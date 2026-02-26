Куба. Предыстория провокации - 26.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260226/est-li-u-kuby-soyuzniki-i-pochemu-ssha-zakruchivayut-gayki-na-ostrove-svobody--leonov-1076099336.html
Куба. Предыстория провокации
Куба. Предыстория провокации - 26.02.2026 Украина.ру
Куба. Предыстория провокации
В среду, 25 февраля, у берегов Кубы произошёл инцидент. Катер под флагом США вторгся в территориальные воды Кубы и вступил в перестрелку с пограничниками. В... Украина.ру, 26.02.2026
2026-02-26T14:01
2026-02-26T14:05
видео
куба
сша
россия
евгений леонов
дональд трамп
украина.ру
международные отношения
международная политика
международная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1a/1076099136_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8aed829027e70aeae6fc9cb2124ca87e.png
В среду, 25 февраля, у берегов Кубы произошёл инцидент. Катер под флагом США вторгся в территориальные воды Кубы и вступил в перестрелку с пограничниками. В результате погибли четыре человека и шестеро были ранены.Как сообщило министерство внутренних дел республики, диверсанты, вторгшиеся в воды Кубы на катере под американским флагом, планировали теракт.Шеф-редактор, заведующий направлением подкастов в московской редакции Sputnik Mundo и ведущий подкаста "Из Москвы в Гавану" Олег Леонов в студии Украина.ру рассказал о ситуации на Кубе и в Латинской Америке, которая сформировалась накануне данной провокации. Кроме того, он спрогнозировал, как могут развиваться события в дальнейшем: 00:37 – О происхождении гостя;01:38 – Как Куба жила последние десятилетия?03:08 – Отношения России и Кубы;07:38 – О новом витке кризиса на Кубе;10:47 – Есть ли у Кубы союзники?12:00 – Реакция стран-соседей Кубы;15:32 – Насколько опасны цели Трампа на Кубе?17:48 – Протестные акции США по миру;20:12 – О чём говорит кубинское общество?23:31 – О кубинском лобби в США;27:45 – О позиции России по ситуации на Кубе;29:52 – В чём сейчас выражается кризис на Кубе?Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
куба
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1a/1076099136_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3e1e07164dfbdc1eaa2822e984d72b7c.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, куба, сша, россия, евгений леонов, дональд трамп, украина.ру, международные отношения, международная политика, международная помощь, международное право, энергетический кризис, кризис, протесты, санкции, видео
Видео, Куба, США, Россия, Евгений Леонов, Дональд Трамп, Украина.ру, международные отношения, Международная политика, Международная помощь, международное право, энергетический кризис, кризис, протесты, санкции

Куба. Предыстория провокации

14:01 26.02.2026 (обновлено: 14:05 26.02.2026)
 
Читать в
ДзенTelegram
В среду, 25 февраля, у берегов Кубы произошёл инцидент. Катер под флагом США вторгся в территориальные воды Кубы и вступил в перестрелку с пограничниками. В результате погибли четыре человека и шестеро были ранены.

Как сообщило министерство внутренних дел республики, диверсанты, вторгшиеся в воды Кубы на катере под американским флагом, планировали теракт.

Шеф-редактор, заведующий направлением подкастов в московской редакции Sputnik Mundo и ведущий подкаста "Из Москвы в Гавану" Олег Леонов в студии Украина.ру рассказал о ситуации на Кубе и в Латинской Америке, которая сформировалась накануне данной провокации. Кроме того, он спрогнозировал, как могут развиваться события в дальнейшем:

00:37 – О происхождении гостя;
01:38 – Как Куба жила последние десятилетия?
03:08 – Отношения России и Кубы;
07:38 – О новом витке кризиса на Кубе;
10:47 – Есть ли у Кубы союзники?
12:00 – Реакция стран-соседей Кубы;
15:32 – Насколько опасны цели Трампа на Кубе?
17:48 – Протестные акции США по миру;
20:12 – О чём говорит кубинское общество?
23:31 – О кубинском лобби в США;
27:45 – О позиции России по ситуации на Кубе;
29:52 – В чём сейчас выражается кризис на Кубе?

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

Наш сайт: ukraina.ru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоКубаСШАРоссияЕвгений ЛеоновДональд ТрампУкраина.румеждународные отношенияМеждународная политикаМеждународная помощьмеждународное правоэнергетический кризискризиспротестысанкции
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:10Глава МИД Польши призвал готовиться к мировой войне
15:04Выборы во Франции: кандидаты обменялись обвинениями в расизме и фашизме
14:56Лавров объяснил обострение ядерной риторики
14:4026 февраля 2026 года, утренний эфир
14:3225 февраля 2026 года, вечерний эфир
14:24К чему приведет ВСУ круговая оборона Одессы
14:19Рубио напомнил о вкладе США в украинский конфликт
14:01Куба. Предыстория провокации
13:56Снова Днепропетровск и опять "схлопнутый" мошеннический call-центр
13:50ВС РФ атаковали крупную подстанцию в Одесской области. Главные новости к этому часу
13:41Литва поставит газ на Украину
13:00Призыв Орбана, успехи ВС РФ, серьезный кризис в ЕС. Хроника событий на 13:00 26 февраля
12:52ЕК торгуется с Венгрией из-за "Дружбы", Укрэнерго сообщает о блэкаутах. Новости к этому часу
12:40Верховный суд против тарифов Трампа: конец торговой революции?
12:32Украинские спецслужбы провалили теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ
12:25Россия и Украина обменялись телами погибших солдат
12:02Как наземные роботы спасают российских бойцов на фронте
11:03 Почему колумбийцы из ВСУ продолжили карьеру в мексиканских наркокартелях - "Мейсон"
10:35Украина не сможет поставить венгерскую экономику на колени. Главные новости к этому часу
10:10Почему СВО продолжается до сих пор и сколько ещё предстоит воевать России — Ищенко
Лента новостейМолния