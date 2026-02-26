Куба. Предыстория провокации
14:01 26.02.2026 (обновлено: 14:05 26.02.2026)
В среду, 25 февраля, у берегов Кубы произошёл инцидент. Катер под флагом США вторгся в территориальные воды Кубы и вступил в перестрелку с пограничниками. В результате погибли четыре человека и шестеро были ранены.
Как сообщило министерство внутренних дел республики, диверсанты, вторгшиеся в воды Кубы на катере под американским флагом, планировали теракт.
Шеф-редактор, заведующий направлением подкастов в московской редакции Sputnik Mundo и ведущий подкаста "Из Москвы в Гавану" Олег Леонов в студии Украина.ру рассказал о ситуации на Кубе и в Латинской Америке, которая сформировалась накануне данной провокации. Кроме того, он спрогнозировал, как могут развиваться события в дальнейшем:
00:37 – О происхождении гостя;
01:38 – Как Куба жила последние десятилетия?
03:08 – Отношения России и Кубы;
07:38 – О новом витке кризиса на Кубе;
10:47 – Есть ли у Кубы союзники?
12:00 – Реакция стран-соседей Кубы;
15:32 – Насколько опасны цели Трампа на Кубе?
17:48 – Протестные акции США по миру;
20:12 – О чём говорит кубинское общество?
23:31 – О кубинском лобби в США;
27:45 – О позиции России по ситуации на Кубе;
29:52 – В чём сейчас выражается кризис на Кубе?
