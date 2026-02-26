Лавров объяснил обострение ядерной риторики - 26.02.2026 Украина.ру
Лавров объяснил обострение ядерной риторики
Лавров объяснил обострение ядерной риторики
Лавров объяснил обострение ядерной риторики
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 февраля ответил на вопрос журналистов, почему обострилась переговорная риторика по ядерному оружию
2026-02-26T14:56
2026-02-26T14:56
"Им, наверное, обидно, что ничего у них не получается. Так я думаю. А задача стоит опять, чтобы Россия проиграла. Они же говорят, что Украина побеждает", - сказал Лавров.В начале недели Служба внешнй разведки РФ информировала, что Британия и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. В СВР отметили, что в Лондоне и Париже сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права (прежде всего договора о нераспространении ядерного оружия) и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения. В СВР объяснили ситуацию тем, что Великобритания и Франция понимают что шансов на достижение победы над Россией руками украинской армии нет.
Лавров объяснил обострение ядерной риторики

14:56 26.02.2026
 
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 февраля ответил на вопрос журналистов, почему обострилась переговорная риторика по ядерному оружию
"Им, наверное, обидно, что ничего у них не получается. Так я думаю. А задача стоит опять, чтобы Россия проиграла. Они же говорят, что Украина побеждает", - сказал Лавров.
В начале недели Служба внешнй разведки РФ информировала, что Британия и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. В СВР отметили, что в Лондоне и Париже сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права (прежде всего договора о нераспространении ядерного оружия) и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения.
В СВР объяснили ситуацию тем, что Великобритания и Франция понимают что шансов на достижение победы над Россией руками украинской армии нет.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния