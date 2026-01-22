https://ukraina.ru/20260122/pridurki-s-khoroshimi-litsami-ischenko-o-protestakh-v-rossii-i-ne-tolko-i-roli-interneta-v-etom-protsesse-1074652540.html

"Придурки с хорошими лицами": Ищенко о протестах в России и не только и роли Интернета в этом процессе

"Придурки с хорошими лицами": Ищенко о протестах в России и не только и роли Интернета в этом процессе - 22.01.2026 Украина.ру

"Придурки с хорошими лицами": Ищенко о протестах в России и не только и роли Интернета в этом процессе

SpaceX сделала Starlink бесплатным в Иране на фоне протестов и отключения Интернета. Через него протестующие обходят блокировку различных сайтов. Украина.ру, 22.01.2026

2026-01-22T08:21

2026-01-22T08:21

2026-01-22T08:25

видео

украина

россия

иран

ростислав ищенко

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/16/1074652396_18:0:1920:1070_1920x0_80_0_0_853cde609c4dd1716fed370635f09c48.png

SpaceX сделала Starlink бесплатным в Иране на фоне протестов и отключения Интернета. Через него протестующие обходят блокировку различных сайтов. Насколько "демократический бесплатный Интернет" эффективен в качестве оружия мягкой силы и средства координации силы твёрдой (а именно - агрессивных радикальных протестующих)? Насколько плотно современное общество сидит на игле Интернета и готово усиленно протестовать, а то и переходить к более серьёзным действиям в случае, если Интернет заблокируют? На эти вопросы ответил политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenkoУкраина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru

украина

россия

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, россия, иран, ростислав ищенко, украина.ру, видео