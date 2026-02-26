https://ukraina.ru/20260226/prizyv-orbana-uspekhi-vs-rf-sereznyy-krizis-v-es-khronika-sobytiy-na-1300-26-fevralya-1076094273.html

Призыв Орбана, успехи ВС РФ, серьезный кризис в ЕС. Хроника событий на 13:00 26 февраля

Призыв Орбана, успехи ВС РФ, серьезный кризис в ЕС. Хроника событий на 13:00 26 февраля

Орбан обвинил Зеленского в антивенгерской политике и вмешательстве в выборы. ВС РФ уничтожают противника и технику. ЕС столкнулся с одним из худших внутренних кризисов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал Владимиру Зеленскому открытое письмо в соцсетях, в котором обвинил его в антивенгерской политике и вмешательстве в парламентские выборы в Венгрии."Четыре года вы работаете над тем, чтобы втянуть Венгрию в войну между вами и Россией. За последние четыре года вы получили поддержку Брюсселя и заручились поддержкой венгерской оппозиции. Мы также видим, что вы, Брюссель и венгерская оппозиция предпринимают скоординированные шаги для прихода к власти в Венгрии проукраинского правительства", - говорится в тексте письма.Орбан также отметил, что власти Украины заблокировали нефтепровод "Дружба", что "противоречит интересам Венгрии и ставит под угрозу безопасное и доступное энергоснабжение венгерских семей".Он призвал Зеленского сменить антивенгерскую политику.На прошлой неделе Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а несколькими днями позже заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.Успехи ВС РФНа территории Украины с утра продолжают греметь взрывы. Так, назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров информировал о новых взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.Власти Одесской области жалуются на повреждение энергетического объекта в регионе."Получил повреждения объект энергетики на юге региона", - написал в телеграм-канале глава областной военной администрации Олег Кипер.А начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьякович посетовал, что почти 20 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Полтавской области."Повреждены объекты промышленного предприятия в Полтавском районе… В Лубенском районе... без света - 18209 бытовых и 1781 юридический потребитель. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - уточнил Дьякович в своем телеграм-канале.В результате ночных ударов по энергетике начались отключения в Харьковской, Полтавской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях, перечислила компания "Укрэнерго".Минобороны России подытоживает, что в ночь на четверг армия РФ нанесла массированный удар возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также украинским военным аэродромам."Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - заверили в сводке военного ведомства.На Добропольском направлении российские военные ведут ожесточённые бои за Гришино. До половины населенного пункта находится под контролем российских сил. Бои идут за застройку и прилегающие позиции, линия фронта внутри села остается подвижной, сообщил телеграм-канал Донбасский Партизан.Также отмечено продвижение российских подразделений в направлении Кучерова Яра, что создает дополнительное давление на оборонительные порядки противника и расширяет зону нестабильного контроля.Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что россияне сжимают Вооруженные силы Украины в клещи в Запорожской области. По его словам, российские бойцы сдавливают клещи с востока и запада в Орехове. Армия России отрезает логистику украинских подразделений на данном направлении."Основные усилия сосредоточены на перерезании логистики группировки вооруженных формирований Украины, засевшей на ореховском участке", — рассказал Марочко.В свою очередь пленный украинский контрразведчик и агент Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Мыхайлов признался, что военнослужащие ВСУ буквально слагают легенды об экипаже танка "Алеша", который разбил колонну украинской бронетехники в Запорожской области в 2023 году. По его словам, экипаж танка проявил профессионализм, а сама его работа была красивая. Он отметил, что в украинских войсках оценили не только действия солдат, но и грамотность командования.В августе 2023 года президент России Владимир Путин вручил звезды Героев России экипажу танка "Алеша". В результате действий танкистов было уничтожено восемь единиц бронетехники ВСУ — два танка Т-72Б, бронетранспортер "М113" и пять бронетранспортеров MaxxPro.Несмотря на незавидное положение украинской армии, пресс-служба ВСУ удаляет комментарии людей, ратующих за завершение конфликта на Украине, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах "Пропагандисты ВСУ и пресс-служба украинской армии получили задачу гасить любые публикации людей, выступающих за завершение боевых действий", - сказал силовик.Кризис в ЕСЕС столкнулся с одним из худших внутренних кризисов из-за вето Орбана на кредит Киеву, пишет газета Politico."На прошлой неделе Орбан спровоцировал один из худших внутренних кризисов в ЕС за последние годы, выступив против плана поддержки со стороны ЕС", - говорится в материале.Та же газета со ссылкой на неназванного представителя евроблока указала, что ряд дипломатов ЕС, встречавшихся на этой неделе, призвали к тому, чтобы делегация Евросоюза на Украине смогла посетить трубопровод и осмотреть его."Представитель ЕС... заявил, что ведутся обсуждения с украинскими властями по поводу такого посещения", - говорится в сообщении издания. По словам чиновника, визит зависит от того, насколько Киев позволит его осуществить.Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Председатель Европейского совета Антониу Кошта во вторник на пресс-конференции в Киеве обвинил Венгрию в шантаже после наложения Будапештом вето на выдачу кредита Украине, призвал Еврокомиссию использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для преодоления блокировки.Как пишет издание, действия Орбана вызвали возмущение во всем ЕС, а заявления Кошты намекали на возможное юридическое наказание, которое может принять форму так называемой процедуры по статье 7, лишающей Будапешт права голоса.Но Politico заверяет, что Евросоюз не станет принимать юридические меры против Венгрии.Два дипломата заявили, что более реалистичным способом решения проблемы является подготовка "документа", в котором будет изложено обещание восстановить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба"."Времени для юридического варианта нет... Придется искать политическое решение", - заявил один из дипломатов.Подробнее о вето - в материале ЕС намерен кредитовать Украину на €90 млрд весной, несмотря на вето Венгрии — еврокомиссар на сайте Украина.ру.

