ВСУ наносят комплексные ракетные удары по приграничным районам России, используя ПРК "Нептун"

Противник вновь начал применять противокорабельные ракеты (ПКР) для ударов по российским городам, на днях вечером российская ПВО перехватила над Белгородом украинские ПКР "Нептун".

Одновременно враг атаковал и РСЗО "Хаймерс". В боевых условиях ракеты подобного типа активно используются Вооруженными силами Украины (ВСУ) с 2022 года по целям в Крыму и в Севастополе, а также в других регионах России. Впервые о перехвате ракеты "Нептун" российское Минобороны отчиталось в августе 2023-го. А во время массированных ракетных обстрелов Белгородского региона в 2024 году противник использовал "Нептун" в сочетании с РСЗО "Вампир" чешского производства."Нептун" (Р-360 "Нептун") — это украинская дозвуковая противокорабельная крылатая ракета корабельного, воздушного и наземного базирования и одноименный ракетный комплекс (РК-360МЦ "Нептун"), в состав которого входит пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, транспортная и командная машины управления РКП-360."Нептун" может устанавливаться на ракетные катера "Веспа" и фронтовые бомбардировщики Су-24М. Ракета летит на дозвуковой высоте на малых высотах и предназначена для поражения кораблей водоизмещением до 5 тыс. тонн, а также наземных целей. Стоит на вооружении Украины с 2020 года и используется в боевых действиях с 2022-го. Разработана в 2010–2020-е годы киевским КБ "Луч".Судя по информации из открытых источников и оперативных данных, имеет следующие тактико-технические характеристики:Вес — 870 кгДлина — 5,05 мДиаметр — 0,38 мДвигатель — турбореактивный авиационный МС-400Дальность — до 280-300 кмСкорость — до 900 км/чВысота полета — до 300 мБоеголовка — осколочно-фугасная проникающего типаВес боеголовки — 150 кгСистема наведения — инерциальная с GPS-коррекциейБлижайшие аналоги — российские ракеты Х-35 и Х-35У.Ракета разрабатывалась в киевском КБ "Луч" с 2010 года на базе советской противокорабельной ракеты 3М24 (Х-35, в классификации НАТО — SS-N-25 Switchblade). Впервые о ее разработке заявил в июне 2013-го тогдашний глава Минобороны Павел Лебедев. Работы над ракетой активизировались в конце 2014-го, после присоединения Россией Крыма, в результате чего Украина лишилась большей части флота и береговых противокорабельных комплексов. Работа над изделием была завершена в 2015 году, когда ракета была впервые представлена публике на выставке "Оборона и безопасность" в Киеве.Первоначально опытные машины ракетного комплекса были выполнены на шасси КрАЗ-7634НЕ с колесной формулой 8х8 и КрАЗ-6322 с колесной формулой 6х6, однако для серийного производства было выбрано чешское шасси Tatra T815-7. Ракета помещается в транспортно-пусковой контейнер. На вооружении одного дивизиона состоят по шесть пусковых установок, транспортно-заряжающих и транспортных машин, а также подвижной командный пункт (всего — 19 единиц техники). Таким образом одновременно может быть запущено до 24 ракет.За производство двигателей, во всяком случае до недавнего времени, отвечало предприятие "Мотор Сич", боевой части — "Спецоборонмаш", радиолокационной головки самонаведения АРГСН-05R — НПП "Радионикс", за сборку компонентов — цеха Харьковского авиационного завода. В 2023 году появилась модификация для ударов по наземным целям, в декабре того же года на Украине заявили о разработке модификации с увеличенной дальностью. В ноябре 2024-го министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о наращивании серийного производства этих ракет.После начала полномасштабных боевых действий в 2022 году предприятия, производящие компоненты этой ракеты, неоднократно становились целями российских ракетных ударов. В частности, осенью 2022 года Минобороны России отчиталось об ударах по цехам в Харькове. 18 января 2025 года оборонное ведомство сообщило об ударе по мощностям КБ "Луч" в Киеве. И в январе текущего года ВС РФ наносит комплексные огневые удары по военно-промышленным предприятиям Киева, Харькова, Запорожья, Днепропетровска.О разработке модернизированной версии ракеты "Нептун" стало известно еще в 2023 году. А об успешных испытаниях и появлении этого оружия на Украине Зеленский заявил в ноябре 2024 года на пресс-конференции с премьер-министром Дании. Противокорабельная ракета получила название "Длинный Нептун". Летит на 1000 километров и может бить по наземным целям. Украинские эксперты сразу стали строить планы, какие города России можно атаковать этим боеприпасом."1000 километров – означает, что под ударами оказывается Москва и немало российских областных центров", – утверждал украинский военный эксперт Юрий Федоров. Новость о появлении "чудо-оружия" тогда взорвала эфир украинских телеканалов. Эксперты и аналитики принялись расхваливать "Длинный Нептун". При этом саму ракету никто из них даже не видел. Договорились до того, что новый "Нептун" – это чуть ли не аналог американских Tomahawk, которые Украина в свое время так хотела получить от США.Как отмечали наши военные эксперты, в "Длинном Нептуне" было увеличено количество топлива в ракете, и была увеличена боевая часть ракеты. Сделать это могли бы и украинские специалисты, если бы у них были соответствующие технологии для производства порохов и взрыватели. Но так как Украина практически все получает из-за рубежа, то используются натовские технологии. Эти натовские технологии реализованы как в ракете "Нептун" в значительной степени, так и в "Длинном Нептуне".