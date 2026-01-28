https://ukraina.ru/20260128/ne-tolko-lukashenko-protiv-kogo-budut-druzhit-zelenskiy-i-tikhanovskaya-1074917795.html

Не только Лукашенко. Против кого будут дружить Зеленский и Тихановская

Не только Лукашенко. Против кого будут дружить Зеленский и Тихановская

Режим Владимира Зеленского в очередной раз продемонстрировал свою глубинную антироссийскую сущность, на этот раз на примере Белоруссии. Украинские власти верны своей стратегии – вредить РФ везде, где это возможно

Ни войны, ни мира с ЛукашенкоВ 2019 году, когда Зеленский пришел к власти, все начиналось хорошо и ничего не предвещало грозы, которая через год разразится в отношениях Белоруссии и Украины.Впервые при новом украинском президента прошел Форум регионов двух стран, который поочередно принимает то одна, то другая страна. В тот раз мероприятие прошло в Житомире с участием лидеров двух соседних государств. Стороны наметили планы дальнейшего экономического сотрудничества и договорились на будущий год провести следующий, третий такой форум в Гродно, которому, однако, было не суждено состояться.В августе 2020-го Белоруссия была охвачена протестами после президентских выборов, которые несмотря на все усилия разбушевавшейся оппозиции и ее западных кураторов потерпели фиаско. Лукашенко вступил в новый президентский срок.Украина в этот момент оказалась в щекотливом положении. С одной стороны, нужно было дудеть в общеевропейскую дуду про белорусского "диктатора" и "узурпатора", с которым еще совсем недавно Зеленский ручкался в Житомире, с другой, тесные экономические, культурные и исторические связи мешали в одночасье порвать с властями Белоруссии.В итоге киевский режим решил усидеть на двух стульях: решением Верховной Рады выборы президента в соседней стране были признаны нелегитимными, но и тесную дружбу с забугорной белорусской оппозицией также решили не заводить.Как пишут украинские СМИ, сторонником такой линии был бывший глава Офиса президента Андрей Ермак. Он полагал, что отталкивать от себя Лукашенко было бы глупо, гораздо полезнее пытаться влиять на белорусского лидера, чем иметь его в списке своих врагов.В белорусском оппозиционном болоте, которое широко разлилось по Литве и Польше, на такую хитрую тактику Киева смотрели с глухим недовольством и всячески хотели свести вместе Зеленского и самопровозглашенную "президентку" Белоруссии Светлану Тихановскую.Получилось это лишь однажды. В 2023 году Зеленский заскочил в немецкий город Ахен, где ему вручили премию имени Карла Великого. Годом ранее ее получила Тихановская, которая пожаловала на церемонию и в тот раз. "Историческая" встреча "лидеров свободных Украины и Белоруссии" произошла мимолетно и ограничилась коротким рукопожатием в общей толпе.Не тот результат, на который так рассчитывали "змагары".Их борьбаВсе изменилось в январе 2026 года, когда Зеленский прибыл с визитом в Литву. Дежурные антироссийские словесные выверты главы киевского режима были разбавлены хамскими пассажами в адрес Белоруссии и лично Лукашенко.Вслед за этим Зеленский отправился на переговоры с Тихановской, которые стали их первой полноценной встречей. Подчеркивалось, что инициатором выступила украинская сторона.По информации белорусских оппозиционных ресурсов, речь там шла про поддержку Украины, судьбу "политзаключенных", а также общую стратегию в отношении официального Минска."Для меня большая честь встретиться сегодня в Вильнюсе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он олицетворяет мужество нации, которая отказывается сдаваться и продолжает отстаивать свою свободу. Его лидерство напоминает миру, что достоинство, суверенитет и демократия достойны защиты. Наша борьба — общая. Наше будущее — европейское", - прокомментировала Тихановская. Помимо прочего упоминалась тема возможного назначения "спецпосланника" Украины в Белоруссии. Про что идет речь не совсем понятно, ведь сегодня в Минске действует полноценное посольство Украины, которое с 2023 года возглавляет временный поверенный. Создание параллельного украинского представительства при беглой белорусской оппозиции будет сродни разрыву дипотношений двух стран."