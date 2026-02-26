"Товарищ Мариуполь". 130 лет Андрею Жданову
08:00 26.02.2026 (обновлено: 09:37 26.02.2026)
Старшее поколение наших читателей должно помнить, что Мариуполь вернул своё историческое (не первое, но продержавшееся 169 лет) название только в 1989 году. До этого он носил имя своего знатного уроженца Андрея Александровича Жданова
Он (точнее – его имя) стал одной из первых жертв нового этапа декоммунизации – на правах организатора сталинских репрессий.
Андрей Жданов родился 26 февраля 1896 года в чрезвычайно интеллигентной семье. Отец — инспектор народных училищ, мать — выпускница московской консерватории, приходившаяся дочерью знаменитому библеисту, инспектору Московской духовной академии и городскому голове Сергиева-Посада Павлу Платонову-Горскому. По материнской линии двоюродными братьями Жданова были известные астрономы Астапович и Всехсвятский.
Отец будущего идеолога СССР по старой богословской привычке увлекался изучением Апокалипсиса и заодно находился под влиянием всех прогрессивных оппозиционных движений своего времени. Хотя он и работал инспектором народных училищ, особого уважения к образовательной системе он не питал, поэтому азы науки Андрей постигал дома, под руководством отца. Однако завершить такое обучение отец не смог — он умер, когда мальчику было 13 лет.
Мариупольский период в жизни Жданова был недолгим. Ещё мальчиком он с семьёй перебрался в Тверскую губернию, где Андрея устроили в реальное училище. Окончив его в числе лучших учеников, Жданов поступил в университет, но скоро забросил учёбу. К тому времени он основательно увлекся марксизмом и даже вступил в партию.
В 1916 году его отправили на ускоренные курсы прапорщиков. После их окончания он был распределён в далекий Шадринск (ныне Курганская область), где в запасном пехотном полку и встретил Февральскую революцию.
22 апреля 2024, 08:22ИсторияВладимир Ленин и Украина. Вождь революции как главный украинский националистПеред началом специальной военной операции Владимир Путин говорил о "настоящей декоммунизации" Украины. Этот риторический приём можно рассматривать по-разному, но наиболее радикальная трактовка заставляет вспомнить, что не было более последовательного сторонника независимости Украины, чем В. И. Ленин
Шадринск был эсеровским городом, почти все места в революционных органах власти принадлежали представителям этой партии. Поэтому именно эсерам Жданов отчасти обязан началом политической карьеры. В Шадринске он сдружился с эсером Здобновым (они даже поженились на лучших подругах), который де-факто превратился в главу города. Здобнов подтянул Жданова в Комитет общественного спасения, где тот стал его заместителем. Забегая вперед — дружба Жданова и Здобнова продлилась довольно долго.
Жданов, уже став влиятельной фигурой, несколько раз спасал его от неприятностей, связанных с эсеровским прошлым, которые возникали в 30-е годы. Но Здобнова в конце концов "съели", воспользовавшись тем, что Жданов руководил блокированным Ленинградом и ему было не до старого приятеля. В июле 1941 года Здобнов явился в военкомат, желая записаться в армию. На него подняли старые папки и рассудили в духе времени: к фашистам собрался, вражина!
Несостоявшегося добровольца тут же арестовали, ускоренным порядком дали 10 лет ИТЛ, но, видимо, перестарались на допросах. В лагеря Здобнов поехал в таком плохом состоянии, что его пришлось снимать с этапа и оставлять в больнице, где он и умер.
Андрей Жданов
Жданов узнал об этом с большим опозданием и выхлопотал посмертное издание нескольких книг Здобнова, несмотря на то что тот ещё не был реабилитирован, что было большой редкостью для того времени.
Но вернёмся к биографии самого Жданова. Незадолго до прихода в Шадринск чехословаков он бежал в Пермь, и завербовался там в Красную армию. Впрочем, в боевых действиях он участия не принимал, став агитатором и толкователем марксизма. В разгар Гражданской войны Жданов вернулся в Тверь, где очень быстро вырос до главы губисполкома. Затем он некоторое время провел в нижегородском агитпропе.
Смерть Ленина стала для Жданова путёвкой в новую лучшую жизнь. В Москве началась борьба за власть, и хитрый Сталин, сделавший ставку на номенклатуру среднего звена, принялся возвышать самых лояльных. Так Жданов стал "губернатором" Нижегородской области.
