Полная или частичная "ампутация": Гриняев обрисовал двойственную дилемму Европы в отношении США

Полная или частичная "ампутация": Гриняев обрисовал двойственную дилемму Европы в отношении США

Реакция европейских структур на претензии США носит двусмысленный характер. Это отражает дилемму между принципом территориальной целостности и зависимостью от Америки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор технических наук, главный научный сотрудник Центра арктических исследований Института Европы РАН Сергей Гриняев

По мнению эксперта, ответ ЕС на притязания президента США Дональда Трампа нельзя назвать слабым — скорее, он двусмыслен. С одной стороны, европейские структуры единодушно отвергают любые территориальные претензии в отношении Гренландии и поддерживают датский суверенитет.С другой стороны, как отмечает Гриняев, в выступлениях европейских лидеров сохраняется элемент двусмысленности, который отражает стоящую перед Европой дилемму. "Союзники США обязаны поддерживать принцип территориальной целостности и защищать членов НАТО от внешних угроз. Но в то же время страны ЕС нуждаются в американской безопасности и экономической поддержке в контексте конфликта на Украине и конкуренции с Россией и Китаем", — пояснил аналитик.Это, по его словам, создает асимметричную ситуацию, в которой Вашингтон может использовать зависимость Европы как инструмент давления. При этом НАТО, как отметил эксперт, избегает публичных заявлений по вопросу Гренландии, позиционируя проблему как двусторонний вопрос между США и Данией. "По сути, [генсек НАТО Марк] Рютте своим заявлением о готовности НАТО к развёртыванию дополнительных американских войск фактически предложил Европе выбор между "полной ампутацией" (потерей Гренландии) и "ампутацией пальца", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Гриняев: США нацелены на Венесуэлу и Гренландию, поэтому готовы торговать Украиной с РФ и Европой" на сайте Украина.ру.Также на эту тему "Андрей Суздальцев: Дания обиженно замолчит, а Россия от ситуации с Гренландией выиграет только тактически" на сайте Украина.ру.