Важный посыл, который пришел от Владимира Зеленского - он и его команда, правительство отделяет режим Лукашенко от народа. Мы очень позитивно относимся к встрече. С Банковой у нас сейчас очень хороший контакт", - прокомментировал итоги встречи соратник Тихановской Денис Кучинский, добавив, что стартовала подготовка к поездке главной белорусской оппозиционерки на Украину.Вскоре после литовских посиделок киевский режим от недружественных слов перешел к недружественным делам. На днях в Киеве задержали "шпионку" белорусского КГБ Ирину Кардаш."В результате многоэтапной спецоперации в Киеве задержана глубоко законспирированная разведчица, работавшая на белорусский КГБ с 2015 года. Согласно материалам дела, в 2020 году ее отправили из Минска для агентурной работы в Украине. Еще до начала полномасштабной войны она устроилась в одно из ведущих СМИ Украины. Она использовала эту работу и связи своих коллег из этого СМИ для расширения личных контактов среди украинских политиков, военных и зарубежных дипломатов", - сообщили в СБУ.По информации украинских телеграм-каналов, Кардаш работала журналисткой на ныне закрытом канале "112", а также в агентстве Интерфакс-Украина.После возвращения в Киев, она якобы пыталась попасть на работу в одно из штабных подразделений Главного управления разведки при Минобороны Украины, однако там ее раскусили и начали с ней оперативную игру, скормив КГБ дезинформацию, утверждает СБУ.Чего хочет УкраинаРезкая критика Зеленского в адрес Минска и разворот в сторону белорусской оппозиции произошел в тот момент, когда Белоруссия и Соединенные Штаты приступили к нормализации двусторонних отношений, которые все последние годы с подачи Запада пребывали в полузамороженном состоянии.В результате переговоров Минска и Вашингтона белорусские власти освободили ряд заключенных из числа оппозиционеров, с ряда белорусских компаний были сняты санкции. Кроме того Дональд Трамп официально позвал президента Лукашенко в свой Совет мира.Такая оттепель между Белоруссией и США стала неприятным сюрпризом как для Европы, так и для Украины. Брюссель и Киев кровно заинтересованы в том, чтобы Минск оставался в изоляции, так как следующим шагом может быть снятие американских санкций (пусть и сначала частично) с РФ. И в данном случае даже не важно, кто инициатор атаки на Лукашенко – сам Зеленский, либо он действует с подачи европейцев.Восстановление отношений Белоруссии с США ломает всю выстраиваемую Европой концепцию, где Лукашенко – это нелегитимный диктатор, а ему в противовес есть "свободолюбивая" Тихановская. Поэтому в игру включилась и Украина, чтобы залатать эту появившуюся трещину в антибелорусском и антироссийском фронте Запада.Есть и более широкая версия – грубый "наезд" Зеленского на белорусские власти адресован в действительности Вашингтону, как жест неповиновения и недовольства политикой Трампа. Если это так, то такой шаг наверняка был согласован с ЕС, где растут опасения в связи с позицией Белого дома по Гренландии и общим настроем американского лидера, который регулярно критикует европейцев.При любом раскладе сближение режима Зеленского с маргиналами из т.н. белорусской оппозиции говорит о системной работе Киева против РФ, в рамках которой допустимы любые союзы, лишь бы навредить Кремлю.Что говорить о Белоруссии, если даже в Африке или на Ближнем Востоке украинские спецслужбы пытаются работать с теми группировками, которые противоборствует союзным России силам, о чем писалось ранее неоднократно.Очевидно, что такая работа при сохранении нынешнего режима в Киеве будет продолжаться с их стороны и впредь, даже если боевые действия на фронтах СВО закончатся выполнением базовых российских требований.О том, как Соединенные Штаты меняют свой подход к Белоруссии - в материале издания Украина.ру Пил водку с Лукашенко и работал с Келлогом: кого Трамп назначит спецпосланником США в Белоруссии.

