Украинские спецслужбы провалили теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ
Предотвращен теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ, задержаны действовавшие в интересах спецслужб Украины двое россиян. Об этом 26 февраля сообщила ФСБ России
2026-02-26T12:32
новости
россия
украина
санкт-петербург
вооруженные силы украины
фсб
терроризм
террорист
теракт
минобороны рф
Российская спецслужба опубликовала кадры установки бомбы под автомобилем высокопоставленного военнослужащего в Санкт-Петербурге. Она также опубликовала материалы с признательными показаниями исполнителей теракта. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Санкт-Петербурге пресечена противоправная деятельность двух граждан России, которые по заданию спецслужб Украины планировали совершить террористический акт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны России с использованием самодельного взрывного устройства ", - сказано в официальном сообщении.ФСБ отметила также, что "злоумышленники задержаны и дали признательные показания", теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Ранее на эту тему: ФСБ предотвратила теракт в Краснодарском крае, в ВСУ забраковали БПЛА из США и ЕС. Новости к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзореСложности урегулирования, провалы ВСУ, заработок на крови. Хроника событий на утро 26 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
санкт-петербург
новости, россия, украина, санкт-петербург, вооруженные силы украины, фсб, терроризм, террорист, теракт, минобороны рф, спецслужба, криминал
Новости, Россия, Украина, Санкт-Петербург, Вооруженные силы Украины, ФСБ, терроризм, террорист, теракт, Минобороны РФ, спецслужба, криминал
