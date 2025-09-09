Как Украина стала пособником мексиканских наркокартелей и африканских террористов - 09.09.2025 Украина.ру
Как Украина стала пособником мексиканских наркокартелей и африканских террористов
Как Украина стала пособником мексиканских наркокартелей и африканских террористов
Украина превратилась не только в полигон для прокачки западных военных технологий, но и в территорию, где своеобразный курс молодого бойца проходит самый разный сброд со всего мира – от мексиканских наркоторговцев до африканских боевиков
2025-09-09T12:19
2025-09-09T12:38
Мексиканские наркокартелиС 2022 года широко освещается тема участия иностранных наемников в боевых действиях на стороне украинской армии. Известно их количество, гражданство, детали биографий, многих из них ВС РФ уже отправили на тот свет.Гораздо меньше известно о такой неприглядной стороне украинского государства и деятельности его спецслужб как сотрудничество с самыми разными силами, которые в приличном обществе считаются, мягко говоря, нерукопожатными.На днях мексиканские СМИ сообщили, что члены наркокартеля "Новое поколение Халиско" (CJNG) прошли подготовку на Украине.Главная проблема Мексики – в ее соседстве с Соединенными Штатами. Именно Мексика в 1970-1980 гг. стала главной транзитной страной, через которую всевозможные запрещенные вещества попадали в США.В те годы основной поток наркотиков шел от колумбийского Медельинского картеля печально известного Пабло Эскобара, однако после разгрома этой группировки мексиканские наркоторговцы взяли все в свои руки. Страна потонула в наркотиках и насилии.Главный и самый известный местный наркокартель – Синалоа. С ним в состоянии войны находятся несколько конкурирующих структур, самой мощной и быстрорастущей из которых считается "Новое поколение Халиско".Представители именно этого картеля побывали на Украине, где они учились управлять дронами, сообщило издание Milenio со ссылкой на источники в правоохранительных органах штата Халиско, который считается вотчиной CJNG. В качестве одного из доказательств опубликованы фото шевронов, где изображен дрон в виде человеческого черепа с надписью на испанском "Операторы дронов CJNG".Наркокартель в Мексике не просто банда, а целая разветвленная структура со своей иерархией, бизнесом, службой безопасности, контрразведкой, агентами среди силовиков и властей, прекрасно вооруженными бойцами, а также целой армией молодежи из бедняцких гетто, готовой к самой черновой работе.На улицах мексиканских городов частенько разворачиваются настоящие сражения, полицейские облавы и зачистки все больше смахивают на войсковые бои с применением бронетехники, а сами картели воюют не только с правоохранителями, но и друг с другом.В этой связи не удивительно, что в "Новом поколении Халиско" почуяли дух времени и решили овладеть беспилотниками, которыми можно потом не только забрасывать наркотики через границу, но и осуществлять разведку и даже прицельно бить ими по конкурентам.Отмечается, что представители CJNG проходили подготовку на Украине прямо в зоне боевых действий, осваивая не только курсы дроноводов, но и тактику современного боя, стрельбу из различного оружия и т.д.Мексиканские силовики уже познали плоды такой подготовки – боевые отряды этого картеля научились передвигаться парами, пользоваться укрытиями, грамотно отступать и т.д., что характерно для участников боевых действий высокой интенсивности.Сообщается, что в CJNG созданы спецподразделения по 10 человек каждое, которые управляют по паре дронов. В основном это гражданская модель квадрокоптера DJI Matrice 300 RTK, который используется и украинской армией для сбросов боеприпасов с воздуха.Теперь мексиканская полиция и спецслужбы опасаются, что в войне с местными наркокартелями наступила новая эра, где боевые действия придется вести еще и в воздухе.Сирийские боевикиМексиканские наркокартели не единственные, кого помог вскормить киевский режим. В 2024 году стало известно, что Украина оружием и инструкторами помогала силам сирийской оппозиции, выступавшим против Башара Асада и в конечном итоге свергнувшим его.В прошлом сентябре РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что в сирийском городе Идлиб и в районе Джисир аш-Шугур разместились 250 военнослужащих ВСУ. В их задачи входило обучение боевиков из "Хайят Тахрир аш-Шам"* навыкам применения БПЛА, их обслуживанию и производству.В декабре телеканал Al Mayadeen сообщил, что бойцы подразделения "Белый волк" Центра спецопераций управления "А" СБУ воевали в Сирии на стороне боевиков.Участие Украины в подготовке сирийских боевиков подтверждала и американская пресса. Об этом, в частности, в декабре писал обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на анонимных собеседников.