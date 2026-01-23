Силы ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА на курскую область - 23.01.2026 Украина.ру
Силы ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА на курскую область
Силы ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА на курскую область - 23.01.2026 Украина.ру
Силы ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА на курскую область
Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили 22 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать Курскую область. Об этом Минобороны РФ в ночь на 23 января сообщает в своём телеграм-канале
2026-01-23T01:43
2026-01-23T01:43
В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Курской области", — говорится в сообщении военного ведомства.Ранее сообщалось, что киевский режим вновь начал применять противокорабельные ракеты (ПКР) для ударов по российским городам, на днях вечером российская ПВО перехватила над Белгородом украинские ПКР "Нептун".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Силы ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА на курскую область

01:43 23.01.2026
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили 22 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать Курскую область. Об этом Минобороны РФ в ночь на 23 января сообщает в своём телеграм-канале
В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Курской области", — говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее сообщалось, что киевский режим вновь начал применять противокорабельные ракеты (ПКР) для ударов по российским городам, на днях вечером российская ПВО перехватила над Белгородом украинские ПКР "Нептун".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
