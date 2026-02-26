https://ukraina.ru/20260226/kak-nazemnye-roboty-spasayut-rossiyskikh-boytsov-na-fronte-1076093280.html

Как наземные роботы спасают российских бойцов на фронте

Современная война – это битва высоких технологий. А роботизированные тележки являются одним из её элементов, который набирает всё большую популярность. Как же готовят операторов НРТК "Курьер" и других наземных роботизированных систем? Это военкору Украина.ру Роману Гнатюку рассказали и показали специалисты 5-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады 51-й Гвардейской армии в составе группировки войск "Центр".

