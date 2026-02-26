https://ukraina.ru/20260226/rossiya-i-ukraina-obmenyalis-telami-pogibshikh-soldat-1076094140.html

Россия и Украина обменялись телами погибших солдат

Россия и Украина обменялись телами погибших солдат - 26.02.2026 Украина.ру

Россия и Украина обменялись телами погибших солдат

Россия и Украина осуществили обмен телами погибших военнослужащих. Об этом 26 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-02-26T12:25

2026-02-26T12:25

2026-02-26T12:25

новости

россия

украина

владимир мединский

рустем умеров

стив уиткофф

украина.ру

снбо

вооруженные силы украины

обмен пленными

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/09/1063779456_0:177:3128:1937_1920x0_80_0_0_d750ac1810672fb15a5ccdc5fde4532b.jpg

Российская сторона передала украинской тела 1000 погибших украинских военнослужащих, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.По его словам, с украинской стороны переданы тела 35 погибших российских воинов.Накануне стало известно, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров проведёт встречу с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 26 февраля. Владимир Зеленский заявлял, что они обсудят восстановление Украины и подготовку к переговорам с Россией в начале марта, а также обмен пленными.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзореСложности урегулирования, провалы ВСУ, заработок на крови. Хроника событий на утро 26 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, владимир мединский, рустем умеров, стив уиткофф, украина.ру, снбо, вооруженные силы украины, обмен пленными, дипломаты, гуманитарная политика