Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 февраля ответил на вопрос журналистов, почему обострилась переговорная риторика по ядерному оружию

"Им, наверное, обидно, что ничего у них не получается. Так я думаю. А задача стоит опять, чтобы Россия проиграла. Они же говорят, что Украина побеждает", - сказал Лавров.В начале недели Служба внешнй разведки РФ информировала, что Британия и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. В СВР отметили, что в Лондоне и Париже сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права (прежде всего договора о нераспространении ядерного оружия) и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения. В СВР объяснили ситуацию тем, что Великобритания и Франция понимают что шансов на достижение победы над Россией руками украинской армии нет.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

