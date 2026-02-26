https://ukraina.ru/20260226/1043820227.html

"Товарищ Мариуполь". 130 лет Андрею Жданову

"Товарищ Мариуполь". 130 лет Андрею Жданову - 26.02.2026 Украина.ру

"Товарищ Мариуполь". 130 лет Андрею Жданову

Старшее поколение наших читателей должно помнить, что Мариуполь вернул своё историческое (не первое, но продержавшееся 169 лет) название только в 1989 году. До этого он носил имя своего знатного уроженца Андрея Александровича Жданова

2026-02-26T08:00

2026-02-26T08:00

2026-02-26T09:37

история

история

история ссср

мариуполь

иосиф сталин

идеология

декоммунизация

история новороссии

ленинград

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1a/1076086923_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_cd1be34143753ef770e26945c5950388.jpg

Он (точнее – его имя) стал одной из первых жертв нового этапа декоммунизации – на правах организатора сталинских репрессий.Андрей Жданов родился 26 февраля 1896 года в чрезвычайно интеллигентной семье. Отец — инспектор народных училищ, мать — выпускница московской консерватории, приходившаяся дочерью знаменитому библеисту, инспектору Московской духовной академии и городскому голове Сергиева-Посада Павлу Платонову-Горскому. По материнской линии двоюродными братьями Жданова были известные астрономы Астапович и Всехсвятский.Отец будущего идеолога СССР по старой богословской привычке увлекался изучением Апокалипсиса и заодно находился под влиянием всех прогрессивных оппозиционных движений своего времени. Хотя он и работал инспектором народных училищ, особого уважения к образовательной системе он не питал, поэтому азы науки Андрей постигал дома, под руководством отца. Однако завершить такое обучение отец не смог — он умер, когда мальчику было 13 лет.Мариупольский период в жизни Жданова был недолгим. Ещё мальчиком он с семьёй перебрался в Тверскую губернию, где Андрея устроили в реальное училище. Окончив его в числе лучших учеников, Жданов поступил в университет, но скоро забросил учёбу. К тому времени он основательно увлекся марксизмом и даже вступил в партию.В 1916 году его отправили на ускоренные курсы прапорщиков. После их окончания он был распределён в далекий Шадринск (ныне Курганская область), где в запасном пехотном полку и встретил Февральскую революцию.Шадринск был эсеровским городом, почти все места в революционных органах власти принадлежали представителям этой партии. Поэтому именно эсерам Жданов отчасти обязан началом политической карьеры. В Шадринске он сдружился с эсером Здобновым (они даже поженились на лучших подругах), который де-факто превратился в главу города. Здобнов подтянул Жданова в Комитет общественного спасения, где тот стал его заместителем. Забегая вперед — дружба Жданова и Здобнова продлилась довольно долго.Жданов, уже став влиятельной фигурой, несколько раз спасал его от неприятностей, связанных с эсеровским прошлым, которые возникали в 30-е годы. Но Здобнова в конце концов "съели", воспользовавшись тем, что Жданов руководил блокированным Ленинградом и ему было не до старого приятеля. В июле 1941 года Здобнов явился в военкомат, желая записаться в армию. На него подняли старые папки и рассудили в духе времени: к фашистам собрался, вражина!Несостоявшегося добровольца тут же арестовали, ускоренным порядком дали 10 лет ИТЛ, но, видимо, перестарались на допросах. В лагеря Здобнов поехал в таком плохом состоянии, что его пришлось снимать с этапа и оставлять в больнице, где он и умер.Жданов узнал об этом с большим опозданием и выхлопотал посмертное издание нескольких книг Здобнова, несмотря на то что тот ещё не был реабилитирован, что было большой редкостью для того времени.Но вернёмся к биографии самого Жданова. Незадолго до прихода в Шадринск чехословаков он бежал в Пермь, и завербовался там в Красную армию. Впрочем, в боевых действиях он участия не принимал, став агитатором и толкователем марксизма. В разгар Гражданской войны Жданов вернулся в Тверь, где очень быстро вырос до главы губисполкома. Затем он некоторое время провел в нижегородском агитпропе.Смерть Ленина стала для Жданова путёвкой в новую лучшую жизнь. В Москве началась борьба за власть, и хитрый Сталин, сделавший ставку на номенклатуру среднего звена, принялся возвышать самых лояльных. Так Жданов стал "губернатором" Нижегородской области.На этом посту он провёл 10 лет и зарекомендовал себя в глазах генсека как один из самых лояльных региональных руководителей. Не случайно после гибели Кирова в политически важный Ленинград отправили именно Жданова.Одновременно Жданов начал выдвигаться на ведущие роли в идеологической сфере, которая считалась ключевой в СССР. Именно ему было поручено обеспечить объединение всей советской литературы под началом Союза писателей. Создание Союза определило развитие советской литературы на годы вперед. Между писателями и властью был заключён контракт. Власть дает писателям блага, недоступные простым трудящимся. Писатели, в свою очередь, забывают слово "хочу" и учат слово "надо". Проще говоря, пишут не то, что хотят, а то, что требует партия.Так Жданов стремительно ворвался в высшее руководство страны и еще в конце 30-х стал одним из самых приближённых к Сталину людей. Он одновременно руководил Ленинградом, РСФСР, входил в Политбюро и ЦК.Но настоящим звёздным часом мариупольца стала война.Сам Жданов полководцем не был, однако тот факт, что Ленинград не был взят немцами, существенно повысил котировки его руководителя. Город Ленина и колыбель революции так и не подчинилась наступавшему противнику.Неудивительно, что после войны Жданов стал безоговорочно первым человеком в стране после самого Сталина. Теперь он курировал не только идеологию, но и внешнюю политику. На смену распущенному Коминтерну пришёл аналогичный Коминформ, который возглавил как раз Жданов.