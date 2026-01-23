https://ukraina.ru/20260123/sily-pvo-otrazili-massirovannuyu-ataku-ukrainskikh-bpla-na-kurskuyu-oblast-1074705264.html
Силы ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА на курскую область
Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили 22 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать Курскую область. Об этом Минобороны РФ в ночь на 23 января сообщает в своём телеграм-канале
В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Курской области", — говорится в сообщении военного ведомства.Ранее сообщалось, что киевский режим вновь начал применять противокорабельные ракеты (ПКР) для ударов по российским городам, на днях вечером российская ПВО перехватила над Белгородом украинские ПКР "Нептун".
В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Курской области", — говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее сообщалось, что киевский режим вновь начал применять противокорабельные ракеты (ПКР) для ударов по российским городам, на днях вечером российская ПВО перехватила над Белгородом украинские ПКР "Нептун"
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.