https://ukraina.ru/20251111/pil-vodku-s-lukashenko-i-rabotal-s-kellogom-kogo-tramp-naznachit-spetsposlannikom-ssha-v-belorussii-1071387593.html

Пил водку с Лукашенко и работал с Келлогом: кого Трамп назначит спецпосланником США в Белоруссии

Пил водку с Лукашенко и работал с Келлогом: кого Трамп назначит спецпосланником США в Белоруссии - 11.11.2025 Украина.ру

Пил водку с Лукашенко и работал с Келлогом: кого Трамп назначит спецпосланником США в Белоруссии

Американский лидер Дональд Трамп 9 ноября объявил о выдвижении своего бывшего адвоката (который прославился тем, что в конце 1990-х годов добился от крупных табачных компаний выплаты компенсации на сумму $386 млрд), а ныне заместителя спецпосланника по Украине Джона Коула на должность спецпосланника США в Белоруссии

2025-11-11T05:40

2025-11-11T05:40

2025-11-11T05:40

эксклюзив

россия

сша

белоруссия

александр лукашенко

дональд трамп

politico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071388119_1289:361:3071:1363_1920x0_80_0_0_f6ecc8503ec6afed715699f7be10dc1f.jpg

И такой выбор не просто не удивителен, а самый логичный из всех, которые только можно представить, ведь Джон Коул – это тот человек, который добился большого прогресса в налаживании американо-белорусских отношениях.Водка и неформальные разговоры сближаютВ конце апреля юрист, знакомый с президентом США Дональдом Трампом больше 20 лет, получил необычное предложение от Госдепартамента: не поехали бы Вы в Минск на встречу с Александром Лукашенко, которого часто называют последним диктатором Европы? И он ответил согласием, после чего последовал вопрос "а вылететь завтра сможете?"."Не окей. Но я всё равно полетел", - вспоминал Коул.И уже через несколько дней он вместе с группой американских дипломатов пересёк литовско-белорусскую границу, предварительно заменив на автомобилях дипломатические номера на обычные, чтобы не привлекать внимания, и прибыл во Дворец Независимости в центре Минска.Этой поездке предшествовал тайный визит в Белоруссию в феврале (через день после телефонного разговора президентов РФ и США) заместителя помощника госсекретаря США Криса Смита, ставшего первым за 5 лет высокопоставленным американским чиновником, посетившим республику, с целью добиться освобождения нескольких американских заключённых и сопроводить их в Литву.А Коулу в ходе весеннего визита в Минск удалось наладить личный контакт с президентом Лукашенко во многом благодаря тому, что переговоры шли в неформальной обстановке. Некоторые детали той встречи юрист рассказал в июле в интервью изданию Politico."Во время длинного обеда во дворце Коулу поручили "очаровать" разговорчивого Лукашенко. "Мне сказали: "Пошути, поговори по-простому", — и я так и сделал. Он начал жаловаться на Госдеп, а я ему в ответ: "Да-да, всё, что они умеют — это бла-бла-бла", — он был в восторге", - говорил Коул.Позже на столе появилась водка. Лукашенко произнёс тост за Трампа. Смит толкнул Коула локтем, мол, надо ответить, и тот поднял тост за Лукашенко."Я выпил две рюмки, не стошнило, но третью пить не стал", — пошутил Коул.Белорусский лидер и американский чиновник почти не касались политики, но между ними начал устанавливаться контакт.Как подчёркивает Politico, этот эпизод наглядно демонстрирует, что во второй президентский срок Трампа в реализации внешнеполитического курса ставка делается на личностный подход: 47-й президент США привлёк многих близких друзей и союзников в качестве своих посланников для воплощения в жизнь повестки за рубежом. Такой подход вызывает массу критики, например, бывшего юриста по недвижимости, а ныне спецпосланника президента США по Ближнему Востоку, ответственного за диалог с Москвой в рамках украинского урегулирования, Стивена Уиткоффа упрекают в неопытности для ведения переговоров по завершению конфликтов между Израилем и ХАМАС, а также между Россией и Украиной. Однако такие спецпосланники открывают перспективу прямого общения с президентом и позволяют обойти бюрократию Госдепартамента, они могут свободно говорить и делать то, что кадровые американские дипломаты, возможно, не могут себе позволить, отмечает Politico.Большой шаг в отношениях Вашингтона и МинскаВскоре после визита Коула, в июне, в Минск прилетал его начальник - спецпосланник по Украине Кит Келлог, что способствовало освобождению по просьбе Трампа ещё 14 осуждённых, в т.ч. известного оппозиционера Сергея Тихановского, приговорённого к 18 годам за подготовку массовых беспорядков и ряд других преступлений.Сам Коул вернулся в белорусскую столицу в сентябре с письмом для Лукашенко от Трампа, которое назвал "редким актом личной дружбы" - в послании говорится, что американский президент и его супруга молятся о здоровье и благополучии белорусского лидера – и запонками с изображением Белого дома в качестве подарка. Это всё интересные детали, но самое главное другое – Лукашенко помиловал сразу 52 заключённых, среди которых были граждане Литвы, Латвии, Польши, Германии, Франции и подданные Великобритании, в свою очередь Вашингтон принял решение ослабить санкции в отношении авиакомпании "Белавиа" (что позволит обслуживать и закупать детали для самолётов, в т. ч. Boeing). Кроме того, стороны договорились нормализовать двусторонние отношения в части экономического и политического сотрудничества, а также изучить возможность возобновления работы посольства США в Белоруссии, которое приостановило деятельность 28 февраля 2022 года после начала СВО из-за проблем с безопасностью (с тех пор и до настоящего момента дипмиссию возглавляет временный поверенный). Лукашенко тогда, используя риторику своего американского коллеги, выразил готовность к заключению глобальную сделку.