Более того, ему даже удалось сколотить свой собственный политический клан, известный под названием "ленинградский". Такая привилегия в СССР была только у Берии.Ждановские выдвиженцы в первые послевоенные годы заняли ряд высоких постов. Родионов стал главой Совмина РСФСР, Попков сменил Жданова в Ленинграде, Кузнецов был введён в секретариат ЦК, Вознесенский возглавлял Госплан и был заместителем Сталина в Совмине. Сын самого Жданова курировал науку в отделе агитпропа ЦК.В то же время пошатнулись позиции очень влиятельного до войны Маленкова, с которым Жданова связывала давняя и сильная неприязнь, тянувшаяся ещё с конца 20-х годов.Маленков был куратором авиапромышленности, но из-за "авиационного дела" лишился всех постов и уцелел лишь усилиями Берии, который и сам начал побаиваться Жданова (Жданову удалось продвинуть своего самого доверенного человека — Кузнецова — в секретари ЦК, причём курировал он как раз бериевское ведомство). Хотя формально "авиационное дело" инициировал Василий Сталин, нельзя исключить, что Жданов приложил к раскрутке этого дела свою руку, дабы испортить жизнь Маленкову.В качестве ответной любезности Жданову щелкнули по носу в его любимом Ленинграде в его любимой литературной области.Сталину аккуратно подложили на стол журнальчик с детским рассказом Зощенко "Приключения обезьяны". Дедушка был старый, но ему было не всё равно. Сталин рассвирепел. Дескать, что это такое, где про руководящую роль партии, где про подвиги строителей коммунизма, что это за нэпманские зарисовки (дело журналов "Звезда" и "Ленинград").Главным виновным при таких раскладах оказывался Жданов как дважды слепец: проглядел и культуру, и Ленинград. Жданов, дабы отвести огонь от себя, помчался в Ленинград устраивать эпический разнос вообще всем, чтобы успеть вперед паровоза. Заодно досталось и Ахматовой за "упадочнические метания барыни".Шум стоял такой, что долетел даже до западных коммунистов. Те никак не могли понять, за что советские товарищи бичуют литераторов, те вроде бы ничего крамольного не писали. Ситуация не стоила и выеденного яйца и выглядела чрезвычайно абсурдно.Перенеся огонь на Зощенко и Ахматову, Жданов отвёл угрозу от себя. Но он к тому времени обрёл такое могущество, что представлял угрозу для всех. Так что одной неудачи было достаточно, чтобы его снова попытались "съесть". И она последовала очень скоро, правда, на международном фронте.Лидер социалистической Югославии товарищ Тито не захотел становиться верным вассалом Сталина, что привело к разрыву отношений между странами. Эта крупная неудача на международном направлении была использована против Жданова, который курировал внешнюю политику и руководил Коминформом.После демарша Тито Жданова сняли с поста главы Коминформа и отправили в отпуск. Тогда же вернулся Маленков, восстановленный в секретариате ЦК. Жданов понял, что у него начались серьёзные неприятности, и так расстроился, что месяц спустя умер от инфаркта. А вернувшийся Маленков через несколько месяцев хладнокровно расправился со всеми выдвиженцами Жданова (т.н. "Ленинградское дело").***Жданов стал последним большевиком, столь широко увековеченным в топонимике СССР.С 1948 года его имя носило множество объектов на карте, от нынешнего Мариуполя (с 1932 года — райцентр Сталинской области УССР. — Ред.) до улиц, заводов и станций метро. В последующем эта практика пошла на спад и стала куда более скромной.В перестроечные годы Жданов оказался одной из самых отрицательных фигур сталинского периода. Во многом из-за отвратительного скандала с писателями. В результате "по просьбам трудящихся" его имя было вычищено отовсюду. Большинство названных в его честь объектов переименовали.Но уже в XXI веке личность Жданова была в очередной раз переосмыслена в духе новых веяний. Жданова стали называть национал-большевиком и даже русским националистом и считать чуть ли не лидером теневой "русской партии" внутри ВКП(б)/КПСС.Жданов действительно выступал с инициативой создания Бюро при ЦК по РСФСР, координирующего деятельность русских областей органа. Поскольку у РСФСР не было своей Компартии, зачастую отстаивать свои интересы получалось куда хуже, чем у союзных республик, такие партии имевших.Кроме того, известно, что Жданов предлагал немного переписать устав партии, добавив в него "особо выдающуюся роль великого русского народа". Однако Сталин от обеих инициатив отмахнулся, после чего они были похоронены.Но достаточно ли этого, чтобы считать его националистом или национал-большевиком? Вряд ли. Конечно, можно сказать, что из всего сталинского ближнего круга Жданов был единственным русофилом. Но эти симпатии, конечно, не заслоняли для него основ марксистского учения.Мариуполь же от возвращения имени сталинского идеолога спасло только то, что он был переименован не по закону о декоммунизации, а в те времена, когда декоммунизацию ещё принято было маскировать под десталинизацию.

https://ukraina.ru/20240422/1045460374.html

https://ukraina.ru/20250201/1060718577.html

https://ukraina.ru/20250302/1061444308.html

https://ukraina.ru/20250809/1024578747.html

https://ukraina.ru/20250114/1060237131.html

https://ukraina.ru/20250327/1025886464.html

мариуполь

ленинград

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Евгений Антонюк

Евгений Антонюк

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгений Антонюк

история, история ссср, мариуполь, иосиф сталин, идеология, декоммунизация, история новороссии, ленинград, ссср, красная армия, большевики, кпсс, октябрьская революция (1917), гражданская война, великая отечественная война, коммунистическая партия, карл маркс, литература, культура, советская власть, внешняя политика