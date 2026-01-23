https://ukraina.ru/20260123/evropa-pereshla-rubikon-v-otnosheniyakh-s-ssha---politico-1074719848.html

Европа перешла Рубикон в отношениях с США - Politico

Европа перешла Рубикон в отношениях с Соединенными Штатами, что показала неформальная встреча членов Европейского совета в Брюсселе, сообщает Politico

2026-01-23T11:38

По словам собеседников издания, стремление Европы к независимости зрело годами, но угрозы американского лидера Дональда Трампа в адрес Гренландии заставили ее пойти на шаги, которые еще несколько месяцев назад были немыслимы.Другой дипломат заявил, что наступает новая эра, в которой Европа больше не будет полагаться на США, по крайней мере в ближайшие три года, пока Трамп еще находится у власти."Этот [кризис в Гренландии] был проверкой. Мы усвоили урок. Мы должны сами определять свою повестку. Украина, производительность, конкурентоспособность, безопасность, стратегическая автономия. Урок в том, что не стоит отказываться от всего", — заключил дипломат.Подробнее - в материале Полная или частичная "ампутация": Гриняев обрисовал двойственную дилемму Европы в отношении США на сайте Украина.ру.

