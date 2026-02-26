Как наземные роботы спасают российских бойцов на фронте - 26.02.2026 Украина.ру
Как наземные роботы спасают российских бойцов на фронте
Как наземные роботы спасают российских бойцов на фронте
Современная война – это битва высоких технологий. А роботизированные тележки являются одним из её элементов, который набирает всё большую популярность. Как же... Украина.ру, 26.02.2026
Современная война – это битва высоких технологий. А роботизированные тележки являются одним из её элементов, который набирает всё большую популярность. Как же готовят операторов НРТК "Курьер" и других наземных роботизированных систем? Это военкору Украина.ру Роману Гнатюку рассказали и показали специалисты 5-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады 51-й Гвардейской армии в составе группировки войск "Центр".
Как наземные роботы спасают российских бойцов на фронте

12:02 26.02.2026
 
Современная война – это битва высоких технологий. А роботизированные тележки являются одним из её элементов, который набирает всё большую популярность.

Как же готовят операторов НРТК "Курьер" и других наземных роботизированных систем? Это военкору Украина.ру Роману Гнатюку рассказали и показали специалисты 5-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады 51-й Гвардейской армии в составе группировки войск "Центр".
