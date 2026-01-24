https://ukraina.ru/20260124/khokhlatyy-ld-i-drugie-yadernye-priklyucheniya-amerikantsev-v-grenlandii-1074751982.html

"Хохлатый лёд" и другие ядерные приключения американцев в Гренландии

"Хохлатый лёд" и другие ядерные приключения американцев в Гренландии - 24.01.2026

"Хохлатый лёд" и другие ядерные приключения американцев в Гренландии

Американские военные базы в Гренландии несколько раз за историю своего существования создали угрозы для жителей

2026-01-24T14:12

2026-01-24T14:12

2026-01-24T14:12

Президент США Дональд Трамп 22 января заявил, что структура будущего соглашения по Гренландии прорабатывается, и что она станет "невероятной" для Соединенных Штатов."Направляемся обратно в Вашингтон. Замечательно провели время в Давосе. Структура [соглашения] по Гренландии находится в разработке и будет невероятной для США", — написал Трамп в соцсети Truth Social по итогам своего визита в Швейцарию на Всемирный экономический форум.Тем временем в Европе заявили, что отношения с США на этой неделе получили сильный удар из-за угрозы Трампа ввести пошлины против европейских государств, поддержавших Данию в вопросе с Гренландией."Трансатлантические отношения действительно получили сильный удар на этой неделе. Но в этом году мы уже поняли, что эти отношения уже не такие, какими были раньше. ЕС не хочет выкинуть в мусорное ведро 80 лет хороших отношений с США, и мы хотим работать над этим", — сказала верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас.Она также отметила, что Евросоюз должен продемонстрировать главе Белого дома "силу и готовность защищать свои интересы". По мнению Каллас, Европа должна послать такой сигнал и своим союзникам и противникам.Однако, как утверждает американское издание The New York Times, США могут получить контроль над отдельными участками Гренландии в рамках сделки, которую обсуждают в НАТО. Об этом изданию сообщили источники. По их информации, генсек НАТО Марк Рютте поддержал вариант, согласно которому Дания предоставит США суверенитет над небольшими территориями острова для строительства военных баз. Источники сравнили возможную схему с британскими военными базами на Кипре, которые считаются заморской территорией Великобритании.Агентство Bloomberg cо ссылкой на источники сообщило, что США хотят переписать оборонное соглашение с Данией, чтобы убрать любые ограничения на военное присутствие в Гренландии.Нынешняя версия соглашения от 1951 года предписывает США "консультироваться с Данией и Гренландией", а также уведомлять их, прежде чем вносить "какие-либо существенные изменения", касающиеся американских военных операций или объектов. Однако, по информации источников Bloomberg, отмена любых ограничений — ключевой пункт для участников переговоров, стремящихся выполнить требования Трампа. Детали соглашения, сообщили источники, всё ещё находятся на стадии обсуждения.Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил о готовности расширить меры по укреплению обороны арктического острова, включая возможность создания постоянной миссии НАТО."О том, о чём мы договорились: мы должны делать больше для безопасности в Арктике. Несколько дней назад представители Гренландии и Дании провели переговоры с Рютте. Мы сообщили о наших красных линиях. Ничего о полезных ископаемых или ресурсах", – указал Нильсен.По его словам, "красными линиями" для гренландцев остаются суверенитет и ресурсы. Также гренландский премьер-министр отметил, что риторика США в отношении Гренландии в течение последних недель была неприемлемой."Риторика была неприемлемой. Это повлияет на то, как мы будем думать друг о друге в будущем", – сказал он, не исключив, что Гренландия и США могут снова наладить хорошие отношения."Но, конечно, это трудно, когда каждый вечер слышишь угрозы. Представьте, как это было для гренландцев – каждый день слышать, что кто-то хочет отнять твою свободу", – добавил Нильсен.Между тем, если то, о чём сообщили The New York Times и Bloomberg правда, у гренландцев не будет повода для радости. Слишком хорошо они знают, чем чревато американское военное присутствие на острове.Засекреченная катастрофа или "Хохлатый лёд"Почти 60 лет тому назад — 21 января 1958 года — над американской авиабазой Туле (ныне — Питуффик — Ред.) в Гренландии произошла катастрофа. На борту стратегического бомбардировщика В-52 возник пожар. Экипаж экстренно покинул самолёт и неуправляемая машина потерпела крушение неподалёку от базы.Всё бы ничего, но на борту самолёта были четыре термоядерные бомбы B28FI. Находились они там не просто так: с 1961 года Стратегическое командование ВВС США проводило операцию "Хромированный купол". В рамках операции в воздухе на постоянном боевом патрулировании находились стратегические бомбардировщики с термоядерным оружием на борту. Самолёты были в готовности нанести удар по целям на территории СССР.С конца 1961 года в рамках операции стали выполняться задания под кодовым названием Hard Head. Заключались они в постоянном визуальном наблюдении за РЛС на авиабазе Туле, которая была ключевым компонентом системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Целью Hard Head было получение оперативной оценки ситуации, если связь с РЛС будет нарушена. Нужно было установить, стало ли такое нарушение результатом удара со стороны СССР. Самолёты также несли на борту термоядерные бомбы.