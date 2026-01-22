ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией - 22.01.2026 Украина.ру
ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией
ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России минувшей ночью уничтожили 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ, сообщило Минобороны, передает 22 января телеграм-канал Украина.ру
2026-01-22T07:44
2026-01-22T07:44
Из них четыре сбили над территорией Волгоградской области, по три — над Крымом и Ростовской областью, два — над Брянской областью, по одному БПЛА над Белгородской областью и Краснодарским краем.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что атаку ночью отразили в Чертковском районе региона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также указал, что пострадавших в регионе, предварительно, нет.О других атаках - в материале Широкомасштабная атака дронов и ракет ВСУ: ПВО отражает удары на сайте Украина.ру.
ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России минувшей ночью уничтожили 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ, сообщило Минобороны, передает 22 января телеграм-канал Украина.ру
Из них четыре сбили над территорией Волгоградской области, по три — над Крымом и Ростовской областью, два — над Брянской областью, по одному БПЛА над Белгородской областью и Краснодарским краем.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что атаку ночью отразили в Чертковском районе региона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также указал, что пострадавших в регионе, предварительно, нет.
О других атаках - в материале Широкомасштабная атака дронов и ракет ВСУ: ПВО отражает удары на сайте Украина.ру.
