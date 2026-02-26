https://ukraina.ru/20260226/verkhovnyy-sud-protiv-tarifov-trampa-konets-torgovoy-revolyutsii-1076095767.html

Верховный суд против тарифов Трампа: конец торговой революции?

Верховный суд против тарифов Трампа: конец торговой революции? - 26.02.2026

Верховный суд против тарифов Трампа: конец торговой революции?

Тарифная политика Дональда Трампа вызвала серьёзное недовольство американских деловых кругов, десятилетиями ориентированных на принципы свободной торговли. Если Украина.ру, 26.02.2026

Тарифная политика Дональда Трампа вызвала серьёзное недовольство американских деловых кругов, десятилетиями ориентированных на принципы свободной торговли. Если к моменту прихода администрации к власти средний уровень импортных пошлин в США составлял около 2%, то уже через год он достиг 17% — показателей середины 1930-х годов, когда в стране доминировал жёсткий таможенный протекционизм на фоне Великой депрессии.Главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев рассказал, будет ли администрация искать обходные механизмы через лицензирование и квоты или США вернутся к прежней модели свободной торговли.

