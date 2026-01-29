"Никто не хочет связываться с США": Лукьянов о том, почему мир не смог ответить на захват Мадуро - 29.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260129/nikto-ne-khochet-svyazyvatsya-s-ssha-lukyanov-o-tom-pochemu-mir-ne-smog-otvetit-na-zakhvat-maduro-1074870790.html
"Никто не хочет связываться с США": Лукьянов о том, почему мир не смог ответить на захват Мадуро
"Никто не хочет связываться с США": Лукьянов о том, почему мир не смог ответить на захват Мадуро - 29.01.2026 Украина.ру
"Никто не хочет связываться с США": Лукьянов о том, почему мир не смог ответить на захват Мадуро
Операция в Венесуэле обнажила кризис международных институтов и нежелание ключевых игроков бросать вызов США. Мировое сообщество ограничилось вялыми протестами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
2026-01-29T04:45
2026-01-29T04:45
новости
сша
венесуэла
россия
николас мадуро
дональд трамп
сергей лавров
украина.ру
латинская америка
захват
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074345951_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_45ed74fc53204a04481f589bd5b6d4ac.jpg
Нападение США на Венесуэлу является грубым вооруженным вторжением с десятками убитых и раненых, заявил глава МИД России Сергей Лавров 22 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.Комментируя операцию по захвату Николаса Мадуро, Лукьянов отметил нестандартность произошедшего. "Венесуэла — это странное и нелинейное явление. Был там сговор или нет, мы не знаем, но провели операцию эффектно и профессионально". При этом все ожидали, что это традиционный для американской политики эпизод смены режима, но вдруг этого не произошло. Они точечно изъяли одного человека, которого будут долго и мучительно судить, заявил эксперт.Он указал на главную причину слабой реакции. "Конечно, вялая реакция мирового сообщества показывает, что международные институты не работают по сравнению с тем, как были задуманы. Никому не хочется связываться с США, потому что они важны для многих стран — в том числе для России", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты внешней политики США — в материале Дениса Рудометова "Николай Доронин: Европа вооружается, чтобы победить Трампа в гонке за Арктику и вытеснить оттуда Россию" на сайте Украина.ру.
сша
венесуэла
россия
латинская америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074345951_46:0:1411:1024_1920x0_80_0_0_bfee62e4635b5feeee052e70df892700.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, венесуэла, россия, николас мадуро, дональд трамп, сергей лавров, украина.ру, латинская америка, захват, реакция, вторжение, геополитика, международные отношения, международная политика, главные новости
Новости, США, Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Украина.ру, Латинская Америка, захват, реакция, вторжение, геополитика, международные отношения, Международная политика, Главные новости

"Никто не хочет связываться с США": Лукьянов о том, почему мир не смог ответить на захват Мадуро

04:45 29.01.2026
 
© REUTERS / Eduardo Munoz
- РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / Eduardo Munoz
Читать в
ДзенTelegram
Операция в Венесуэле обнажила кризис международных институтов и нежелание ключевых игроков бросать вызов США. Мировое сообщество ограничилось вялыми протестами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
Нападение США на Венесуэлу является грубым вооруженным вторжением с десятками убитых и раненых, заявил глава МИД России Сергей Лавров 22 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Комментируя операцию по захвату Николаса Мадуро, Лукьянов отметил нестандартность произошедшего. "Венесуэла — это странное и нелинейное явление. Был там сговор или нет, мы не знаем, но провели операцию эффектно и профессионально".
При этом все ожидали, что это традиционный для американской политики эпизод смены режима, но вдруг этого не произошло. Они точечно изъяли одного человека, которого будут долго и мучительно судить, заявил эксперт.
Он указал на главную причину слабой реакции. "Конечно, вялая реакция мирового сообщества показывает, что международные институты не работают по сравнению с тем, как были задуманы. Никому не хочется связываться с США, потому что они важны для многих стран — в том числе для России", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты внешней политики США — в материале Дениса Рудометова "Николай Доронин: Европа вооружается, чтобы победить Трампа в гонке за Арктику и вытеснить оттуда Россию" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАВенесуэлаРоссияНиколас МадуроДональд ТрампСергей ЛавровУкраина.руЛатинская Америказахватреакциявторжениегеополитикамеждународные отношенияМеждународная политикаГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:39Сумское направление. Успехи ВС РФ
08:10Зеленский может приехать в Москву - Welt
08:06Какой туризм доступен только жителям России: Дмитриев об экономическом и идеологическом чуде КНДР
07:40ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией
07:20ВС РФ ударили по объектам противника в Виннице и Кривом Роге
07:00Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке
06:30Дмитрий Выдрин о встрече Путина и аш-Шараа: Запад напал бы на Россию 15 лет назад, не будь Сирии
06:20"Добьют всё живое, что осталось в украинской экономике". Эксперты и политики о ситуации в стране
06:10Новая авантюра? Почему Киев начал обострение на белорусском направлении
06:00У палаток "незламности" дежурят ТЦК: эксперт о том, как Киев ловит уклонистов на фоне блэкаутов
05:45Почему "формула Трампа" не работает и что хочет Россия. Украина в международном контексте
05:40Все время хотят "бахнуть ядеркой": Ищенко об электорате, которому нравятся авантюры Трампа
05:30После освобождения Дегтярного ВС РФ потеснили ВСУ в районе Нестерного и Круглого — полковник Алехин
05:15Двойная логика Запада: Ищенко объяснил, почему США никогда не признавали Прибалтику частью СССР
05:00Зачем Трампу Гренландия: политолог про "прыжок с моста" и амбиции американского президента
04:45"Никто не хочет связываться с США": Лукьянов о том, почему мир не смог ответить на захват Мадуро
04:30"Первое наглое вторжение": Ищенко назвал отправную точку конфронтации Запада с Россией
04:18Родригес приняла присягу вооружённых сил Венесуэлы и объявила о первоочередных задачах
04:15"Хвост, который виляет собакой": Скориков рассказал про цели Зеленского на переговорах по Украине
04:00Выстроить "прекрасный новый мир": Ищенко о задаче России по завершении нынешнего исторического этапа
Лента новостейМолния