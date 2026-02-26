Главное за ночь 26 февраля - 26.02.2026 Украина.ру
Главное за ночь 26 февраля
Главное за ночь 26 февраля
Рост госдолга США создает риски для стабильности мировой экономики. Об этом и других событиях рассказал 26 февраля телеграм-канал Украина.ру
🟦 Рост госдолга США создает риски для стабильности мировой экономики, говорится в ежегодном докладе Международного валютного фонда.🟦 Задержанные после вооружённого нападения на подразделение пограничных войск Кубы являются кубинцами, проживающими в Соединённых Штатах, сообщило МВД республики. Они признались в террористических намерениях.Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне, сообщило ранее МВД Кубы.🟦 КНДР успешно решила задачу ядерного сдерживания, заявил Ким Чен Ын на съезде Трудовой партии Кореи. Он отметил, что Пхеньян будет наращивать ядерный арсенал каждый год.🟦 Огненное извержение грязевого вулкана произошло на северо-западе Колумбии.О других событиях - в материале ВС РФ утром ударили дронами и ракетами по Украине на сайте Украина.ру.
Главное за ночь 26 февраля

08:15 26.02.2026
 
Рост госдолга США создает риски для стабильности мировой экономики. Об этом и других событиях рассказал 26 февраля телеграм-канал Украина.ру
🟦 Рост госдолга США создает риски для стабильности мировой экономики, говорится в ежегодном докладе Международного валютного фонда.
🟦 Задержанные после вооружённого нападения на подразделение пограничных войск Кубы являются кубинцами, проживающими в Соединённых Штатах, сообщило МВД республики. Они признались в террористических намерениях.
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне, сообщило ранее МВД Кубы.
🟦 КНДР успешно решила задачу ядерного сдерживания, заявил Ким Чен Ын на съезде Трудовой партии Кореи. Он отметил, что Пхеньян будет наращивать ядерный арсенал каждый год.
🟦 Огненное извержение грязевого вулкана произошло на северо-западе Колумбии.
О других событиях - в материале ВС РФ утром ударили дронами и ракетами по Украине на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния