Верховный суд против тарифов Трампа: конец торговой революции?
Верховный суд против тарифов Трампа: конец торговой революции?
Тарифная политика Дональда Трампа вызвала серьёзное недовольство американских деловых кругов, десятилетиями ориентированных на принципы свободной торговли. Если к моменту прихода администрации к власти средний уровень импортных пошлин в США составлял около 2%, то уже через год он достиг 17% — показателей середины 1930-х годов, когда в стране доминировал жёсткий таможенный протекционизм на фоне Великой депрессии.Главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев рассказал, будет ли администрация искать обходные механизмы через лицензирование и квоты или США вернутся к прежней модели свободной торговли.
Верховный суд против тарифов Трампа: конец торговой революции?

12:40 26.02.2026
 
Тарифная политика Дональда Трампа вызвала серьёзное недовольство американских деловых кругов, десятилетиями ориентированных на принципы свободной торговли. Если к моменту прихода администрации к власти средний уровень импортных пошлин в США составлял около 2%, то уже через год он достиг 17% — показателей середины 1930-х годов, когда в стране доминировал жёсткий таможенный протекционизм на фоне Великой депрессии.

Главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев рассказал, будет ли администрация искать обходные механизмы через лицензирование и квоты или США вернутся к прежней модели свободной торговли.
Лента новостейМолния