России — Донбасс, Украине — 800 млрд и членство в ЕС. К чему ведут переговоры в Абу-Даби

Первый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США в ОАЭ завершен, через неделю ожидается продолжение. Песков заявляет, что быстрого прогресса ждать не стоит, но все же есть конструктив и работа продолжается. Такой же сдержанный оптимизм виден в официальных релизах остальных сторон.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1a/1074805890_0:82:1280:802_1920x0_80_0_0_290936ff9a7f61d0335e3cb4f29c0118.jpg

Нужно отметить, что последнее время информация о переговорном процессе в прессу попадает крайне скупо. После скандала, вызванного сливами Bloomberg, которые вообще могли похоронить переговоры, стороны как будто приняли негласное соглашение о возврате к классическому типу дипломатии, когда политизированное и поляризованное общество узнает итоги, но не промежуточные решения. Впрочем, украинский нардеп Гончаренко* говорит, что все дело в представлявшем "партию войны" и очень раздражавшем американцев Ермаке. Нет Ермака — нет сливов.Тем не менее, кое-что известно и этого вполне достаточно для предварительного анализа.Ключевой вопрос остановки военных действий — территориальный. Согласно "духу Анкориджа", Россия готова к перемирию в случае вывода ВСУ с оставшейся под контролем Украины территории Донбасса. Вопрос, часто задаваемый "сетевыми патриотами" о том, как же Херсон и Запорожье, как же Конституция РФ, не имеет никакого практического смысла вне рамок их собственного политического "самооблучения". Это вопрос из серии, как демилитаризировать Украину, если у нее останется армия, западные поставки вооружения и договор со странами НАТО о гарантиях безопасности? Вот так — другого ответа нет. Точнее есть, но его многие пока что могут психологически не принять, как многие на Украине не принимают психологически, что Россия по результатам войны не просто не будет наказана, но, по сути, будет поощрена территориями, снятием санкций и международными инвестиционными проектами.Таким образом, когда Зеленский говорит, что Украина "ни при каких обстоятельствах" не отдаст свою территорию РФ, а потому нужно искать компромисс, он делает заявление для своих "сетевых патриотов". Но делает его так, чтобы потом его не уличили во лжи. Возможно, Украина и не "отдаст", но речь ведь не о "передаче", а о выходе ВСУ. Мы неоднократно говорили, что успех переговоров во многом заключается в согласовании формулировок, в языке. И разговор о свободной экономической зоне (СЭЗ), где не будет украинских войск, а политическое управление — совместное, мог бы быть таким компромиссом. Это пока только предположение, но оно небеспочвенно.Итак, мы знаем, что сейчас обсуждается 20-пунктный план, то есть то, что было выработано в Париже, а затем привезено Дмитриевым Путину. Мы знаем, что Путин за все это время ни разу не давал оценок этому плану и точно не говорит "нет". Категорические заявления звучали только от лиц, которые от переговорного процесса отстранены. Зато Песков сказал, что "формула Анкориджа" (вывод ВСУ из Донбасса) в силе, но что под ней подразумевается — он говорить не может и не будет. Мы знаем, что перед встречей рабочих групп в Абу-Даби Уиткофф о чем-то 4 часа говорил с Путиным и по результатам были одобрены переговоры в ОАЭ. Значит ли это, что, поговорив с Уиткоффом, Путин согласился на вариант СЭЗ, когда ВСУ действительно уходят из Донбасса, но Украина там как бы сохраняется путем совместного управления территориями? Неизвестно. Тем не менее, в ОАЭ поехали военные обсуждать технические вопросы разграничения и мониторинга: "буферные зоны и механизмы контроля", как написал ТАСС. Глава делегации — не Мединский (его вообще нет) и даже не Дмитриев (он есть и занимается экономическими вопросами), а заместитель Герасимова и глава ГУ адмирал Костюков. К украинской делегации на второй день присоединились замглавы ГУР Скибицкий и глава генштаба Гнатов. Это не политики и нужны они могут быть только для решения военно-технических вопросов. Снова же, зачем это нужно, если нет политического решения? Или есть?