Россия и Украина обменялись телами погибших солдат
2026-02-26T12:25
2026-02-26T12:25
новости
россия
украина
владимир мединский
рустем умеров
стив уиткофф
украина.ру
снбо
вооруженные силы украины
обмен пленными
Россия и Украина обменялись телами погибших солдат

12:25 26.02.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкРефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ
Россия и Украина осуществили обмен телами погибших военнослужащих. Об этом 26 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Российская сторона передала украинской тела 1000 погибших украинских военнослужащих, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
По его словам, с украинской стороны переданы тела 35 погибших российских воинов.
Накануне стало известно, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров проведёт встречу с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 26 февраля. Владимир Зеленский заявлял, что они обсудят восстановление Украины и подготовку к переговорам с Россией в начале марта, а также обмен пленными.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзореСложности урегулирования, провалы ВСУ, заработок на крови. Хроника событий на утро 26 февраля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
