Дмитрий Данилов: Позиция России по Венесуэле была ясной, а не "сдержанной", как казалось со стороны

По Венесуэле российская позиция не была сдержанной, она была ясной и сильной. Москва четко обозначила необходимость сохранения суверенитета и неприемлемость применения силы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов

Опровергая тезисы о якобы "слабой" реакции Москвы, эксперт детально описал содержание российской позиции. "На самом деле, мне не кажется, что по Венесуэле наша реакция сдержанная. Мы обозначили свои позиции в том, что касается необходимости сохранения суверенитета Венесуэлы и угрозы применения силы", — заявил Данилов."Это достаточно ясная и не слабая позиция", — подчеркнул профессор МГИМО, настаивая на силе заявлений Москвы. Он также напрямую связал действия России с расчетами Вашингтона."Если Трамп рассчитывал на то, что Россия завязана на приоритетах украинского конфликта, может проявить какую-то слабость, с Капитолийского холма ситуация виделась именно так, то он ошибался", — сказал Данилов, комментируя предполагаемые ожидания американской стороны."Мы не пошли даже на условную видимость разменов с Вашингтоном по двум конфликтам", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Трамп разыгрывает партию в Газе, чтобы усложнить политику России на других направлениях" на сайте Украина.ру.Про итоги деятельности российской дипломатии в 2025 году — в материале "Лавров рассказал Украина.ру, почему в Кремле ждут прогресса в отношениях именно с Трампом".