1 февраля 2025, 08:00ИсторияКонституция СССР 1924 года. Победа Сталина над украинскими "конфедералистами"Образование Советского Союза, как известно началось с неудачи сталинского "плана автономизации" Украины, Белоруссии, республик Закавказья путём их "формального вступления" в состав РСФСР. Однако в дальнейшем при работе над первой Конституцией СССР Иосифу Сталину удалось взять верх над "конфедералистами"
На этом посту он провёл 10 лет и зарекомендовал себя в глазах генсека как один из самых лояльных региональных руководителей. Не случайно после гибели Кирова в политически важный Ленинград отправили именно Жданова.
Одновременно Жданов начал выдвигаться на ведущие роли в идеологической сфере, которая считалась ключевой в СССР. Именно ему было поручено обеспечить объединение всей советской литературы под началом Союза писателей. Создание Союза определило развитие советской литературы на годы вперед. Между писателями и властью был заключён контракт. Власть дает писателям блага, недоступные простым трудящимся. Писатели, в свою очередь, забывают слово "хочу" и учат слово "надо". Проще говоря, пишут не то, что хотят, а то, что требует партия.
Так Жданов стремительно ворвался в высшее руководство страны и еще в конце 30-х стал одним из самых приближённых к Сталину людей. Он одновременно руководил Ленинградом, РСФСР, входил в Политбюро и ЦК.
© РИА Новости / Перейти в фотобанк Советские партийные деятели Лазарь Каганович, Георгий Маленков, Иосиф Сталин, Андрей Жданов (слева направо в первом ряду) на даче И. Сталина в Кунцево.
Советские партийные деятели Лазарь Каганович, Георгий Маленков, Иосиф Сталин, Андрей Жданов (слева направо в первом ряду) на даче И. Сталина в Кунцево.
Но настоящим звёздным часом мариупольца стала война.
Сам Жданов полководцем не был, однако тот факт, что Ленинград не был взят немцами, существенно повысил котировки его руководителя. Город Ленина и колыбель революции так и не подчинилась наступавшему противнику.
Неудивительно, что после войны Жданов стал безоговорочно первым человеком в стране после самого Сталина. Теперь он курировал не только идеологию, но и внешнюю политику. На смену распущенному Коминтерну пришёл аналогичный Коминформ, который возглавил как раз Жданов.
2 марта 2025, 16:00ИсторияКоминтерн: от борьбы за диктатуру пролетариата до "мягкой силы" СССР2 марта 1919 года начался учредительный конгресс Коммунистического (IV) интернационала – объединения коммунистических партий всего мира. Он про существовал до 1943 года и был распущен вовсе не из-за эффективности, а как раз из-за того, что давал результат – деятельность Коминтерна вызывала вполне реальное напряжение на Западе
Более того, ему даже удалось сколотить свой собственный политический клан, известный под названием "ленинградский". Такая привилегия в СССР была только у Берии.
Ждановские выдвиженцы в первые послевоенные годы заняли ряд высоких постов. Родионов стал главой Совмина РСФСР, Попков сменил Жданова в Ленинграде, Кузнецов был введён в секретариат ЦК, Вознесенский возглавлял Госплан и был заместителем Сталина в Совмине. Сын самого Жданова курировал науку в отделе агитпропа ЦК.
В то же время пошатнулись позиции очень влиятельного до войны Маленкова, с которым Жданова связывала давняя и сильная неприязнь, тянувшаяся ещё с конца 20-х годов.
Сталин, Хрущев, Берия, Шкирятов, Маленков и Жданов
Маленков был куратором авиапромышленности, но из-за "авиационного дела" лишился всех постов и уцелел лишь усилиями Берии, который и сам начал побаиваться Жданова (Жданову удалось продвинуть своего самого доверенного человека — Кузнецова — в секретари ЦК, причём курировал он как раз бериевское ведомство). Хотя формально "авиационное дело" инициировал Василий Сталин, нельзя исключить, что Жданов приложил к раскрутке этого дела свою руку, дабы испортить жизнь Маленкову.
В качестве ответной любезности Жданову щелкнули по носу в его любимом Ленинграде в его любимой литературной области.
Сталину аккуратно подложили на стол журнальчик с детским рассказом Зощенко "Приключения обезьяны". Дедушка был старый, но ему было не всё равно. Сталин рассвирепел. Дескать, что это такое, где про руководящую роль партии, где про подвиги строителей коммунизма, что это за нэпманские зарисовки (дело журналов "Звезда" и "Ленинград").
