https://ukraina.ru/20260125/zelenskiy-v-litve-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-25-yanvarya-1074780265.html

Зеленский в Литве, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 25 января

Зеленский в Литве, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 25 января - 25.01.2026 Украина.ру

Зеленский в Литве, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 25 января

Владимир Зеленский с женой Еленой прибыл в Литву. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-01-25T13:00

2026-01-25T13:00

2026-01-25T13:00

хроники

эксклюзив

владимир зеленский

вячеслав гладков

гитанас науседа

вооруженные силы украины

минобороны рф

мчс

литва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/19/1074779956_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f617682ba2d32f98047f789c424c2e98.jpg

Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прибыл в Литву. Ожидается, что Зеленский проведёт встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким в формате Люблинского треугольника.Пресс-конференция по итогам встречи Зеленского с президентами Литвы и Польши ожидается в 18:00 по Москве.Зеленский, Науседа и Навроцкий примут также участие в церемониальных мероприятиях к 163 годовщине Польского восстания, которое на современной Украине подаётся как восстание четырёх населявших западную часть Российской империи народов — поляков, литовцев, белорусов и украинцев — против царских властей за свободу.Однако, как отмечают историки, на деле восставшие против Российской империи в 1863 году пытались восстановить Речь Посполитую. Более того, даже польское крестьянство их не всегда поддерживало."Действительно, в его ходе чётко определилось сословное столкновение. Несмотря на все старания лидеров восстания придать ему общенациональный характер, этого сделать не получилось. Да, в польских этнических регионах поддержка со стороны крестьянства была больше. Но и там повстанцы прибегали к террору, чтобы принудить население подчиняться себе. Движущей силой восстания была шляхта и часть городской буржуазии. То есть, это нужно подчеркнуть, оно носило выраженный шляхетско-буржуазный характер", — отмечал белорусский историк Вадим Гигин.Что же до белорусов, то те вовсе не поддержали восстание."В белорусских губерниях повстанцы и вовсе столкнулись с открытым неприятием со стороны крестьян. Оно выражалось как в саботаже действий повстанцев, так и в деятельном сотрудничестве с властями, в вооружённом сопротивлении отрядам мятежников. А крестьянство составляло абсолютное большинство населения", — указывал Гигин.Он отмечал, что "главная цель восстания 1863-1864 годов была у всех [восставших] общая - восстановление польской Речи Посполитой в границах 1772 года".Обстрелы и налётыУтром 25 января Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 18 – над территорией Брянской области, 15 – над территорией Краснодарского края, 9 – над территорией Ростовской области, 4 – над территорией Орловской области, 3 – над территорией Белгородской области, 3 – над территорией Астраханской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 16 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 16 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Цукуры — 2; Сергеевка — 2; Каменка — 3; Каховка — 5; Петропавловка — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 23 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Горностаевка, Князе-Григоровка, Днепряны, Алёшки и Корсунка.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Кроме того, как сообщил глава Алёшкинского округа Руслан Фоменко, за минувшую неделю от ударов ВСУ погибли 4 мирных жителя, в т.ч. экипаж медицинского автомобиля. Также от украинских мин получили ранения 6 человек.Утром 25 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."По Белгороду в ходе массированного обстрела выпущено 24 боеприпаса. Повреждены объекты энергетики и 9 автомобилей. Кроме того, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание хозпостройки на территории частного домовладения", — отмечалось в сводке.В Белгородском округе по посёлкам Малиновка и Октябрьский, сёлам Новая Нелидовка, Петровка, Репное и Чайки совершены атаки 10 беспилотников, 7 из которых подавлены и сбиты. От ударов дронов в посёлке Малиновка огнём уничтожены 3 надворные постройки, а также повреждена линия электропередачи, в посёлке Октябрьский посечён забор частного дома. В результате падения обломков сбитых воздушных целей в селе Таврово повреждены 3 частных дома, в посёлках Дубовое и Северный — по одному автомобилю."В Борисовском округе сёла Грузское, Зозули и Новоалександровка атакованы по одному беспилотнику, один из которых сбит. В селе Зозули повреждено ограждение частного дома, в селе Новоалександровка — объект инфраструктуры. В части села временно отсутствует газоснабжение. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ", — указывалось в сводке.В Валуйском округе сёла Борки, Казинка и Орехово подверглись атакам 6 беспилотников, 4 из которых подавлены и сбиты. В селе Борки повреждены частный дом, забор другого домовладения и хозпостройка, в селе Казинка — 2 квартиры в МКД и гараж.В Волоконовском округе по селу Волчья Александровка и хутору Екатериновка совершены атаки 2 беспилотников, один из которых подавлен. В хуторе Екатериновка повреждён трактор."В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Хотмыжск, сёлам Безымено, Луговка, Новостроевка-Первая, Пороз и Почаево выпущено 19 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и произведены атаки 6 беспилотников. В городе Грайворон огнём уничтожены припаркованный автобус и автомобиль, ещё одна машина повреждена, в селе Новостроевка-Первая повреждены частный дом, 2 надворные постройки и автомобиль, на выезде из села Луговка — машина", — писал Гладков.В Краснояружском округе по посёлку Прилесье, сёлам Илек-Пеньковка, Колотиловка, Надежевка, Репяховка и Староселье в ходе 2 обстрелов выпущено 10 боеприпасов и совершены атаки 9 беспилотников, 3 из которых подавлены и сбиты. В селе Репяховка повреждён частный дом.В Шебекинском округе город Шебекино, сёла Большетроицкое, Булановка, Зиборовка, Мешковое, Новая Таволжанка и Терезовка атакованы 28 беспилотниками, 15 из которых подавлены и сбиты."В городе Шебекино в результате детонации дрона пострадала мирная жительница. Женщина госпитализирована в Шебекинскую ЦРБ", — сообщил губернатор.В Шебекино повреждены 2 автомобиля и ГАЗель, в селе Большетроицкое — социальный объект, 3 автомобиля и объект инфраструктуры, в селе Мешковое — микроавтобус, в селе Новая Таволжанка — частный дом.Позднее Гладков сообщил о новой атаке ВСУ."В посёлке Красная Яруга в результате удара дрона ВСУ пострадали три мирных жителя, в том числе ребёнок. FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домом. Мужчина получил непроникающее осколочное ранение живота, а женщина и пятилетний мальчик — баротравмы. Медики скорой помощи оказали пострадавшим необходимую помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар они отказались. В доме посечены фасад и остекление. Также повреждены два автомобиля", — написал он в своём телеграм-канале в 11:20.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О некоторых страницах из истории Польского восстания 1863-1864 годов — в статье Кирилла Аверьянова-Минского "Ненависть к москалям и нечеловеческая жестокость: белорусские националисты идут по стопам Калиновского".

https://ukraina.ru/20260125/chto-obsuzhdali-v-abu-dabi-ataki-na-mirnykh-zhiteley-khronika-sobytiy-na-utro-25-yanvarya-1074774686.html

https://ukraina.ru/20260124/ot-priznakov-kompromissa-ne-nablyudaetsya-do-konstruktiva-i-pozitiva-itogi-24-yanvarya-1074770276.html

литва

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, владимир зеленский, вячеслав гладков, гитанас науседа, вооруженные силы украины, минобороны рф, мчс, литва, россия, украина