26 февраля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:
* "Новости и фронтовые сводки"
* "Знакомьтесь, Россия!" Хумаринское городище. Гость: Ханафий Хасанов - директор Государственного Карчаево-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника имени Байчоровой
* "Новороссия – жемчужина России". К 12-й годовщине "Русской весны". Гость: Александр Васильев - кандидат исторических наук
* "Важный разговор". Фильм "Доброволец" - победитель Третьей Национальной кинопремии "Герои большой страны" в номинации "Герои СВО". Гость: Саид Барганджия - доброволец Интернациональной бригады "Пятнашка", соавтор документального сериала "Доброволец"
* "Школы жизни". Проекты Херсонского государственного педагогического университета. Гость: Нина Шашкова - ректор Херсонского государственного педагогического университета, доктором экономических наук
* "Время Новороссии". Фонд борьбы с онкологическими заболеваниями кишечника получил грант почти на 19,7 миллионов рублей. Гость: Сергей Шарапа - директор Фонда борьбы с раком кишечника
