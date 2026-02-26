https://ukraina.ru/20260226/pvo-raspravilas-s-vrazheskimi-dronami-nad-rossiey-1076086043.html
ПВО расправилась с вражескими дронами над Россией
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников над РФ, сообщило Минобороны, передает 26 февраля телеграм-канал Украина.ру
Из них семь дронов сбили над территорией Брянской области, четыре – над Тульской, два над Калужской областью и по одному БПЛА – над территориями Белгородской и Воронежской областей и над акваториями Черного и Азовского морей.В Минобороны РФ также рассказали, что бойцы противовоздушной обороны российской группировки "Восток" сбили управляемые авиабомбы, летевшие на гражданские объекты со стороны Днепропетровской области.Как отмечает ведомство, благодаря многоканальным радиолокационным станциям расчёты зенитных ракетных комплексов "Бук- М3" идентифицировали цели до подхода к рубежам сброса боеприпасов.Об ударах россиян - в материале ВС РФ утром ударили дронами и ракетами по Украине на сайте Украина.ру.
Из них семь дронов сбили над территорией Брянской области, четыре – над Тульской, два над Калужской областью и по одному БПЛА – над территориями Белгородской и Воронежской областей и над акваториями Черного и Азовского морей.
В Минобороны РФ также рассказали, что бойцы противовоздушной обороны российской группировки "Восток" сбили управляемые авиабомбы, летевшие на гражданские объекты со стороны Днепропетровской области.
"Дежурными средствами противовоздушной обороны группировки войск "Восток" на дальних подступах были своевременно вскрыты пуски управляемых авиационных бомб (УАБ) и маршруты полетов разведывательных беспилотных летательных аппаратов противника в зоне проведения специальной военной операции в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, благодаря многоканальным радиолокационным станциям расчёты зенитных ракетных комплексов "Бук- М3" идентифицировали цели до подхода к рубежам сброса боеприпасов.
Об ударах россиян - в материале ВС РФ утром ударили дронами и ракетами по Украине на сайте Украина.ру.