А ведь всего 5 лет назад, ещё в первый срок правления Трампа, США, как сообщал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, направили $20 млн на организацию антиправительственных протестов в Белоруссии, эти средства предназначались для формирования сети независимых блогеров и информационных аккаунтов в соцсетях, подготовка активистов к проведению уличных акций. После победы Лукашенко на выборах 9 августа2020 года в стране начались массовые протесты, правоохранительным органам для разгона активистов пришлось применить резиновые пули, дубинки, водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты. Светлана Тихановская (жена Сергея Тихановского), баллотировавшаяся на высший государственный пост, бежала в Литву.А сейчас её советник Франак Вячорка приветствует перспективу назначения Коула спецпосланником в Белоруссии, но, конечно же, руководствуясь собственными интересами."Он профессиональный переговорщик и уже добился освобождения людей. Роль Джона Коула будет очень важной. По нашим разговорам я понял, что он не наивный и отлично понимает, кто такой Лукашенко. И тут американцы должны демонстрировать свою принципиальность и последовательность", - заявил соратник Тихановской.В январе 2022 года Лукашенко рассказал в послании к народу и Национальному собранию республики рассказал, что ему обещали Соединённые Штаты, если Минск откажется от существующего сотрудничества с Москвой: "Непосредственно накануне выборов перешли к мягкому политическому давлению. Вспомните, сколько всевозможных визитёров зачастило к нам перед выборами. Заверяли в помощи и дружбе. США даже обещали нас обеспечить на 100% нефтью, когда у нас был конфликт с РФ (из-за энергоресурсов – ред.). И всё под благовидным предлогом сохранить независимую Беларусь. Пытались рассорить два братских народа прямо накануне выборов. Предлагали присоединить Беларусь к будущей системе поставок сжиженного газа из США в Восточную Европу. К чему бы это привело? Посмотрите на нынешние спотовые цены на газ, и какая очередь выстроилась встречать американские танкеры, которые пока идут в Тихоокеанский регион, а не в страны евроатлантической солидарности. В этой ситуации нашлось бы там место нашей Беларуси, если своим не хватает?"Стоит, правда, напомнить в этом контексте, как сам Лукашенко в 2020 году отклонил предложение российского президента РФ Владимира Путина посетить Сочи с 31 января по 5 февраля, поскольку на это время был запланирован визит в Минск бывшего на тот момент госсекретарём США Майка Помпео."Проблема в том, что отношения Белоруссии с США подаются как инструмент давления Белоруссии на Российскую Федерацию. Более того, давления вполне демонстративного", — заявил тогда Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Не исключено, что и нынешнее сближение Вашингтона с Минском происходит с тем же расчётом, хотя с тех пор РФ и Белоруссия урегулировали все имевшиеся разногласия.Американист Павел Дубравский считает, что для второй администрации Трампа контакты с Белоруссией могут служить инструментом в переговорах с РФ: мол, если Белый дом захочет, США могут иметь свои интересы на постсоветском пространстве– такой тонкий намёк России. К тому же Белоруссию не списывают со счетов в качестве участника процесса урегулирования украинского конфликта, а Лукашенко, как известно, очень хотел бы вернуть статус главной переговорной площадки своей стране.Хотя, когда белорусскому лидеру нужно, то и послать американцев может, о чём недавно сам рассказывал во время рабочей поездки в Витебскую область. Буквально на следующий день после запуска метеозондов с контрабандными сигаретами на территорию Литвы, что послужило причиной закрытия границы, из США пришло сообщение о том, "что белорусы виноваты, что это случилось, и власти и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой, притом публично"."Ну, пошли на х.. и так далее. Будет за что — извинимся. Я же сказал, что, если мы будем виноваты, мы извинимся. Но если мы не виноваты — за что мне извиняться?"- заявил президент Белоруссии.10 ноября Лукашенко анонсировал переговоры с делегацией США в ближайшее время, на которых он в том числе намерен поднять вопрос о ситуации на белорусско-литовской границе, добавив: "Чувствую, что без них тут не обошлось".Трамп же, объявляя о выдвижении кандидатуры Коула на пост спецпосланника США в Белоруссии, сделал акцент на его успехах в помиловании заключённых: об освобождении 100 человек уже успешно договорился и сейчас добивается этого в отношении ещё 50. Но кто говорит, что Белый дом ограничится лишь этим вопросом? Для Трампа Америка прежде всего, поэтому он будет действовать в первую очередь так, как выгодно США.О последнем после США в Белоруссии Джули Фишер, назначенной Трампом в конце первого президентского срока, читайте в статье Говорит по-русски, работала на Украине и в Грузии

https://ukraina.ru/20230206/1043293415.html

https://ukraina.ru/20250221/1061258748.html

россия

сша

белоруссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, сша, белоруссия, александр лукашенко, дональд трамп, politico