Вопрос номер два — гарантии безопасности для Украины. США давно готовы дать Киеву гарантии "по типу 5-й статьи устава НАТО", но без НАТО и, по-видимому, даже провести решение в виде закона через Конгресс, вот только Киев это не устраивает. В Киеве прекрасно понимают, что с таким договором Штаты не вмешаются, если вдруг Россия атакует снова. Зеленский хочет ввода хоть каких-нибудь западных войск хотя бы на Западную Украину. Дело не в том, что маленькие западные контингенты смогут остановить ВС РФ, а в том, чтобы произошло прямое столкновение и страны НАТО оказались в непосредственном военном конфликте с Россией. Именно это обсуждалось в Париже, именно с этим предварительно согласились Макрон и Стармер. Но согласились с оговоркой. Они введут ограниченные контингенты (буквально несколько тысяч человек), только если Трамп даст гарантии самим этим контингентам. А Трамп ничего такого не подтвердил и вопрос завис. Мало того, уже в Абу-Даби, если верить Politico, США прямо отказались давать европейцам такие гарантии. Ну и ясно, что гренландский вопрос в принципе пока закрывает даже гипотетическую возможность ввода на Украину евроконтингентов под прикрытием американцев.Именно поэтому вопрос с гарантиями безопасности сейчас выглядит даже сложнее, чем вопрос территорий. Зеленский вообще сказал, что договор о гарантиях получится подписать только по окончанию войны, что принципиально расходится со всей линией, которую гнула Украина. И что конкретно значат эти слова, никто не понимает. Может быть речь идет о двустороннем американо-украинском соглашении о той самой 5-й статье устава НАТО без НАТО, которое американцы согласились подписать после вывода ВСУ из Донбасса, а значит после прекращения военных действий? Сейчас Зеленский говорит о том, что двусторонний договор готов и ожидается лишь дата и место, где будет подписан документ, а затем его ратифицируют в Конгрессе США и Верховной Раде. Означает ли это, что Киев согласился на гарантии 5-й статьи устава НАТО без НАТО, которые будут предоставлены после окончания боевых действий, т.е. после вывода ВСУ из Донбасса? Уиткофф намекал, что в случае согласия Украина получит беспошлинную торговлю с США. А The New York Times инсайдит, что в Абу-Даби обсуждался вопрос размещения миротворцев из нейтральных стран, причем надо отметить, что обсуждали это не Россия с остальными сторонами, а США и Украина. То есть американцы предлагают альтернативу евроконтингентам. Если это так, то это объясняет, почему украинская делегация ведет в ОАЭ переговоры так, будто вопрос о гарантиях уже решен или, по крайней мере, близок к решению.Также в пакете гарантий, по словам Зеленского, идет ускоренное вступление в ЕС, против чего Россия никогда не протестовала. Это заявление по сути подтвердил Орбан, сообщив, что в ЕС разработан документ, который предполагает "ограниченное членство" Украины к 2027 году. Это прямо очень скоро и это означает, что Европа наконец-то отказалась от знаменитого принципа "давайте просто воевать дальше". Косвенно такое умозаключение подтверждается поисками Макрона и Мелони "европейского Уиткоффа" для прямых переговоров с Путиным и изменениями в риторике Мерца. Президент Сербии Вучич тоже подтвердил, что вступление Украины в ЕС 1 января 2027 году является частью мирного плана, правда этому будут сопротивляться Венгрия, Польша, Чехия и Словакия. Но Вучич допускает, что "будут силовые изменения процедур, вопреки регламентам и всему остальному", то есть отмена принципа единогласия по внешним вопросам для преодоления вето вышеуказанных стран.