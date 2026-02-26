https://ukraina.ru/20260226/knut-i-pryanik-dlya-trampa-kak-ne-dopustit-prevraschenie-peregovorov-po-ukraine-v-minsk-3-1076087136.html

Кнут и пряник для Трампа. Как не допустить превращение переговоров по Украине в "Минск-3"

Переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса, чем дальше, тем больше начинает напоминать невообразимо длинный и зашедший в тупик "Минск-2", превращаясь в его фарсовую копию – "Минск-3"

Саботаж "Минска"Тогда, после разгрома формирований киевского режима в дебальцевском котле в феврале 2015 года была выработана "дорожная карта" мирного урегулирования вокруг Донбасса, которая увязала в единое целое очень непростую последовательность действий, разделив их на два блока – вопросы безопасности и политики.В течение семи лет переговорного процесса представители Киева, изощренно издеваясь над буквальными формулировками текста Комплекса мер, пытались часть принципиальных пунктов убрать, часть поменять местами так, чтобы в процессе реализации уничтожить автономию Донбасса.Тогда Украина, имитируя также, как сейчас, заинтересованность в мирном урегулировании, отказывалась выполнять собственные обязательства, необходимые для прочного мира в Донбассе – предоставление широкой автономии ДНР и ЛНР, проведение выборов в органы власти республик и только после этого, установление совместного с республиками контроля над российско-украинской границей в ДНР/ЛНР.И тогда за спиной киевского режима стояли его западные кураторы – в первую очередь, Германия и Франция, помогавшие Киеву морочить голову представителям Донбасса и России. Подстраховывали их США. Как призналась впоследствии бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, делалось это совершенно сознательно, чтобы выиграть время и подготовить ВСУ к войне с Россией.Аналогичная тактикаСейчас Владимир Зеленский допустил готовность воевать еще три года и похоже на то, что все это время он рассчитывает вести переговоры одновременно с боевыми действиями. Прецедент и опыт есть – семь лет переговорного процесса в формате "Минск-2" при поддержке Запада.А глава Минобороны Украины Михаил Федоров заявил о начале масштабной реформы мобилизации, цель которой переход на контрактный найм добровольцев.Тактика, как уже очевидно, избрана та же: по форме - имитация заинтересованности в мире, участие в бесчисленных раундах переговоров и согласие далее участвовать в них "до бесконечности"; по содержанию – переливание из пустого в порожнее, как только речь заходит о содержательных моментах, требующих от Киева реальных уступок и делового обсуждения по существу.Тогда это были вопросы автономии ДНР и ЛНР, выборов в республиках, контроля над границей; сейчас это вопросы ухода ВСУ из оставшейся части ДНР, демилитаризации (сокращение ниже довоенного уровня численности и вооружений армии Украины) и признания Киевом новой российско-украинской государственной границы.Тогда, чтобы уйти от обсуждения автономии Донбасса, Киев срывал очередное перемирие, этот вопрос долго обсуждался в контактной группе, назначалось новое перемирие, которое снова срывалось и т.д. по кругу.Сейчас для прикрытия саботажа обсуждения порядка вывода ВСУ из Донбасса, демилитаризации, роспуска неонацистских группировок и прекращения войны Зеленский требует увязать эти вопросы с "гарантиями" безопасности Украине.И снова повторяется та же история – США отказываются давать такие гарантии, да и никогда их не дадут Киеву, пока будут уверены в реальности прямого столкновения с Россией с возможностью перерастания его в ядерную войну. Без американской подстраховки такие гарантии опасаются давать Британия с Францией. В итоге, вопрос территорий и иные пункты возвращаются в обсуждение, которое увязывается Киевом с гарантиями безопасности… и т.д. по кругу. Процесс сейчас, как и тогда, периодически прерывается Киевом показательными провокациями (как покушение на генерала Владимира Алексеева).При этом сейчас, как и во время "Минска-2" сформированы некие рабочие группы, в которых идет согласование второстепенных, на фоне нерешенности принципиальных вопросов, моментов, касающихся перемирия, развода войск, демилитаризованных зон и пр., т.е. ситуации, которая никогда не настанет, если не будет решен вопрос территорий.Как подтолкнуть Трампа к действиямНо такие обсуждения конкретных, хотя и второстепенных вопросов дают киевскому режиму основание говорить об участии в переговорах и, самое главное, отчитываться перед Дональдом Трампом.Пока складывается такая ситуация, что неспособность или нежелание США принудить Зеленского к миру на условиях "Анкориджа" на фоне продолжения безрезультатных переговоров порождает в Киеве иллюзию, что можно бесконечно затягивать переговоры и использовать сам их факт в собственных пропагандистских целях.США могут легко принудить Зеленского к миру на российских условиях, прекратив продажу Европе оружия для ВСУ и передачу разведданных. Вероятно, необходимо решительнее подталкивать Трампа к этому решению. Для этого было бы уместно рассмотреть целесообразность не только "пряника" для США - в виде "плана Дмитриева" по крупным совместным экономическим проектам, но и "кнута" - в виде предупреждения о замораживании на неопределенный срок участия России во встречах делегаций, но без выхода из переговоров, если Вашингтон не найдет в себе сил реально воздействовать на Зеленского.Трамп еще в предвыборную кампанию связал свой успех как политика, прежде всего, с урегулированием украинского кризиса и остановкой войны. Соответственно, ему и республиканцам на осенних выборов в Конгресс придется показать результат или, хотя бы движение в этом вопросе. Но ничего из этого может не быть.Когда на Украине окончательно поймут, что их дела плохиМежду "Минском-2" и нынешним "Минском-3", конечно, есть существенная разница. В отличии от того "Минска" Россия ведет боевые действия, которые все время ухудшают ситуацию для Украины.Но ухудшают ее очень медленно. Пока ВС РФ движутся со средней скоростью 1-3 км в день, а то и в неделю, да еще и на территориях, с потерей которых Киев смирился, формула "завтра будет хуже, чем сегодня" не работает. Основная Украина территориальных потерь не чувствует.Тем более, что и население Украины, и правящие круги давно, еще с 2014 года не воспринимают потерю Донбасса, как что-то им лично угрожающее. С потерей Крыма, как, впрочем, и с потерей Донбасса, они давно смирились (еще с 2014 года). Тем более, что Донбасс Киев задолго до переворота 2014 года не считал своим и предлагал, то "убить два миллиона" там, то "обнести колючей проволокой".Реальное значение Донбасса представители режима проговаривают почти открыто – это буферная зона, которая должна затормозить продвижение российской армии вглубь Украины к Киеву.Но эта формула заработает тогда, когда Киев начнет терять территории в глубине юго-востока - в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевский и других областях; когда будет освобождено Запорожье, а ежедневное продвижение ВС России составит, порядка 10-15 км.О том, получит ли Украина ядерное оружие - в материале издания Украина.ру Винтовка рождает власть, а ядерка - субъектность. Эксперты опасаются, что Украина получит ядерное оружие.

2026

