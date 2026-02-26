https://ukraina.ru/20260226/rossiya-i-ukraina-obmenyalis-telami-pogibshikh-soldat-1076094140.html
Россия и Украина обменялись телами погибших солдат
Россия и Украина осуществили обмен телами погибших военнослужащих. Об этом 26 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Российская сторона передала украинской тела 1000 погибших украинских военнослужащих, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.По его словам, с украинской стороны переданы тела 35 погибших российских воинов.Накануне стало известно, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров проведёт встречу с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 26 февраля. Владимир Зеленский заявлял, что они обсудят восстановление Украины и подготовку к переговорам с Россией в начале марта, а также обмен пленными.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзореСложности урегулирования, провалы ВСУ, заработок на крови. Хроника событий на утро 26 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
