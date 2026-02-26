https://ukraina.ru/20260226/lavrov-obyasnil-obostrenie-yadernoy-ritoriki-1076101203.html
Лавров объяснил обострение ядерной риторики
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 февраля ответил на вопрос журналистов, почему обострилась переговорная риторика по ядерному оружию
"Им, наверное, обидно, что ничего у них не получается. Так я думаю. А задача стоит опять, чтобы Россия проиграла. Они же говорят, что Украина побеждает", - сказал Лавров.В начале недели Служба внешнй разведки РФ информировала, что Британия и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. В СВР отметили, что в Лондоне и Париже сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права (прежде всего договора о нераспространении ядерного оружия) и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения. В СВР объяснили ситуацию тем, что Великобритания и Франция понимают что шансов на достижение победы над Россией руками украинской армии нет.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
