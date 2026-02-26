https://ukraina.ru/20260226/verkhovnyy-sud-protiv-tarifov-trampa-konets-torgovoy-revolyutsii-1076095767.html
Верховный суд против тарифов Трампа: конец торговой революции?
Верховный суд против тарифов Трампа: конец торговой революции? - 26.02.2026 Украина.ру
Верховный суд против тарифов Трампа: конец торговой революции?
Тарифная политика Дональда Трампа вызвала серьёзное недовольство американских деловых кругов, десятилетиями ориентированных на принципы свободной торговли. Если Украина.ру, 26.02.2026
2026-02-26T12:40
2026-02-26T12:40
2026-02-26T12:40
видео
сша
дональд трамп
владимир васильев
тарифы
бизнес
экономика
торговля
великая депрессия
импорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1a/1076095641_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_56b8e7730ec231fa19390a655dcbed3d.png
Тарифная политика Дональда Трампа вызвала серьёзное недовольство американских деловых кругов, десятилетиями ориентированных на принципы свободной торговли. Если к моменту прихода администрации к власти средний уровень импортных пошлин в США составлял около 2%, то уже через год он достиг 17% — показателей середины 1930-х годов, когда в стране доминировал жёсткий таможенный протекционизм на фоне Великой депрессии.Главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев рассказал, будет ли администрация искать обходные механизмы через лицензирование и квоты или США вернутся к прежней модели свободной торговли.
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1a/1076095641_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d27717cc2ac931401798809a885d05b.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, сша, дональд трамп, владимир васильев, тарифы, бизнес, экономика, торговля, великая депрессия, импорт, видео
Видео, США, Дональд Трамп, Владимир Васильев, тарифы, бизнес, экономика, торговля, великая депрессия, импорт
Верховный суд против тарифов Трампа: конец торговой революции?
Тарифная политика Дональда Трампа вызвала серьёзное недовольство американских деловых кругов, десятилетиями ориентированных на принципы свободной торговли. Если к моменту прихода администрации к власти средний уровень импортных пошлин в США составлял около 2%, то уже через год он достиг 17% — показателей середины 1930-х годов, когда в стране доминировал жёсткий таможенный протекционизм на фоне Великой депрессии.
Главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев рассказал, будет ли администрация искать обходные механизмы через лицензирование и квоты или США вернутся к прежней модели свободной торговли.