9 августа 2025, 16:00История"Яд зоологической враждебности к советскому строю". 131 год Михаилу ЗощенкоИменно двадцатые годы — годы рассвета русской литературы советского периода, несмотря на большевистский террор против старой интеллигенции и дворянского сословия, несмотря на эмиграцию таких корифеев русской литературы, как Бунин, Ремизов, Шмелёв и другие. В когорте лучших писателей тех лет по праву занимает место Михаил Зощенко
Главным виновным при таких раскладах оказывался Жданов как дважды слепец: проглядел и культуру, и Ленинград. Жданов, дабы отвести огонь от себя, помчался в Ленинград устраивать эпический разнос вообще всем, чтобы успеть вперед паровоза. Заодно досталось и Ахматовой за "упадочнические метания барыни".
Шум стоял такой, что долетел даже до западных коммунистов. Те никак не могли понять, за что советские товарищи бичуют литераторов, те вроде бы ничего крамольного не писали. Ситуация не стоила и выеденного яйца и выглядела чрезвычайно абсурдно.
Перенеся огонь на Зощенко и Ахматову, Жданов отвёл угрозу от себя. Но он к тому времени обрёл такое могущество, что представлял угрозу для всех. Так что одной неудачи было достаточно, чтобы его снова попытались "съесть". И она последовала очень скоро, правда, на международном фронте.
Лидер социалистической Югославии товарищ Тито не захотел становиться верным вассалом Сталина, что привело к разрыву отношений между странами. Эта крупная неудача на международном направлении была использована против Жданова, который курировал внешнюю политику и руководил Коминформом.
После демарша Тито Жданова сняли с поста главы Коминформа и отправили в отпуск. Тогда же вернулся Маленков, восстановленный в секретариате ЦК. Жданов понял, что у него начались серьёзные неприятности, и так расстроился, что месяц спустя умер от инфаркта. А вернувшийся Маленков через несколько месяцев хладнокровно расправился со всеми выдвиженцами Жданова (т.н. "Ленинградское дело").
***
Жданов стал последним большевиком, столь широко увековеченным в топонимике СССР.
С 1948 года его имя носило множество объектов на карте, от нынешнего Мариуполя (с 1932 года — райцентр Сталинской области УССР. — Ред.) до улиц, заводов и станций метро. В последующем эта практика пошла на спад и стала куда более скромной.
В перестроечные годы Жданов оказался одной из самых отрицательных фигур сталинского периода. Во многом из-за отвратительного скандала с писателями. В результате "по просьбам трудящихся" его имя было вычищено отовсюду. Большинство названных в его честь объектов переименовали.
Но уже в XXI веке личность Жданова была в очередной раз переосмыслена в духе новых веяний. Жданова стали называть национал-большевиком и даже русским националистом и считать чуть ли не лидером теневой "русской партии" внутри ВКП(б)/КПСС.
Сталин, его дети и Жданов
Жданов действительно выступал с инициативой создания Бюро при ЦК по РСФСР, координирующего деятельность русских областей органа. Поскольку у РСФСР не было своей Компартии, зачастую отстаивать свои интересы получалось куда хуже, чем у союзных республик, такие партии имевших.
Кроме того, известно, что Жданов предлагал немного переписать устав партии, добавив в него "особо выдающуюся роль великого русского народа". Однако Сталин от обеих инициатив отмахнулся, после чего они были похоронены.
Но достаточно ли этого, чтобы считать его националистом или национал-большевиком? Вряд ли. Конечно, можно сказать, что из всего сталинского ближнего круга Жданов был единственным русофилом. Но эти симпатии, конечно, не заслоняли для него основ марксистского учения.
27 марта 2025, 11:46ИсторияКлим Ворошилов: сталинский кризис-менеджер 55 лет назад, 2 декабря 1969 года ушёл из жизни один из самых известных вождей советской эпохи, уроженец Луганска Климент (Клим) Ворошилов. Было время, когда он стоял сразу за плечом Сталина. Не отличаясь умом и даром стратегического провидения последнего, "первый маршал" Страны Советов обладал двумя ценными качествами – преданностью и отвагой
Мариуполь же от возвращения имени сталинского идеолога спасло только то, что он был переименован не по закону о декоммунизации, а в те времена, когда декоммунизацию ещё принято было маскировать под десталинизацию.
