На донецком направлении российские войска, освободив Новопавловку и Софиевку, развивают наступление в сторону Дружковки. Это продвижение угрожает тылам украинской группировки в Славянско-Краматорской агломерации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061429301_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c601e850c3746e1dede7bfafd8e49b0.jpg

Журналист подробно описал ситуацию в Донбассе, отметив важность продвижения в районе Новопавловки. "В Донбассе у нас тоже идет продвижение. Помимо Новопавловки, несколько дней назад мы заняли Софиевку. Сейчас мы наступаем на северо-восток в сторону Дружковки", — заявил военкор.Он объяснил, почему это направление является перспективным. "Это важно, поскольку основные укрепления ВСУ во всей Славянско-Краматорской агломерации направлены на отражение ударов с востока и с юга, а с севера и с запада они укрепления не готовили", — сказал Коц."Поэтому у нас есть возможность выйти в тыл Дружковке, до которой осталось 15 километров от Новопавловки", — уточнил корреспондент, обозначив расстояние до ключевого узла обороны ВСУ.Коц также раскрыл более масштабный замысел операций на этом участке фронта. "Кроме того, мы таким образом отрезаем Константиновку от Дружковки, чтобы потом начинать давить с юга на Краматорск", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации и будни российских бойцов — в материале Александра Чаленко "Позывной "Малхас": Я - армянин и казак. Пошел на СВО, потому считаю Россию Родиной, родным надо помогать" на сайте Украина.ру.

