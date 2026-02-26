https://ukraina.ru/20260226/glavnoe-za-noch-26-fevralya-1076086245.html

Главное за ночь 26 февраля

Главное за ночь 26 февраля

Рост госдолга США создает риски для стабильности мировой экономики. Об этом и других событиях рассказал 26 февраля телеграм-канал Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_0:6:1228:697_1920x0_80_0_0_7af9fbf8ffa7088d498806509beffd6d.jpg

🟦 Рост госдолга США создает риски для стабильности мировой экономики, говорится в ежегодном докладе Международного валютного фонда.🟦 Задержанные после вооружённого нападения на подразделение пограничных войск Кубы являются кубинцами, проживающими в Соединённых Штатах, сообщило МВД республики. Они признались в террористических намерениях.Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне, сообщило ранее МВД Кубы.🟦 КНДР успешно решила задачу ядерного сдерживания, заявил Ким Чен Ын на съезде Трудовой партии Кореи. Он отметил, что Пхеньян будет наращивать ядерный арсенал каждый год.🟦 Огненное извержение грязевого вулкана произошло на северо-западе Колумбии.О других событиях - в материале ВС РФ утром ударили дронами и ракетами по Украине на сайте Украина.ру.

