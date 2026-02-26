https://ukraina.ru/20260226/26-fevralya-2026-goda-utrenniy-efir-1076100639.html

26 февраля 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки"* "Знакомьтесь, Россия!" Хумаринское городище. Гость: Ханафий Хасанов - директор Государственного... Украина.ру, 26.02.2026

Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки"* "Знакомьтесь, Россия!" Хумаринское городище. Гость: Ханафий Хасанов - директор Государственного Карчаево-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника имени Байчоровой* "Новороссия – жемчужина России". К 12-й годовщине "Русской весны". Гость: Александр Васильев - кандидат исторических наук* "Важный разговор". Фильм "Доброволец" - победитель Третьей Национальной кинопремии "Герои большой страны" в номинации "Герои СВО". Гость: Саид Барганджия - доброволец Интернациональной бригады "Пятнашка", соавтор документального сериала "Доброволец"* "Школы жизни". Проекты Херсонского государственного педагогического университета. Гость: Нина Шашкова - ректор Херсонского государственного педагогического университета, доктором экономических наук* "Время Новороссии". Фонд борьбы с онкологическими заболеваниями кишечника получил грант почти на 19,7 миллионов рублей. Гость: Сергей Шарапа - директор Фонда борьбы с раком кишечника#Новороссия #СВО #Россия #УкраинаСлушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FMСлушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru

