Европа перешла Рубикон в отношениях с США - Politico - 23.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260123/evropa-pereshla-rubikon-v-otnosheniyakh-s-ssha---politico-1074719848.html
Европа перешла Рубикон в отношениях с США - Politico
Европа перешла Рубикон в отношениях с США - Politico - 23.01.2026 Украина.ру
Европа перешла Рубикон в отношениях с США - Politico
Европа перешла Рубикон в отношениях с Соединенными Штатами, что показала неформальная встреча членов Европейского совета в Брюсселе, сообщает Politico
2026-01-23T11:38
2026-01-23T11:38
новости
европа
сша
брюссель
дональд трамп
украина.ру
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102764/86/1027648667_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_d0a958007a52a315b7a18bf76aebf541.jpg
По словам собеседников издания, стремление Европы к независимости зрело годами, но угрозы американского лидера Дональда Трампа в адрес Гренландии заставили ее пойти на шаги, которые еще несколько месяцев назад были немыслимы.Другой дипломат заявил, что наступает новая эра, в которой Европа больше не будет полагаться на США, по крайней мере в ближайшие три года, пока Трамп еще находится у власти."Этот [кризис в Гренландии] был проверкой. Мы усвоили урок. Мы должны сами определять свою повестку. Украина, производительность, конкурентоспособность, безопасность, стратегическая автономия. Урок в том, что не стоит отказываться от всего", — заключил дипломат.Подробнее - в материале Полная или частичная "ампутация": Гриняев обрисовал двойственную дилемму Европы в отношении США на сайте Украина.ру.
европа
сша
брюссель
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102764/86/1027648667_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_aa4ff27faddf383cee02c90951b6e65c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, сша, брюссель, дональд трамп, украина.ру, ес
Новости, Европа, США, Брюссель, Дональд Трамп, Украина.ру, ЕС

Европа перешла Рубикон в отношениях с США - Politico

11:38 23.01.2026
 
© Фото : CC0, PixabayСША флаг
США флаг - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
ДзенTelegram
Европа перешла Рубикон в отношениях с Соединенными Штатами, что показала неформальная встреча членов Европейского совета в Брюсселе, сообщает Politico
По словам собеседников издания, стремление Европы к независимости зрело годами, но угрозы американского лидера Дональда Трампа в адрес Гренландии заставили ее пойти на шаги, которые еще несколько месяцев назад были немыслимы.
"Это момент Рубикона. Это шоковая терапия. Европа не может вернуться к тому, что было раньше. Они [лидеры] говорят об этом уже несколько дней", — сказал дипломат из страны восточного фланга ЕС.
Другой дипломат заявил, что наступает новая эра, в которой Европа больше не будет полагаться на США, по крайней мере в ближайшие три года, пока Трамп еще находится у власти.
"Этот [кризис в Гренландии] был проверкой. Мы усвоили урок. Мы должны сами определять свою повестку. Украина, производительность, конкурентоспособность, безопасность, стратегическая автономия. Урок в том, что не стоит отказываться от всего", — заключил дипломат.
Подробнее - в материале Полная или частичная "ампутация": Гриняев обрисовал двойственную дилемму Европы в отношении США на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаСШАБрюссельДональд ТрампУкраина.руЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:07В интернете неистово троллят террориста и экстремиста Буданова, за его угодливую и помпезную позу на встрече с Трампом
11:55Французской прессой выявлен "единственный европеец, способный повлиять на волю американского президента"
11:54Зеленский рассказал о "ключевом вопросе", который поднимут в Абу-Даби
11:40УФСБ по Тульской области пресекло попытку мошенничества в отношении жены воюющего военнослужащего
11:38Европа перешла Рубикон в отношениях с США - Politico
11:04Мерц хочет объединиться с Мелони, чтобы управлять Евросоюзом - Politico
10:54Итоги встречи Трампа с Зеленским
10:52Штурмовики российской группировки "Север" освободили Симиновку
10:50Какой удар ВС России опрокинет энергетику и железную дорогу на Украине — Насонов
10:48В Крыму задержаны диверсанты, работавшие на Украину
10:43США направляют авианосную группу на Ближний Восток. Главное к этому часу
10:40Трамп договаривается о запрете доступа России и Китая к ресурсам Гренландии
10:40Конец эпохи "романтиков с большой дороги"
10:31Поездка в Давос стала большой неудачей для Зеленского - FT
10:03Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 23 января
10:00Переговоры по Украине, провалы ВСУ, добивающий энергокризис. Хроника событий на утро 23 января
09:54Изюмское направление: ВС РФ продолжают наступление
09:36"Пакет процветания" для Украины почти готов — глава ЕК
09:27В Алтайском крае двоих подростков обвинили в диверсии
09:23Глава МИД Ирана назвал Зеленского клоуном
Лента новостейМолния