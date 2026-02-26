26 февраля 2026 года, утренний эфир - 26.02.2026 Украина.ру
26 февраля 2026 года, утренний эфир
26 февраля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки"* "Знакомьтесь, Россия!" Хумаринское городище. Гость: Ханафий Хасанов - директор Государственного... Украина.ру, 26.02.2026
2026-02-26T14:40
2026-02-26T14:40
Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки"* "Знакомьтесь, Россия!" Хумаринское городище. Гость: Ханафий Хасанов - директор Государственного Карчаево-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника имени Байчоровой* "Новороссия – жемчужина России". К 12-й годовщине "Русской весны". Гость: Александр Васильев - кандидат исторических наук* "Важный разговор". Фильм "Доброволец" - победитель Третьей Национальной кинопремии "Герои большой страны" в номинации "Герои СВО". Гость: Саид Барганджия - доброволец Интернациональной бригады "Пятнашка", соавтор документального сериала "Доброволец"* "Школы жизни". Проекты Херсонского государственного педагогического университета. Гость: Нина Шашкова - ректор Херсонского государственного педагогического университета, доктором экономических наук* "Время Новороссии". Фонд борьбы с онкологическими заболеваниями кишечника получил грант почти на 19,7 миллионов рублей. Гость: Сергей Шарапа - директор Фонда борьбы с раком кишечника#Новороссия #СВО #Россия #УкраинаСлушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FMСлушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
новороссия сегодня, донецк, луганск, александр васильев, пятнашка, русская весна, херсон, медицина, онкология, доброволец, лнр, днр, новости россии, новости сво, новости сво россия, видео
Новороссия сегодня, Донецк, Луганск, Александр Васильев, Пятнашка, Русская весна, Херсон, медицина, онкология, доброволец, ЛНР, ДНР, новости России, новости СВО, новости СВО Россия

26 февраля 2026 года, утренний эфир

14:40 26.02.2026
 
Сегодня в эфире:

* "Новости и фронтовые сводки"

* "Знакомьтесь, Россия!" Хумаринское городище. Гость: Ханафий Хасанов - директор Государственного Карчаево-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника имени Байчоровой

* "Новороссия – жемчужина России". К 12-й годовщине "Русской весны". Гость: Александр Васильев - кандидат исторических наук

* "Важный разговор". Фильм "Доброволец" - победитель Третьей Национальной кинопремии "Герои большой страны" в номинации "Герои СВО". Гость: Саид Барганджия - доброволец Интернациональной бригады "Пятнашка", соавтор документального сериала "Доброволец"

* "Школы жизни". Проекты Херсонского государственного педагогического университета. Гость: Нина Шашкова - ректор Херсонского государственного педагогического университета, доктором экономических наук

* "Время Новороссии". Фонд борьбы с онкологическими заболеваниями кишечника получил грант почти на 19,7 миллионов рублей. Гость: Сергей Шарапа - директор Фонда борьбы с раком кишечника

#Новороссия #СВО #Россия #Украина
Слушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FM
Слушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
