Сложности урегулирования, провалы ВСУ, заработок на крови. Хроника событий на утро 26 февраля

Рубио рассказал о сложностях урегулирования конфликта. ВС РФ уничтожают противника и технику. Украина превратила конфликт в бизнес-модель по освоению западной помощи

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0a/1052605898_83:0:1280:673_1920x0_80_0_0_75c30d11f9529b77c3a2c903b2a0add2.jpg

Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что сторонам переговорного процесса по Украине удалось сузить круг вопросов для урегулирования конфликта."Я думаю, что мы добились прогресса в сужении круга вопросов, но я думаю, что некоторые вопросы все еще остаются очень и очень сложными (в контексте переговоров по Украине - ред.)", - сказал Рубио журналистам.Он назвал Вашингтон "катализатором" переговорного процесса, отметил, что усадить стороны конфликта за стол переговоров больше не под силу никому – ни ООН, ни странам ЕС.При этом Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп не понимает, почему Москва и Киев до сих пор не завершили конфликт."Он просто не понимает, как две страны, находящиеся в такой жестокой, ужасной и кровавой войне, не могут прийти к пониманию того, как её завершить", – сказал Рубио."И он (Трамп - ред.) многое сделал. Он вложил в это большой политический капитал", – добавил госсекретарь.Он предупредил, что терпение президента США в вопросе темпов украинского урегулирования не безгранично."Считаю ли я, что терпение президента безгранично? Нет, не считаю. Но я не буду предсказывать, когда оно иссякнет или в какой момент решит больше не делать этого (участвовать в переговорах - ред.)", - сказал Рубио.По его словам, США не хотят выходить из переговоров и считают, что они могут привести к урегулированию, достижение которого возможно только дипломатическим путем.Примечательно, что американский лидер в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским накануне сказал, что хочет завершить конфликт за месяц, тогда как Зеленский называл президенту США другой срок — до конца года."Тридцатиминутный телефонный разговор стал первой беседой Трампа и Зеленского после их встречи в Давосе в январе", - указал портал Axios.В материале говорится, что Зеленский высказал надежду на завершение конфликта в этом году."Трамп ответил, что война продолжалась слишком долго, и он предпочел бы, чтобы она закончилась в течение месяца", - приводит издание слова неназванного украинского чиновника.Провалы ВСУВ ночь на четверг воздушную тревогу объявляли в украинской столице, части Киевской области и ряде других областей страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал звучал также в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях.В нескольких регионах страны гремели взрывы.Ночью российские военные атаковали цели в Киеве, Броварах Киевской области, в Харьковской (Харьков), Полтавской (Полтава), Одесской (Одесса), Николаевской (Николаев), Черниговской (Бахмач), Черкасской областях и объекты противника на временно оккупированной ВСУ территории Запорожской области.ВКС РФ также совершали пуски управляемых авиабомб по целям в Харьковской области.По информации с мест, в Черниговской области поразили объект газовой инфраструктуры, после взрывов там разгорелся масштабный пожар.Ранним утром россияне нанесли новые удары по целям в Киевской, Винницкой и Черкасской областях, во временно оккупированном Запорожье.Утром телеграм-канал Украина.ру перечислил последствия атак.Так, в столице поражена подстанция-750 "Киевская", применялись БПЛА "Герань-2/3", "Циркон", Х-101 и "Искандер"; в городе зафиксировано не менее пяти очагов пожаров.В Запорожье ударами "Гераней" и "Искандеров" уничтожен складской комплекс ТЦ "Эпицентр", использовавшийся в интересах ВСУ; продолжаются пожары и детонация содержимого.В Полтаве дронами "Герань" поражён газовый хаб и часть узлового трубопровода между магистралями Харькова и Сум.Местные власти заверяют, что почти 20 тысяч потребителей остались без света в Лубенском районе Полтавщины после атаки.Также атакован логистический узел Маяки-Паланка в Одесской области.Во всех поражённых районах отмечены масштабные возгорания.