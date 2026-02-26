https://ukraina.ru/20260226/vybory-vo-frantsii-kandidaty-obmenyalis-obvineniyami-v-rasizme-i-fashizme-1076101079.html

Выборы во Франции: кандидаты обменялись обвинениями в расизме и фашизме

Кандидат от французской Социалистической партии Эммануэль Грегуар заявляет, что Парижу угрожает союз "крайне правых и крайне правых", полагая, что "коричневая волна" может достичь Парижа. Об этом 26 февраля сообщает газета Le Figaro

Кандидат от партии "Либеральные силы" на пост парижского мэра Рашида Дати в четверг обвинила своего левого соперника Эммануэля Грегуара в "социальном расизме" и продолжает отклонять приглашение на дебаты перед первым туром муниципальных выборов.Журналисты из BFMTV спросили Дати о реакции на заявление Грегуара, в котором он предупреждал, что Парижу "угрожает" союз "крайне правых и крайне правых" , полагая, что "коричневая волна" может достичь Парижа. "Вы считаете это уместным, зная мою жизнь и моё происхождение?", - ответила на этот вопрос Дати.Ответив в понятном одесситам стиле, Дати заочно выдвинула свои обвинения."Господин Грегуар, это социальный расизм. В этой стране существует "стеклянный потолок", когда речь идет о доступе к высокопоставленным должностям", - заявила Дати.Она пообещала установить "8000 камер на 7000 улицах Парижа", чтобы "больше не было слепых зон ", утверждая, что на Марсовом поле "каждый день происходят сексуальные нападения, не говоря уже об изнасилованиях".Своего потенциального союзника Пьера-Ива Бурназеля - кандидата в мэры от партии "Горизонты", поддерживаемого движением "Возрождение", который в среду отказался от любого союза с ней во втором туре, Дати назвала провальной кандидатурой от радикальных левых. Накануне в среду Грегуар выступил на митинге перед Европарламентом и заявил, что Дати смещается ближе к "крайне правым" и желает превратить Париж в "фашистскую лабораторию" ("labo facho").Французские политики активно участвовали в госперевороте 2014 года на Украине, свержению законно избранного президента Виктора Януковича и усилению в руководстве постсоветской республикой крайне правых. Официальный Париж активно спонсирует киевский режим, поставляет оружие и боеприпасы, обучает защитников киевского режима. Во вторник СВР России опубликовала данные о планах Франции и Британии предоставить нынешнему руководству Украины возможность обзавестись ядерным оружием. Реакция МИД РФ: Лавров объяснил обострение ядерной риторикиАктуальное интервью: Дмитрий Выдрин: Франция может передать Украине ядерную бомбу террористическим путемВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

