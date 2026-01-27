https://ukraina.ru/20260127/dezertiry-kharkova-kak-zelenskiy-prevratil-stranu-v-kontslager-1074864451.html

Дезертиры Харькова. Как Зеленский превратил страну в концлагерь

В первой столице Украины, городе Харьков, сейчас почти 90% жителей сидят без света. Однако выход на улицу для мужчин города чреват насильственной мобилизацией. Ежедневно в сети появляются видео с избиениями со стороны сотрудников ТЦК, но уже чаще они получают и отпор.

В воскресенье 25 января Харьковский областной ТЦК даже выпустил специальное заявление, отрицающее наличие организованного "национального сопротивления" мобилизации. Подобные заявления ТЦК называет "частью информационной кампании, направленной на разобщение общества и подрыв доверия к структурам, отвечающим за оборону".Харьковский ТЦК утверждает, что это именно РФ пытается настроить украинцев враждебно к ТЦК и спровоцировать их на силовое сопротивление мобилизации. В тот же день украинские СМИ публикуют видео, где мужчину силком вытаскивают из харьковского метро.По всей видимости, несчастного вскоре ждет "учебка", которые на Украине превратили в подобие колоний строгого режима из-за массового дезертирства. В конце января харьковское издание "Ассамблея" публиковало рассказ одного из тех, кто недавно прошел через такую "учебку" в Чугуевском районе Харьковской области, сравнивая её с каким-то зинданом средневекового падишаха."Вплотную к селу Малиновка. Учебка называется Фигуровка, это бывший лагерь отдыха, а на сегодняшний день это концлагерь для военных! Я бывал в разных учебках с 2015 года, но это сущий ад на земле. Все, как в зоне. Локалка [местность], которая ограждена по периметру егозой [колючей проволокой], круглосуточная охрана с оружием. В случае побега в прямом смысле стреляют на поражение. Там в лесу даже могилы есть для тех, кто неудачно попытался сбежать", - передает украинский военный.Недавно военнослужащий 102-й бригады территориальной обороны Владимир Бойко рассказывал, что из рядов украинской армии сбегают 1000 военнослужащих в день, то есть, практически каждую минуту кто-нибудь бежит, но везёт далеко не всем.Харьковчане, прошедшие "учебки", в разных регионах страны, делятся в региональных пабликах, посвященных СОЧ (дезертирам) своим опытом. По их данным, "учебка" в Яворове Львовской области, куда многие харьковчане попадают, усиленно охраняется, хотя там и достаточно большая территория. Имеется "учебка" в Старычах в том же регионе, но она в горах и без знания местности сбежать оттуда весьма сложно, учитывая, что местное население вряд ли будет помогать беглецам."Сильно не рассчитывайте добежать до какого-то села, дескать, там пересидеть, люди помогут. Местные распрекрасно сдают беглецов воякам. Возможно, не все, но некоторые точно", - рассказывает в харьковском паблике один из дезертиров.Направляют харьковчан также в две "учебки" в Винницкой области, в Ольгополе и Ямполе.По словам дезертиров, сбежать оттуда не так уж сложно при желании, а в розыск подают только через 72 часа после побега. Однако в "учебке" в Любомирке под Ольгополем после побега за беглецами рассылают дроны с тепловизорами. В этой же "учебке" практикуют круговую поруку, вынуждая мобилизованных ходить парочками и "стучать" друг на друга за одну лишь высказанную мысль о побеге. По словам беглецов, к харьковчанам и одесситам "вертухаи" (охранники "учебок") относятся с особой бдительностью, считая их более склонными к побегу.Сбежавший оттуда дезертир советует бежать ночью после отбоя, когда всех уже пересчитали, но не советует затем рассчитывать на попутные машины, которые с большой вероятностью проверят на блокпостах. Успешные дезертиры из Харькова советуют наладить для начала контакты с теми, кто задержался в "учебках" по состоянию здоровья (или откупился), а также с охраной, чтобы в случае чего те стреляли не в спину, а в воздух. Среди охранников украинских "учебок" есть все-таки и те, в ком человечность не умерла.Счастливчики-харьковчане рекомендуют насильно мобилизованным иметь при себе второй телефон, деньги на такси и гражданскую одежду. "Микротелефон стоит 350 гривен. Размер с мизинец. Засунул в пачку кофе или сигарет и передал по Новой почте", - делится опытом дезертир, сбежавший из "учебки" в Старычах.Есть и бывшие заключенные, которым режим Зеленского кажется до боли знакомым. "Сорри за эмоции, но если такие все тугие, то может и правильно вас там утилизируют? Поражаюсь просто. Найдите любого барыгу или зэка и спросите, как запрет передают на зону. Там контроль в разы похлеще и всё передается годами, а вы с "учебкой" разобраться не можете", - пишет дезертир из Харькова.Харьков, как и вся Украина, напоминает в эти дни большой концлагерь. Противостояние ТЦК происходит в Харькове каждый день, но оно не имеет характер чего-то систематического и организованного, как утверждает региональный ТЦК. Скорее, речь идёт о спорадических вспышках. Организованный протест могу пока оказывать лишь те харьковчане, которым удалось вырваться из концлагеря Зеленского. Но есть многие, которых схоронили в посадках под Харьковом при попытке к бегству.О происходящем в других городах Украины - Света не будет, а зарезанный "орками" герой оказался дезертиром. Что происходит в Днепропетровске

