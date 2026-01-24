https://ukraina.ru/20260124/paradoksalnaya-sdelka-ssha-mogut-poluchit-kontrol-nad-grenlandiey-ostaviv-danii-obyazatelstva-1074673289.html

Парадоксальная сделка: США могут получить контроль над Гренландией, оставив Дании обязательства

Парадоксальная сделка: США могут получить контроль над Гренландией, оставив Дании обязательства

Более вероятным, чем прямая аннексия, сценарием для США является заключение с Гренландией Договора о свободной ассоциации. Эта модель позволяет США получить контроль над островом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор технических наук, старший научный сотрудник Центра арктических исследований Института Европы РАН Сергей Гриняев

Гриняев пояснил, что юридически США основывают свои претензии на Гренландию не только на исторических прецедентах, но и на продвижении конкретной модели отношений. По словам эксперта, Вашингтон предлагает модель Договора о свободной ассоциации, аналогичную той, что действует в отношениях с Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау.Он отметил, что такой механизм, в отличие от прямой аннексии, может быть более приемлем политически для гренландского общества, которое исторически стремилось к независимости от Дании.Однако для самого Датского королевства, как подчеркнул Гриняев, эта модель создает неприемлемый парадокс. "В таком случае США физически и политически изолируют Гренландию от Дании, и Трамп получит полный контроль над её внешней политикой и обороной, в то время как датчане сохранят лишь номинальное представление на международной арене и финансовые обязательства перед гренландским населением", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Гриняев: США нацелены на Венесуэлу и Гренландию, поэтому готовы торговать Украиной с РФ и Европой" на сайте Украина.ру.Также на тему территориальных претензий Трампа в Арктике — в материале Кирилла Курбатова "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.

