"Придурки с хорошими лицами": Ищенко о протестах в России и не только и роли Интернета в этом процессе - 22.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260122/pridurki-s-khoroshimi-litsami-ischenko-o-protestakh-v-rossii-i-ne-tolko-i-roli-interneta-v-etom-protsesse-1074652540.html
"Придурки с хорошими лицами": Ищенко о протестах в России и не только и роли Интернета в этом процессе
"Придурки с хорошими лицами": Ищенко о протестах в России и не только и роли Интернета в этом процессе - 22.01.2026 Украина.ру
"Придурки с хорошими лицами": Ищенко о протестах в России и не только и роли Интернета в этом процессе
SpaceX сделала Starlink бесплатным в Иране на фоне протестов и отключения Интернета. Через него протестующие обходят блокировку различных сайтов. Украина.ру, 22.01.2026
2026-01-22T08:21
2026-01-22T08:25
видео
украина
россия
иран
ростислав ищенко
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/16/1074652396_18:0:1920:1070_1920x0_80_0_0_853cde609c4dd1716fed370635f09c48.png
SpaceX сделала Starlink бесплатным в Иране на фоне протестов и отключения Интернета. Через него протестующие обходят блокировку различных сайтов. Насколько "демократический бесплатный Интернет" эффективен в качестве оружия мягкой силы и средства координации силы твёрдой (а именно - агрессивных радикальных протестующих)? Насколько плотно современное общество сидит на игле Интернета и готово усиленно протестовать, а то и переходить к более серьёзным действиям в случае, если Интернет заблокируют? На эти вопросы ответил политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenkoУкраина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
украина
россия
иран
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/16/1074652396_493:0:1920:1070_1920x0_80_0_0_ceedad2bc95c6d0747b672b70f1eaf0e.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, россия, иран, ростислав ищенко, украина.ру, видео
Видео, Украина, Россия, Иран, Ростислав Ищенко, Украина.ру

"Придурки с хорошими лицами": Ищенко о протестах в России и не только и роли Интернета в этом процессе

08:21 22.01.2026 (обновлено: 08:25 22.01.2026)
 
Читать в
ДзенTelegram
SpaceX сделала Starlink бесплатным в Иране на фоне протестов и отключения Интернета. Через него протестующие обходят блокировку различных сайтов.
Насколько "демократический бесплатный Интернет" эффективен в качестве оружия мягкой силы и средства координации силы твёрдой (а именно - агрессивных радикальных протестующих)? Насколько плотно современное общество сидит на игле Интернета и готово усиленно протестовать, а то и переходить к более серьёзным действиям в случае, если Интернет заблокируют?
На эти вопросы ответил политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаРоссияИранРостислав ИщенкоУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:40ВС РФ отражают контратаки ВСУ на Рубцовском направлении
08:30Взяли юг Ставков, вплотную подошли к Коровьему Яру: успехи ВС РФ на Краснолиманском направлении
08:25Массовые захоронения после вторжения ВСУ, США ищут оппозиционеров на Кубе. Новости к этому часу
08:21"Придурки с хорошими лицами": Ищенко о протестах в России и не только и роли Интернета в этом процессе
07:57О чём не рассказал Фадеев. Подвиг и трагедия подполья юга Луганщины
07:44ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией
07:20Дипломатам США поручили указывать, что "Совет мира" не заменит ООН - Bloomberg
07:20"Киев будут брать". Эксперты и политики о ситуации на Украине
07:10Гренландия "заморозила" деньги для Киева. Украина в международном контексте
07:00Игорь Кимаковский: Россия выиграет войну на Украине за счет поколения, которое еще застало Советский Союз
06:51Самый опасный кусок льда в мире
06:23ВСУ наносят комплексные ракетные удары по приграничным районам России, используя ПРК "Нептун"
06:00Плацдарм для удара на Орехов и Запорожье: военкор про значение новых успехов ВС РФ на юге
05:50Пока не наступит блэкаут: Андрей Коц про важность уничтожения тыловой инфраструктуры ВСУ
05:45Два миллиона мужчин в розыске. Почему кризис уклонизма на Украине не имеет решения
05:40"Начнем давить на Краматорск с юга": военкор рассказал о продвижении ВС РФ в сторону Дружковки
05:30"Серьёзная головная боль": Белухин о проблемах, которые создаст Гренландия для администрации США
05:20Размещение ПРО США в Гренландии нарушит стратегическую стабильность — эксперт про военные риски
05:10Военкор назвал три главные задачи на 2026 год: "рой дронов", защита от БПЛА и борьба с морскими БЭКами
05:00Андрей Коц: ВСУ нужна хоть какая-то "перемога", поэтому они будут продолжать давить на Купянск
Лента новостейМолния