заявил эксперт.Он указал на главную причину слабой реакции. "Конечно, вялая реакция мирового сообщества показывает, что международные институты не работают по сравнению с тем, как были задуманы. Никому не хочется связываться с США, потому что они важны для многих стран — в том числе для России", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты внешней политики США — в материале Дениса Рудометова "Николай Доронин: Европа вооружается, чтобы победить Трампа в гонке за Арктику и вытеснить оттуда Россию" на сайте Украина.ру.

сша

венесуэла

россия

латинская америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, венесуэла, россия, николас мадуро, дональд трамп, сергей лавров, украина.ру, латинская америка, захват, реакция, вторжение, геополитика, международные отношения, международная политика, главные новости