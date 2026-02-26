https://ukraina.ru/20260226/est-li-u-kuby-soyuzniki-i-pochemu-ssha-zakruchivayut-gayki-na-ostrove-svobody--leonov-1076099336.html

Куба. Предыстория провокации

Куба. Предыстория провокации - 26.02.2026 Украина.ру

Куба. Предыстория провокации

В среду, 25 февраля, у берегов Кубы произошёл инцидент. Катер под флагом США вторгся в территориальные воды Кубы и вступил в перестрелку с пограничниками. В... Украина.ру, 26.02.2026

2026-02-26T14:01

2026-02-26T14:01

2026-02-26T14:05

видео

куба

сша

россия

евгений леонов

дональд трамп

украина.ру

международные отношения

международная политика

международная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1a/1076099136_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8aed829027e70aeae6fc9cb2124ca87e.png

В среду, 25 февраля, у берегов Кубы произошёл инцидент. Катер под флагом США вторгся в территориальные воды Кубы и вступил в перестрелку с пограничниками. В результате погибли четыре человека и шестеро были ранены.Как сообщило министерство внутренних дел республики, диверсанты, вторгшиеся в воды Кубы на катере под американским флагом, планировали теракт.Шеф-редактор, заведующий направлением подкастов в московской редакции Sputnik Mundo и ведущий подкаста "Из Москвы в Гавану" Олег Леонов в студии Украина.ру рассказал о ситуации на Кубе и в Латинской Америке, которая сформировалась накануне данной провокации. Кроме того, он спрогнозировал, как могут развиваться события в дальнейшем: 00:37 – О происхождении гостя;01:38 – Как Куба жила последние десятилетия?03:08 – Отношения России и Кубы;07:38 – О новом витке кризиса на Кубе;10:47 – Есть ли у Кубы союзники?12:00 – Реакция стран-соседей Кубы;15:32 – Насколько опасны цели Трампа на Кубе?17:48 – Протестные акции США по миру;20:12 – О чём говорит кубинское общество?23:31 – О кубинском лобби в США;27:45 – О позиции России по ситуации на Кубе;29:52 – В чём сейчас выражается кризис на Кубе?Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

куба

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, куба, сша, россия, евгений леонов, дональд трамп, украина.ру, международные отношения, международная политика, международная помощь, международное право, энергетический кризис, кризис, протесты, санкции, видео