Дмитрий Данилов: Позиция России по Венесуэле была ясной, а не "сдержанной", как казалось со стороны - 25.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260125/dmitriy-danilov-pozitsiya-rossii-po-venesuele-byla-yasnoy-a-ne-sderzhannoy-kak-kazalos-so-storony-1074579777.html
Дмитрий Данилов: Позиция России по Венесуэле была ясной, а не "сдержанной", как казалось со стороны
Дмитрий Данилов: Позиция России по Венесуэле была ясной, а не "сдержанной", как казалось со стороны - 25.01.2026 Украина.ру
Дмитрий Данилов: Позиция России по Венесуэле была ясной, а не "сдержанной", как казалось со стороны
По Венесуэле российская позиция не была сдержанной, она была ясной и сильной. Москва четко обозначила необходимость сохранения суверенитета и неприемлемость применения силы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов
2026-01-25T04:15
2026-01-25T04:15
новости
россия
венесуэла
москва
дональд трамп
украина.ру
латинская америка
суверенитет
геополитика
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103310/01/1033100121_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_add12ba0cae75f0c2a577fb978b0f95a.jpg
Опровергая тезисы о якобы "слабой" реакции Москвы, эксперт детально описал содержание российской позиции. "На самом деле, мне не кажется, что по Венесуэле наша реакция сдержанная. Мы обозначили свои позиции в том, что касается необходимости сохранения суверенитета Венесуэлы и угрозы применения силы", — заявил Данилов."Это достаточно ясная и не слабая позиция", — подчеркнул профессор МГИМО, настаивая на силе заявлений Москвы. Он также напрямую связал действия России с расчетами Вашингтона."Если Трамп рассчитывал на то, что Россия завязана на приоритетах украинского конфликта, может проявить какую-то слабость, с Капитолийского холма ситуация виделась именно так, то он ошибался", — сказал Данилов, комментируя предполагаемые ожидания американской стороны."Мы не пошли даже на условную видимость разменов с Вашингтоном по двум конфликтам", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Трамп разыгрывает партию в Газе, чтобы усложнить политику России на других направлениях" на сайте Украина.ру.Про итоги деятельности российской дипломатии в 2025 году — в материале "Лавров рассказал Украина.ру, почему в Кремле ждут прогресса в отношениях именно с Трампом".
россия
венесуэла
москва
латинская америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103310/01/1033100121_0:0:854:640_1920x0_80_0_0_5db892a1ef4b766d3d8252ba3fd117a4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, венесуэла, москва, дональд трамп, украина.ру, латинская америка, суверенитет, геополитика, конфликт, главные новости, украина.ру дзен, дзен новости сво, дзен сво, война, война на украине, аналитики, аналитика, украина аналитика
Новости, Россия, Венесуэла, Москва, Дональд Трамп, Украина.ру, Латинская Америка, суверенитет, геополитика, конфликт, Главные новости, Украина.ру Дзен, дзен новости СВО, дзен СВО, война, война на Украине, аналитики, Аналитика, Украина аналитика

Дмитрий Данилов: Позиция России по Венесуэле была ясной, а не "сдержанной", как казалось со стороны

04:15 25.01.2026
 
© Фото : pixabayВенесуэла, флаг
Венесуэла, флаг - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Фото : pixabay
Читать в
ДзенTelegram
По Венесуэле российская позиция не была сдержанной, она была ясной и сильной. Москва четко обозначила необходимость сохранения суверенитета и неприемлемость применения силы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов
Опровергая тезисы о якобы "слабой" реакции Москвы, эксперт детально описал содержание российской позиции. "На самом деле, мне не кажется, что по Венесуэле наша реакция сдержанная. Мы обозначили свои позиции в том, что касается необходимости сохранения суверенитета Венесуэлы и угрозы применения силы", — заявил Данилов.
"Это достаточно ясная и не слабая позиция", — подчеркнул профессор МГИМО, настаивая на силе заявлений Москвы. Он также напрямую связал действия России с расчетами Вашингтона.
"Если Трамп рассчитывал на то, что Россия завязана на приоритетах украинского конфликта, может проявить какую-то слабость, с Капитолийского холма ситуация виделась именно так, то он ошибался", — сказал Данилов, комментируя предполагаемые ожидания американской стороны.
"Мы не пошли даже на условную видимость разменов с Вашингтоном по двум конфликтам", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Трамп разыгрывает партию в Газе, чтобы усложнить политику России на других направлениях" на сайте Украина.ру.
Про итоги деятельности российской дипломатии в 2025 году — в материале "Лавров рассказал Украина.ру, почему в Кремле ждут прогресса в отношениях именно с Трампом".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВенесуэлаМоскваДональд ТрампУкраина.руЛатинская АмерикасуверенитетгеополитикаконфликтГлавные новостиУкраина.ру Дзендзен новости СВОдзен СВОвойнавойна на УкраинеаналитикиАналитикаУкраина аналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:25Западная Украина за минувшую неделю: забытая "нэзалэжность" и последнее окно в Европу
07:07Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины
07:04Выбор простой: на фронт или на фронт. Почему не все жители покидают опасный Киев
06:22"Зеленский – главное оружие Путина против Украины". Эксперты и политики о настоящем и будущем страны
06:03Владимир Зеленский – "жулик" и "тиран", переодевшийся по указке Трампа, – отмечает день рождения
06:00"Власти придется поджать лапки": эксперт назвал главный индикатор краха режима Зеленского
05:50"Мы сможем нанести удар по Питтуфику": Белухин назвал базу в Гренландии важной целью для сдерживания США
05:40Дания "обиженно замолчит": Суздальцев о том, почему Запад все равно оправдает аннексию Гренландии
05:30"Мы опрокинули энергосистему": полковник Насонов про блэкаут на Украине и предупреждения России
05:15Ключ к Арктике и торговым путям: аналитик назвал истинные причины борьбы за Гренландию
05:00Остановка работы оборонки: Поликарпов про сценарий ударов по Киеву без гуманитарной катастрофы
04:30Белухин о тактике Трампа: Неясность целей по Гренландии позволяет ему оставаться хозяином положения
04:15Дмитрий Данилов: Позиция России по Венесуэле была ясной, а не "сдержанной", как казалось со стороны
04:00"Наши враги перессорились": Суздальцев объяснил, почему сейчас Трамп не откажется от Гренландии
18:17Нардеп Костенко заявил о риске немедленной мобилизации
18:01Мелони: Италия готова поддержать присуждение Нобелевской премии Трампу за мир на Украине
18:00От "признаков компромисса не наблюдается" до конструктива и позитива. Итоги 24 января
17:25Военкор: На Купянском направлении ВСУ переходят от сплошной обороны к сетевым опорным пунктам
17:12Politico: США пересмотрели стратегию национальной обороны
17:05Наметился перелом: Украина нашла гениальную лазейку, чтобы обхитрить Россию
Лента новостейМолния