В Минобороны РФ информировали, что бойцы противовоздушной обороны российской группировки "Восток" сбили управляемые авиабомбы, летевшие на гражданские объекты со стороны Днепропетровской областиКак отмечает ведомство, благодаря многоканальным радиолокационным станциям расчёты зенитных ракетных комплексов "Бук- М3" идентифицировали цели до подхода к рубежам сброса боеприпасов.Вооруженные силы Украины по-прежнему терпят неудачи.Как пишет телеграм-канал Шепот фронта, у них происходит провал линии фронта на Славянском направлении. ВС РФ до Славянской ТЭЦ остается 12-14 километров ходу. Для этого нужно взять Рай-Александровку, отмечает паблик.В российских силовых структурах рассказали, что неподготовленные офицеры ВСУ, купившие себе звания и должности, командуют боевыми подразделениями на линии боевого соприкосновения, из-за чего они несут потери.По словам представителя силовых структур, некомпетентность таких "командиров" приводит к гибели личного состава или провалу поставленной задачи.Бизнес-модель на кровиВенгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто посетовал, что Украина превратила конфликт в бизнес-модель по освоению западной помощи."На Украине война стала бизнес-моделью. Ситуация такова, что они получают от Евросоюза больше денег, чем может произвести украинская экономика", - сказал Сийярто, выступая в парламенте Венгрии.Министр призвал национальное собрание поддержать проект резолюции о неучастии Венгрии в конфликте на Украине."Лидер наиболее провоенной группы в Европарламенте - "Европейской народной партии" - Манфред Вебер уже предусмотрел отправку солдат на Украину под флагом Евросоюза. И мы могли слышать заявление канцлера Германии (Фридриха Мерца) о немецких самолетах и ​​французских ядерных ракетах", - отметил Сийярто.Министр также добавил, что Украина получила больше поддержки от Европейского союза за последние четыре года, чем Венгрия за 22 года с момента вступления в ЕС в 2004 году.При этом 18 февраля Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по "Дружбе", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.Как предположил политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли, киевскому режиму хватит денег только до апреля, поэтому Брюссель пытается найти решение по заблокированному Будапештом кредиту в 90 миллиардов евро до венгерских парламентских выборов, так как боится, что потом ему придется уступить премьеру Венгрии Виктору Орбану.По словам эксперта, Украина не спешит возобновлять работу нефтепровода "Дружба", поскольку ей больше не нужно венгерское и словацкое "зимнее" дизельное топливо, и она может также закупать "летнее" дизельное топливо в Греции, Польше и Румынии."Военный кредит в размере 90 миллиардов евро является более срочным вопросом, поскольку Киев может финансировать свой бюджет и войну из текущих источников только до середины-конца апреля, поэтому (в случае - ред.) если (венгерская правящая партия - ред.) "Фидес" победит на выборах, Киеву или Брюсселю после 12 апреля придется уступить", - сказал Киселли.Аналитик добавил, что Брюссель хочет обойти венгерское вето на военный кредит в размере 90 миллиардов евро."Если это не удастся, Будапешт даст зеленый свет только после возобновления транспортировки сырой нефти, поскольку для бесперебойной работы венгерских и словацких нефтеперерабатывающих заводов необходима российская нефть типа Urals", - отметил Киселли.В то же время посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью британской радиостанции LBC подчеркнул, что западная помощь Украине уже постепенно иссякает, рано или поздно она закончится."На данный момент мы, конечно, видим эскалацию конфликта из-за участия в нем Западной Европы. Они снабжают Украину оружием, деньгами, предоставляют экономическую и политическую помощь… Но мы видим, что эта поддержка иссякает, ее становится все меньше и меньше… Понятно, что этот процесс рано или поздно, он подойдет к концу", - сказал Келин.Посол подчеркнул, что европейские страны выступают за продление конфликта, однако все понимают, что Украина неуклонно проигрывает.О переговорах по Украине - в материале Трехсторонняя встреча по Украине перенесена на начало марта на сайте Украина.ру.