О том, что над Гренландией пролетают самолёты с таким оружием, американцы датчанам не сообщали. Но произошедшая 58 лет назад авиакатастрофа заставила Вашингтон открыться Копенгагену. Американцы и датчане снарядили поисковые снаряды. Взрывчатка всех четырёх бомб сдетонировала, но ядерной реакции в результате взрыва не произошло.Операция по поиску бомб и ликвидации последствий аварии получила название Crested Ice ("Хохлатый лёд"). Работы нужно было завершить до наступления весенней оттепели, чтобы предотвратить радиоактивное заражение океана.Бомбы нашли и обезвредили, но не все — три из четырёх. При помощи грейдеров заражённые снег и лёд на месте аварии сняли на глубину примерно 5 см. Радиоактивные отходы складировали неподалёку от американской авиабазы. Изначально планировалось, что заражённые снег и лёд в цистернах захоронят у побережья или растопят и дезактивируют, а очищенную воду сбросят в море. Однако датчане настояли на вывозе этих материалов в США. В итоге останки самолёта перевезли в Национальную лабораторию Оук-Ридж в Теннеси, обломки бомб — на завод Пэнтекс в Техасе, а цистерны для захоронения — на ядерный могильник Саванна Ривер в Южной Каролине.В общей сложности собрали 6,7 тыс. кубометров заражённых снега и льда. В проекте "Хохлатый лёд" приняли участие 700 американских и 1700 датских специалистов.В 1968 году попытались найти и обломки четвёртой бомбы. Искали и под водой при помощи обитаемого аппарата Star III. Как отмечалось в докладе Комиссии по атомной энергии США от сентябре 1968 года, четвёртый урановый сердечник предположительно находится в "куче массивных обломков, обнаруженной на дне".Проект был тайным, однако когда истёк срок секретности американских документов в девяностых годах ХХ века, в Дании вспыхнул скандал, получивший название "Тулегейт". Фолькетинг (парламент) поручил Датскому институту международных отношений изучить историю полётов американских бомбардировщиков над Гренландией и роль авиабазы Туле в операциях с ядерным оружием. Двухтомный отчёт института был опубликован 17 января 1995 года. В нём сообщалось, что термоядерные бомбы не только находились в воздухе над Гренландией, но и складировались на Туле до 1965 года.Кроме того, в 1995 году премьер-министр Дании Поуль Шлютер распорядился провести радиологическое исследование оставшихся в живых ликвидаторов последствий аварии. Как установило исследования Института клинической эпидемиологии, уровень смертности от онкологических заболеваний среди принимавших участие в работах по ликвидации последствий аварии на 40 % выше, чем у тех, кто посещал базу Туле в период до и после этих работ, и на 50 % выше, чем в среднем по населению. Датские участники работ получили компенсацию в размере 50 тыс. крон (около €6,7 тыс. по сегодняшнему курсу — Ред.).Исследование Датского института международных отношений вскрыло и другую американскую операцию в Гренландии."Ледяной червь"В 1958 году американцы запустили в Гренландии проект Iceworm - "Ледяной червь". Американское командование планировало создать в ледяном щите Гренландии систему тоннелей длиной 4 тыс. км, в которой развернуть около 600 межконтинентальных баллистических ракет, нацеленных на СССР. Местоположение ракет планировали периодически менять.В 240 км от базы Туле на леднике высотой 2 тыс. м заложили научно-исследовательскую базу Camp Century. Был проложен 21 тоннель протяжённостью 3 км. Подо льдом возвели даже магазин и церковь, а также ряд других социальных объектов. С 1960 по 1963 годы электроэнергию на объект поставлял полумобильный ядерный реактор PM-2A. Вода бралась из ледника.Примечательно, что и строительство лагеря, и установка там ядерного реактора начались без явного разрешения правительства Дании, что в итоге поставило тогдашнего премьер-министра Дании Ханса Кристиана Хансена перед дилеммой.Общее количество сотрудников, задействованных в строительстве и проживающих подо льдом, составило 200 человек.Проектный срок службы лагеря составлял десять лет, однако работу лагеря поддерживали пять лет после создания, а спустя ещё три года забросили. Основной причиной было движение льда. Так, выяснилось, что построенные в 1959 году тоннели достигли проектных пределов в течение четырёх лет.Кроме того, проблемами были уборка снега и удаление сточных вод. Были проблемы и с запахом канализации. В 1962 году в районе канализационного отстойника взяли образцы горной породы и обнаружили, что жидкие отходы растеклись по горизонтали на 52 м.В конечном итоге в 1966 году проект закрыли. Лагерь вывели из эксплуатации в 1967 году. Инфраструктуру и отходы лагеря забросили, полагая, что они будут навсегда похоронены под льдом. Однако спустя полвека, в 2016 году, скандинавские учёные подсчитали, что из-за изменения погодных условий уже к 2090 году в окружающую среду могут быть выброшены ядерные отходы, 200 тыс. л дизельного топлива и 24 млн л неочищенных сточных вод. В общем, американцы подложили будущим поколениям гренландцев весьма токсичную свинью.Учитывая всё это, понятно, отчего идея об усилении американского военного присутствия в Гренландии многими жителями острова воспринимается в штыки.Подробнее о проблеме американских претензий на Гренландию — в статье Никиты Волковича "Самый опасный кусок льда в мире".

