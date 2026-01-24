https://ukraina.ru/20260124/nametilsya-perelom-ukraina-nashla-genialnuyu-lazeyku-chtoby-obkhitrit-rossiyu-1074767929.html

Наметился перелом: Украина нашла гениальную лазейку, чтобы обхитрить Россию

Утечки с закрытых от прессы трехсторонних переговоров в Абу-Даби между Россией, США и Украиной непривычно лаконичны – "прорыва нет", "признаков компромисса по итогам встречи не появилось".

2026-01-24T17:05

мнения

Есть признаки того, что киевскому режиму был поставлен ультиматум, и сейчас ему жизненно необходимо придумать что-то, что позволит отодвинуть неизбежное, под каким-то предлогом отказаться от ухода из Донбасса и получить долгожданную передышку на фронте.В результате появилась генитальная идея – "энергетическое перемирие".Под голливудские завывания западной прессы, которая живописует незламных граждан среди ледяных руин Киева и Харькова, которые свечками отогревают своих черепашек и унитазы, в переговоры в последний момент была вброшено требование Зеленского: Россия должна прекратить добивание украинской энергосистемы, а Киев широким жестом притормозит атаки на российские НПЗ и нефтяные танкеры. Мощно, гуманитарно, человечно, передача "В мире животных" неистово аплодирует.Однако пеньюар на голом короле настолько жидок, что без лупы видно, что на фоне продолжающихся поставок с Запада Россия нащупала очень эффективную стратегию по выносу военной экономики Украины и творчески адаптировала под это свои ударные средства, что вызывает в подвалах под Банковой нарастающую панику с нехорошими словами на русском языке.В начале конфликта ВС РФ наносили удары по энергетике скорее в воспитательно-демонстративных целях (все же братский народ, а мы не звери), и раз за разом предлагали всяческие перемирия – и энергетическое, и пасхальное, и новогоднее, и в честь победы в Великой Отечественной войне. Однако умники в Киеве посчитали это слабостью, и после нарушения всех без исключения перемирий перешли к массовым атакам на российские энергетические объекты (включая АЭС) и нефтяные танкеры.Посмотрев на это, российское руководство устало вздохнуло и сказало: ну добре, сынку, мы не хотели, но раз так, то придется.В итоге вместо попыток обвалить всю систему энергоснабжения "россыпью", теперь Россия планомерно, точечно и концентрированно "выключает" электричество в каждой отдельной области. При этом удары постоянно повторяются, что не позволяет оперативно проводить ликвидацию последствий, в связи с чем в результате кумулятивного эффекта состояние некоторых частей энергосистемы приближается к точке невозврата – уже нет смысла восстанавливать.Это подтвердил глава крупнейшей частной украинской энергокомпании Тимченко, который в интервью ресурсу EuroNews заявил, что теперь "мы говорим не о реконструкции, а о создании новой энергосистемы".В добавление к ускоряющейся аннигиляции украинской энергогенерации, произошла дефрагментация (оцените рифму) ранее единой энергосистемы страны и почти полностью прекратился переток энергии с запада на восток. Там, куда еще не дотянулись блэкауты, все держится на работе АЭС и на еще уцелевших магистральных линиях.Чрезвычайно забавно, в Европе, в частности в Германии, удары русской армией по энергетической инфраструктуре противника назвали "военными преступлениями".А вот с этого момента поподробнее, битте шён.Напомним, что войска Германии активно участвовали в агрессии против Югославии с 1995 до 1999 год, и провели более 500 бомбардировок гражданской инфраструктуры, утверждая, что таким образом они "принуждают Югославию к миру".Пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа на тот момент описал ситуацию вполне прозрачно: "К сожалению, от электроэнергии также зависят системы командования и управления. Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, всё что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией. Если это будет иметь последствия для населения, это его [Милошевича] проблемы".Раз Украина столь истово хочет следовать всем западным стандартам, то надо принять и простить также и этот подход. Или "это другое"?Кризис энергосистемы Украины – это не самоцель России, а совершенно логичное последствие безумной политики кучки авантюристов и казнокрадов в Киеве, которые решили взять мирное население страны в заложники (впрочем, не в первый раз).При этом украинские власти даже видят в этом множество плюсов. Например, бывший посол Украины в США Чалый на голубом глазу заявил, что энергокризис – это хорошо. В частности, "теплеют семейные отношения", а "национальная идентичность укрепляется".Что же, если все это было затеяно ради этого – в добрый путь, а мы пока продолжим.О том, как оценивают происходящее на самой Украине - в статье "Ради энергетического перемирия и имитации перед Трампом. Что говорят на Украине о переговорах в Абу-Даби"