Ну и конечно "пакет процветания", то есть деньги. По словам Орбана, в одном документе с принятием Украины в ЕС идет выделение Киеву 800 миллиардов на восстановление и 700 на оборону в течение 10 лет. Это подтверждает премьер-министр Хорватии в итальянской газете Corriere della Sera. Он говорит, что в ОАЭ фигурируют 4 документа: общий "заглавный", вывод ВСУ из Донбасса, пакет послевоенного восстановления на 800 млрд и гарантии безопасности от США. Politico же публикует детали и источники финансирования. США, ЕС, МВФ и ВБ обязуются выделить 500 млрд за 10 лет. Из них ЕК даст 100 млрд на гуманитарные проекты, а США инвестируют в бизнес через американо-украинский инвестиционный фонд, возможно с использованием замороженных российских активов, но это догадки. Всего гарантировано примерно 300 млрд, остальное опционально. Консультант из BlackRock сказал, что инвестиции будут только после окончания военных действий, что только подтверждает наши предыдущие выводы.По результатам первого раунда переговоров в Абу-Даби Зеленский на удивление не говорит о том, что Россия срывает переговоры, не требует новых санкций и дальнобойного оружия. Наоборот, он говорит, что все уже почти готово, только Донбасс Украина не отдаст "ни при каких обстоятельствах". Но мы уже сделали предположение, что речь идет не об "отдать", а о СЭЗ с совместным управлением.Со стороны Украины со ссылкой на источники инсайд из ОАЭ есть только у РБК-Украина. Там указано, что политическая подгруппа значительного прогресса (по территориям) не достигла, а вот у военной подгруппы — большой прогресс по разведению сил, мониторингу прекращения боевых действий, созданию центра по контролю и координации прекращения огня, возможному составу стран-участниц (преимущественно РФ, США и Украина). Через неделю стороны должны обменяться определениями ключевых терминов — что считать режимом прекращения огня, а что — его нарушением.Издание Axios, которому, как некоторые считают, сливают информацию люди Уиткоффа, сообщает, что делегации были "хорошими", выглядели "как друзья", "пытались найти компромисс", "начали сближать позиции" по Донбассу и даже приблизились к встрече Путина и Зеленского. Последнее, впрочем, пока не имеет смысла, но условно можно считать, что приблизились. Обсуждали также относительно мелкие детали вроде статуса ЗАЭС. Путин, в соответствии с тем, что звучало в ранее слитых планах, предлагает разделить вырабатываемую электроэнергию между Россией и Украиной.Подведем итоги.Из имеющихся на сегодня данных можно сделать вывод, что Украине предлагают вывести войска из Донбасса при условии создания там СЭЗ и заменить предполагавшихся европейских миротворцев на контингенты из нейтральных стран в обмен на гарантии безопасности от США, беспошлинную торговлю с США, 800 млрд на восстановление на 10 лет и ускоренное вступление в ЕС в следующем году.Сделка для Украины не просто приемлемая, но шикарная. Зеленский сможет сказать, что он политически ничего не сдал, просто принял "реалии на земле" (а Сырскому надо было лучше воевать), но зато отбился от второй армии мира и добился реализации главной "мечты" Евромайдана — вступления в ЕС. Ну и денег много дадут. Одной из причин Майдана 2014 года, кстати, был поиск внешних инвестиций для Украины, а теперь вопрос закрывается. Для России сделка тоже вполне ничего. "Наказание за агрессию" уходит с повестки дня, Россия получает территории с сухопутным коридором в Крым и совместные с американцами проекты по разработке полезных ископаемых. Не говоря уже о снятии санкций или на первом этапе хотя бы снятии угрозы для теневого нефтяного флота. А, прежде всего, Россия получает возможность относительно безболезненно "выпрыгнуть" из большой войны, которую она не планировала, но в которую ее затягивали с 2014 года и затянули, и заняться восстановлением экономики.1 февраля — продолжение переговоров.О том, что мешает Зеленскому прямо согласиться на вывод ВСУ из Донбасса — в материале "Мир стал гораздо ближе. Зеленский готов к уступкам территорий, но есть нюанс".*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

