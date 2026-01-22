"Придурки с хорошими лицами": Ищенко о протестах в России и не только и роли Интернета в этом процессе
08:21 22.01.2026 (обновлено: 08:25 22.01.2026)
SpaceX сделала Starlink бесплатным в Иране на фоне протестов и отключения Интернета. Через него протестующие обходят блокировку различных сайтов.
Насколько "демократический бесплатный Интернет" эффективен в качестве оружия мягкой силы и средства координации силы твёрдой (а именно - агрессивных радикальных протестующих)? Насколько плотно современное общество сидит на игле Интернета и готово усиленно протестовать, а то и переходить к более серьёзным действиям в случае, если Интернет заблокируют?
На эти вопросы ответил политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Подписывайся на