Главный вопрос – каковы объемы производства. Выпускать такие ракеты штучно не имеет смысла – слишком большие затраты. А редкие удары на ход боевых действий не повлияют и будут рассчитаны лишь на медийный эффект в украинском обществе. "Длинный Нептун" выигрывает у нашей Х-35 по дальности. Но на вооружении российской армии есть другие комплексы, которые бьют на тысячу километров. Причем это доказанные испытаниями данные. Например, ракеты "Оникс" комплекса "Бастион" летят на сверхзвуке, что делает перехват достаточно сложным.Пусковую установку украинские инженеры, по сути, скопировали с российской. Наш береговой комплекс для стрельбы крылатыми Х-35 называется "Бал". Но в нем восемь направляющих. Головка самонаведения ракет тоже позволяет захватывать наземные цели, что делает боеприпас универсальным. Х-35 может стартовать не только с наземных комплексов, но и с кораблей или самолетов. Практически все российские истребители – от легких до тяжелых многофункциональных – могут использовать ракеты Х-35. Авиационный вариант боеприпаса менее габаритный в сравнении с сухопутным. Ему не нужен стартовый двигатель. Начальную скорость ракете придает самолет-носитель."Нептун" тоже приспособлен для запуска с самолетов. Не исключено, что такую опцию получила и дальнобойная версия. В этом случае новая ракета может стать эффективнее франко-британских SCALP и Storm Shadow. Их дальность вдвое меньше, чем у нового украинского боеприпаса.А на фоне истощения запасов и сокращения поставок западных высокоточных боеприпасов "Нептун" и вовсе остается единственной дальнобойной ракетой на вооружении ВСУ. Для наведения можно использовать данные с американских спутников. Украина будет стремиться применять данные ракеты, но не в одиночку, а в комплекте с ракетой "Трембита", которая должна выступать в роли ложной цели. Ракета "Трембита" разработана на Украине для того, чтобы они выступали в качестве ложной цели, приманки для наших зенитно-ракетных комплексов. Но, судя по комплексным обстрелам приграничных российских регионов, ВСУ использует "Нептун" в сочетании с РСЗО западного производства. Это подтверждает и недавний обстрел по Белгороду. Наше ПВО все цели перехватила и уничтожила.Тем не менее, комбинированные ракетные удары под прикрытием беспилотников может доставить проблемы системам ПВО. "Конечно, определенное время у нас могут возникать некоторые сложности, но многое будет зависеть от того, как быстро у нас появятся сбитые ракеты и в каком они состоянии будут находиться. То есть изучение электроники, системы наведения позволит нам перенастроить РЭБ и фактически уводить эти ракеты от цели", – поясняют военные специалисты. "Нептун", как и любая крылатая ракета, не самая простая цель для перехвата. Он может лететь на высоте всего 10 метров и прятаться от радаров систем ПВО за складками местности или постройками. Засечь "Нептун" на такой высоте способен наш "Панцирь".Но для гарантированного перехвата украинских ракет одной зенитной установки недостаточно. Должна быть выстроена эшелонированная система противовоздушной обороны, когда каждый комплекс ПВО отвечает за свой сектор, дальность распознавания и уничтожения цели. У нас существует целая линейка комплексов ПВО, которые работают в том числе на этих высотах. Это комплексы семейства "Бук", семейства "Тор", военно-морская система "Полимент-Редут". Они как раз способны работать на малых таких высотах.В последние годы украинская оборонка модернизировала и другие виды оружия, доставшиеся ей от Советского Союза. Например, зенитный комплекс С-200, который ВСУ приспособили для ударов по наземным целям.Кроме того, Украина заявляла, что оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" – собственная разработка. Но на самом деле не что иное как аналог нашего "Искандера" с аналогичными, по крайней мере на бумаге, характеристиками. Сообщалось якобы о единичных использованиях этого оружия на полях СВО, но громом среди ясного неба это не стало.Реального комплекса "Гром" никто пока никогда нигде не видел. Существует ли он – большая загадка. Пару раз пытались якобы выдать, что, мол, это "Гром" атаковал наши объекты. Но при разборе оказывалось, что это или американские были ракеты, или английские, или французские.Та технологическая база, которая была у Украины, основательно дала сбой. Поэтому сейчас им удается собирать единичные экземпляры подобного рода ракет из тех комплектующих, которые доходят до сборки. Говорить о массовом производстве, которым они бравировали где-то в 2022 году, видимо, не приходится, то есть это штучное производство и штучное применение в ходе комбинированных атак средств воздушного нападения против наших подразделений, в прифронтовых районах в том числе. Тем не менее, украинский военно-промышленный комплекс еще действует. Учитывая и тот факт, что производство снарядов и ракет на Украине не прекращено, а помощь с Запада поступает.О том, как ВС РФ проводят СВО - Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ, обороняясь, отступают, ВС РФ неумолимо идут вперед

