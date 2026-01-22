"Начнем давить на Краматорск с юга": военкор рассказал о продвижении ВС РФ в сторону Дружковки - 22.01.2026 Украина.ру
"Начнем давить на Краматорск с юга": военкор рассказал о продвижении ВС РФ в сторону Дружковки
"Начнем давить на Краматорск с юга": военкор рассказал о продвижении ВС РФ в сторону Дружковки - 22.01.2026 Украина.ру
"Начнем давить на Краматорск с юга": военкор рассказал о продвижении ВС РФ в сторону Дружковки
На донецком направлении российские войска, освободив Новопавловку и Софиевку, развивают наступление в сторону Дружковки. Это продвижение угрожает тылам украинской группировки в Славянско-Краматорской агломерации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц
Журналист подробно описал ситуацию в Донбассе, отметив важность продвижения в районе Новопавловки. "В Донбассе у нас тоже идет продвижение. Помимо Новопавловки, несколько дней назад мы заняли Софиевку. Сейчас мы наступаем на северо-восток в сторону Дружковки", — заявил военкор.Он объяснил, почему это направление является перспективным. "Это важно, поскольку основные укрепления ВСУ во всей Славянско-Краматорской агломерации направлены на отражение ударов с востока и с юга, а с севера и с запада они укрепления не готовили", — сказал Коц."Поэтому у нас есть возможность выйти в тыл Дружковке, до которой осталось 15 километров от Новопавловки", — уточнил корреспондент, обозначив расстояние до ключевого узла обороны ВСУ.Коц также раскрыл более масштабный замысел операций на этом участке фронта. "Кроме того, мы таким образом отрезаем Константиновку от Дружковки, чтобы потом начинать давить с юга на Краматорск", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации и будни российских бойцов — в материале Александра Чаленко "Позывной "Малхас": Я - армянин и казак. Пошел на СВО, потому считаю Россию Родиной, родным надо помогать" на сайте Украина.ру.
россия
славянско-краматорская агломерация
донбасс
краматорск
днр
славянск
константиновка
Украина.ру
"Начнем давить на Краматорск с юга": военкор рассказал о продвижении ВС РФ в сторону Дружковки

05:40 22.01.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Зарядка реактивной системы залпового огня Ураган группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
На донецком направлении российские войска, освободив Новопавловку и Софиевку, развивают наступление в сторону Дружковки. Это продвижение угрожает тылам украинской группировки в Славянско-Краматорской агломерации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц
Журналист подробно описал ситуацию в Донбассе, отметив важность продвижения в районе Новопавловки. "В Донбассе у нас тоже идет продвижение. Помимо Новопавловки, несколько дней назад мы заняли Софиевку. Сейчас мы наступаем на северо-восток в сторону Дружковки", — заявил военкор.
Он объяснил, почему это направление является перспективным. "Это важно, поскольку основные укрепления ВСУ во всей Славянско-Краматорской агломерации направлены на отражение ударов с востока и с юга, а с севера и с запада они укрепления не готовили", — сказал Коц.
"Поэтому у нас есть возможность выйти в тыл Дружковке, до которой осталось 15 километров от Новопавловки", — уточнил корреспондент, обозначив расстояние до ключевого узла обороны ВСУ.
Коц также раскрыл более масштабный замысел операций на этом участке фронта. "Кроме того, мы таким образом отрезаем Константиновку от Дружковки, чтобы потом начинать давить с юга на Краматорск", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации и будни российских бойцов — в материале Александра Чаленко "Позывной "Малхас": Я - армянин и казак. Пошел на СВО, потому считаю Россию Родиной, родным надо помогать" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния