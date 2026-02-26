Почему колумбийцы из ВСУ продолжили карьеру в мексиканских наркокартелях - "Мейсон"
11:03 26.02.2026 (обновлено: 11:09 26.02.2026)
Военнослужащий инженерно-саперного отряда им. Карбышева с позывным "Мейсон" прожил более 10 лет в Мехико, а теперь воююет в Новороссии
Он рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко:
- —почему правительству Мексики будет сложно победить местные наркокартели;
- —чем отличается молодое поколение наркоторговцев от старого;
- —те боевики, которые клеят украинские флаги на свои машины, как правило, являются колумбийцами, воевавшими в украинской армии, а не мексиканцами;
- —как мексиканские телесериалы пиарят боевиков наркокартелей, создавая им романтический ореол;
- —стоит ли Америке опасаться того, что война с наркомафией перекинется на ее территорию;
- —как наркокартели расправляются с конкурентами и с теми, кто решил отойти от дел.
