https://ukraina.ru/20260226/-pochemu-kolumbiytsy-iz-vsu-prodolzhili-kareru-v-meksikanskikh-narkokartelyakh---meyson-1076090984.html

Почему колумбийцы из ВСУ продолжили карьеру в мексиканских наркокартелях - "Мейсон"

Почему колумбийцы из ВСУ продолжили карьеру в мексиканских наркокартелях - "Мейсон" - 26.02.2026 Украина.ру

Почему колумбийцы из ВСУ продолжили карьеру в мексиканских наркокартелях - "Мейсон"

Военнослужащий инженерно-саперного отряда им. Карбышева с позывным "Мейсон" прожил более 10 лет в Мехико, а теперь воююет в Новороссии

2026-02-26T11:03

2026-02-26T11:03

2026-02-26T11:09

видео

александр чаленко

мексика

америка

вооруженные силы украины

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1a/1076090820_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5f09006a421795c2a3f759eaf3757694.png

Он рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко:

мексика

америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, александр чаленко, мексика, америка, вооруженные силы украины, украина.ру, видео