По его данным, в распоряжение "Хайят Тахрир аш-Шам" Украиной были направлены 20 опытных операторов дронов, которые привезли с собой 150 беспилотников с управлением от первого лица.Сотрудничество украинских спецслужб с новыми властями Сирии не ограничивается только помощью со стороны Киева, украинские власти пытаются также действовать с выгодой для себя.Турецкая газета Aydinlik в сентябре прошлого года писала о встрече украинских представителей с руководством "Хайят Тахрир аш-Шам", на которой сирийцев попросили освободить из тюрем чеченских и грузинских исламистов, чтобы потом переправить их на Украину для участия в войне против РФ. В обмен на это представители Украины предлагали передать сирийским боевикам 75 дронов.Африканские сепаратисты-террористыКроме боевиков в Сирии, украинские власти наладили контакты с террористическими группировками в ряде стран африканского Сахеля."Целенаправленные действия по подрыву мира и безопасности на континенте осуществляет киевский режим, сотрудничая с террористическими группировками в странах Сахеля, в частности, путем организации и подготовки боевиков", - рассказала в мае этого года глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко.В Мали украинцы сделали ставку на сепаратистов из организации "Стратегический состав для защиты народа Азавада" (CSP-DPA), которая объединяет ряд племен туарегов на севере страны и борющихся против центральных властей.Примечательно, что в Киеве эти связи отвергают, а в самой CSP-DPA, наоборот, такую дружбу не отрицают."У нас имеются давние и разнообразные отношения с Украиной", - заявил осенью прошлого года заместитель секретаря по внешним сношениям CSP-DPA Аттай Аг Мохамед.В конце июля прошлого года в северо-восточном районе Тинзауатен близ границы Мали с Алжиром силы террористов при участии украинцев напали на формирования правительственной армии, что подтвердил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юнусов.После этого Мали, а также Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной.Если сотрудничество с мексиканскими наркокартелями киевскому режиму приносит только деньги, то в Сирии и Сахеле украинские спецслужбы действуют не только ради наживы. Киевский режим демонстрирует, что готов воевать с Россией и вредить ее интересам в любой точке земного шара. *Деятельность организации запрещена в РФ**Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, как начальнику Главного управления разведки удается удерживаться на своем посту до сих пор - в материале издания Украина.ру Белый дом против. Секрет долголетия Буданова** на посту начальника ГУР оказался прост.
Как Украина стала пособником мексиканских наркокартелей и африканских террористов

Мексиканские наркокартели
С 2022 года широко освещается тема участия иностранных наемников в боевых действиях на стороне украинской армии. Известно их количество, гражданство, детали биографий, многих из них ВС РФ уже отправили на тот свет.
Гораздо меньше известно о такой неприглядной стороне украинского государства и деятельности его спецслужб как сотрудничество с самыми разными силами, которые в приличном обществе считаются, мягко говоря, нерукопожатными.
На днях мексиканские СМИ сообщили, что члены наркокартеля "Новое поколение Халиско" (CJNG) прошли подготовку на Украине.
Главная проблема Мексики – в ее соседстве с Соединенными Штатами. Именно Мексика в 1970-1980 гг. стала главной транзитной страной, через которую всевозможные запрещенные вещества попадали в США.
В те годы основной поток наркотиков шел от колумбийского Медельинского картеля печально известного Пабло Эскобара, однако после разгрома этой группировки мексиканские наркоторговцы взяли все в свои руки. Страна потонула в наркотиках и насилии.
Главный и самый известный местный наркокартель – Синалоа. С ним в состоянии войны находятся несколько конкурирующих структур, самой мощной и быстрорастущей из которых считается "Новое поколение Халиско".
Представители именно этого картеля побывали на Украине, где они учились управлять дронами, сообщило издание Milenio со ссылкой на источники в правоохранительных органах штата Халиско, который считается вотчиной CJNG. В качестве одного из доказательств опубликованы фото шевронов, где изображен дрон в виде человеческого черепа с надписью на испанском "Операторы дронов CJNG".
Наркокартель в Мексике не просто банда, а целая разветвленная структура со своей иерархией, бизнесом, службой безопасности, контрразведкой, агентами среди силовиков и властей, прекрасно вооруженными бойцами, а также целой армией молодежи из бедняцких гетто, готовой к самой черновой работе.
На улицах мексиканских городов частенько разворачиваются настоящие сражения, полицейские облавы и зачистки все больше смахивают на войсковые бои с применением бронетехники, а сами картели воюют не только с правоохранителями, но и друг с другом.
