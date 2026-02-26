https://ukraina.ru/20260226/ukrainskie-spetssluzhby-provalili-terakt-v-otnoshenii-vysokopostavlennogo-voennosluzhaschego-minoborony-1076095056.html

Украинские спецслужбы провалили теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ

Предотвращен теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ, задержаны действовавшие в интересах спецслужб Украины двое россиян. Об этом 26 февраля сообщила ФСБ России

Российская спецслужба опубликовала кадры установки бомбы под автомобилем высокопоставленного военнослужащего в Санкт-Петербурге. Она также опубликовала материалы с признательными показаниями исполнителей теракта. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Санкт-Петербурге пресечена противоправная деятельность двух граждан России, которые по заданию спецслужб Украины планировали совершить террористический акт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны России с использованием самодельного взрывного устройства ", - сказано в официальном сообщении.ФСБ отметила также, что "злоумышленники задержаны и дали признательные показания", теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Ранее на эту тему: ФСБ предотвратила теракт в Краснодарском крае, в ВСУ забраковали БПЛА из США и ЕС. Новости к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзореСложности урегулирования, провалы ВСУ, заработок на крови. Хроника событий на утро 26 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