В этой связи не удивительно, что в "Новом поколении Халиско" почуяли дух времени и решили овладеть беспилотниками, которыми можно потом не только забрасывать наркотики через границу, но и осуществлять разведку и даже прицельно бить ими по конкурентам.
Отмечается, что представители CJNG проходили подготовку на Украине прямо в зоне боевых действий, осваивая не только курсы дроноводов, но и тактику современного боя, стрельбу из различного оружия и т.д.
Мексиканские силовики уже познали плоды такой подготовки – боевые отряды этого картеля научились передвигаться парами, пользоваться укрытиями, грамотно отступать и т.д., что характерно для участников боевых действий высокой интенсивности.
Сообщается, что в CJNG созданы спецподразделения по 10 человек каждое, которые управляют по паре дронов. В основном это гражданская модель квадрокоптера DJI Matrice 300 RTK, который используется и украинской армией для сбросов боеприпасов с воздуха.
Теперь мексиканская полиция и спецслужбы опасаются, что в войне с местными наркокартелями наступила новая эра, где боевые действия придется вести еще и в воздухе.
Сирийские боевики
Мексиканские наркокартели не единственные, кого помог вскормить киевский режим. В 2024 году стало известно, что Украина оружием и инструкторами помогала силам сирийской оппозиции, выступавшим против Башара Асада и в конечном итоге свергнувшим его.
В прошлом сентябре РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что в сирийском городе Идлиб и в районе Джисир аш-Шугур разместились 250 военнослужащих ВСУ. В их задачи входило обучение боевиков из "Хайят Тахрир аш-Шам"* навыкам применения БПЛА, их обслуживанию и производству.
В декабре телеканал Al Mayadeen сообщил, что бойцы подразделения "Белый волк" Центра спецопераций управления "А" СБУ воевали в Сирии на стороне боевиков.
"Украинское специальное подразделение располагает передовым разведывательным оборудованием и технологиями. Его миссия, как личного состава, так и авиации, начинается с изучения целей перед нанесением по ним ударов вместе с командой снайперов", - говорилось в материале.
Участие Украины в подготовке сирийских боевиков подтверждала и американская пресса. Об этом, в частности, в декабре писал обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на анонимных собеседников.
По его данным, в распоряжение "Хайят Тахрир аш-Шам" Украиной были направлены 20 опытных операторов дронов, которые привезли с собой 150 беспилотников с управлением от первого лица.
Сотрудничество украинских спецслужб с новыми властями Сирии не ограничивается только помощью со стороны Киева, украинские власти пытаются также действовать с выгодой для себя.
Турецкая газета Aydinlik в сентябре прошлого года писала о встрече украинских представителей с руководством "Хайят Тахрир аш-Шам", на которой сирийцев попросили освободить из тюрем чеченских и грузинских исламистов, чтобы потом переправить их на Украину для участия в войне против РФ. В обмен на это представители Украины предлагали передать сирийским боевикам 75 дронов.
Африканские сепаратисты-террористы
Кроме боевиков в Сирии, украинские власти наладили контакты с террористическими группировками в ряде стран африканского Сахеля.
"Целенаправленные действия по подрыву мира и безопасности на континенте осуществляет киевский режим, сотрудничая с террористическими группировками в странах Сахеля, в частности, путем организации и подготовки боевиков", - рассказала в мае этого года глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко.
В Мали украинцы сделали ставку на сепаратистов из организации "Стратегический состав для защиты народа Азавада" (CSP-DPA), которая объединяет ряд племен туарегов на севере страны и борющихся против центральных властей.
Примечательно, что в Киеве эти связи отвергают, а в самой CSP-DPA, наоборот, такую дружбу не отрицают.
"У нас имеются давние и разнообразные отношения с Украиной", - заявил осенью прошлого года заместитель секретаря по внешним сношениям CSP-DPA Аттай Аг Мохамед.
В конце июля прошлого года в северо-восточном районе Тинзауатен близ границы Мали с Алжиром силы террористов при участии украинцев напали на формирования правительственной армии, что подтвердил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юнусов.
После этого Мали, а также Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной.
Если сотрудничество с мексиканскими наркокартелями киевскому режиму приносит только деньги, то в Сирии и Сахеле украинские спецслужбы действуют не только ради наживы. Киевский режим демонстрирует, что готов воевать с Россией и вредить ее интересам в любой точке земного шара.
*Деятельность организации запрещена в РФ
**Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
О том, как начальнику Главного управления разведки удается удерживаться на своем посту до сих пор - в материале издания Украина.ру Белый дом против. Секрет долголетия Буданова** на посту начальника ГУР оказался прост.
