К чему приведет ВСУ круговая оборона Одессы

К чему приведет ВСУ круговая оборона Одессы

Поступили приятные новости. Нацисты готовят Одессу к круговой обороне. Об этом сообщил начальник регионального управления сил территориальной обороны "Юг" Денис Носиков. До сих пор не готовили, а на четвёртом году своих "перемог" допобеждались до того, что пришлось готовиться садиться в осаду.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1a/1076091941_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_68a98a09d449547b5649070eb449a2dc.jpg

Это неудачное решение. Напомню, что в 1941-ом году Приморская армия обороняла Одессу 73 дня (два с половиной месяца) и оставила её только по приказу, в связи с необходимостью усилить оборону Крыма, а в 1944 году немцы сдали её за две недели. Почему такая разница в сроках обороны? Ведь немцы были сильным и опасным противником, а рельеф местности способствует выстраиванию прочной обороны, с флангами, прикрытыми лиманами.Дело в том, что Одесса – прежде всего порт. В случае осады её снабжение идёт по морю, а значит оборонять город может лишь тот, кто на море господствует. Советский Черноморский флот не всегда эффективно реализовывал своё господство на море, но то, что Чёрное море он контролировал с первого и до последнего дня войны признавали даже немцы. Частично уравновесить силы они были способны только при помощи авиации, и только пока в их распоряжении были крымские аэродромы.Одесса была освобождена советскими войсками 14 апреля. Операция по освобождению Крыма началась 8 апреля, перекопские укрепления немцев были прорваны 10 апреля, Керчь освобождена 11 апреля, Феодосия, Евпатория и Саки – 13 апреля, Судак -14 апреля, 16 апреля РККА вышла к Севастополю. Город брали до 9 мая, но несложно заметить, что немцы начали отход из Одессы, как только советские войска ворвались в Крым, а закончили его, как раз тогда, когда все крымские аэродромы вновь стали советскими, следовательно Черноморский флот получил свободу действий в западной части моря и мог в перспективе установить полную блокаду Одессы.Когда же Одессу обороняла советская Приморская армия, Крым был советским и флот по короткому плечу, от Севастополя, мог доставлять подкрепления и боеприпасы. Напомню, что оставила Приморская армия Одессу тоже именно тогда, когда угроза нависла над Крымом – её тыловой базой.Проще говоря, без контроля над Крымом оборонять Одессу очень сложно, а оборонять её долго в принципе невозможно. Мы знаем чей сейчас Крым. На что же рассчитывают организаторы "обороны Одессы"?Ни на что они не рассчитывают. Крови хотят попить побольше, уличные бои навязать, разрушения в городе организовать.Почему украинцы только сейчас задумались об обороне Одессы? Потому что, у них заканчиваются резервы и фронт в очередной раз грозит рухнуть. Чтобы поддержать его целостность ещё какое-то время, Сырский собирается забрать войска у одесско-николаевской группировки. Я много раз писал о том, что как только это произойдёт, ВС РФ немедленно перейдут на правый берег, освободят Херсон и двинутся дальше, так как оказать им организованное сопротивление будет некому, ближайшие резервы Сырского будут расположены в районе Кременчуга и Винницы, а это очень далеко. Их, а также того, чем располагает запорожско-днепропетровская группировка в лучшем для ВСУ случае хватит на то, чтобы в условиях усиливающегося давления с фронта прикрыть тылы от прорвавшихся на правый берег российских войск и сохранить связь с Киевом по трассе Е-50 (Днепропетровск-Александрия-Умань).Сырский это прекрасно понимает, поэтому и не снимал войска с южного направления до самого последнего момента. Но резервы, которые умирали в украинских "наступлениях" на покровском и купянском направлениях уже сожжены, на юге ВС РФ продолжают сжимать кольцо вокруг Орехова, за которым лежит Запорожье, в центре украинцам не удалось остановить русское наступление от Северска на Славянск, если сейчас двинутся ещё и фланги от Покровска и Купянска, ВСУ ждёт полная и быстрая катастрофа.Сырский сам заявил недавно, что перед ним стоит задача держаться как можно дольше. В рамках этой задачи его действия вполне логичны. Поскольку ВСУ нельзя организованно отвести на правый берег, необходимо как можно дольше удерживать фронт на левом берегу, даже за счёт исчерпания последних резервов и обнажения других направлений.Сырский исходит из того, что основные силы ВС РФ также связаны боями на запорожско-днепропетровском, славянско-краматорском и Харьковском направлениях. Следовательно, на Юге через Днепр переправится относительно небольшая группировка, представляющая опасность только в связи с отсутствием на её пути серьёзных украинских резервов. Простейшее решение – чтобы не дать этой группировке действовать свободно, её надо сковать осадой Одессы.Одесса – крупный город и уличные бои в нём можно вести долго, а что в городе нет войск, так как Сырский забирает их латать дыры во фронте не левом берегу, так можно раздать оружие студентам, инвалидам, пенсионерам и прочим непригодным для службы в ВСУ. Этот фольксштурм в поле будет мгновенно уничтожен, но в городе у него есть шанс. Именно это, по словам терроборонца Носикова и планирует сделать Украина. То есть расчёт делается на то, что для выделения гарнизонов Херсона, Николаева, для штурма Одессы ВС РФ понадобится выделить большую часть войск группировки "Днепр", а оставшихся хватит лишь чтобы выставить заслоны по границам Николаевской и Одесской областей. Выиграв время, Сырский попытается собрать с миру по нитке хоть какие-то резервы и нанести деблокирующий контрудар, надеясь, что за это время заслоны не будут слишком усилены, так как все резервы ВС РФ будут отправляться на штурм Одессы.Схема классическая, много раз применялась в войнах, да и в текущем противостоянии Сырский многократно пытался её использовать. Но работает она только в том случае, если ВС РФ действительно бросят все силы на срочное освобождение Одессы, а местный фольксштурм из студентов и инвалидов не побросает оружие, а решит драться до конца. Однако российское командование может избрать иной метод ведения боевых действий: выставить заслоны, обеспечивающие сухопутную блокаду, в направлении Одессы. С моря блокировать город флотом и просто подождать, когда ввиду нехватки продовольствия и боеприпасов деморализованный гарнизон сложит оружие. Основные же силы бросить в наступление на Умань, взятие которой открывает ВС РФ дороги на Киев и Винницу и отрезает войска, дислоцированные на Западной Украине от южной и левобережной группировок украинских войск, одновременно усложняя им взаимодействие с киевской группировкой. Чтобы восстановить плечевой контакт киевской и винницкой группировкам придётся самим наступать на Умань (не факт, что они смогут это сделать).Данное движение ВС РФ также блокирует с Запада днепропетровско-запорожскую группировку и оставляет в распоряжении украинского командования только одну логистическую линию, связывающую левый и правый берега – через киевские мосты.Безусловно, эффективность любой операции (как наступательной, так и оборонительной) зависит от слишком большого количества заранее не просчитываемых факторов, включая конкретные решения, принимаемые в реальной боевой обстановке командирами и работу штабов. Иногда высшие штабы принимают принципиально решение отказаться от проведения операции из-за нехватки ресурса или по иным соображениям (например, многообещающий прорыв в другом месте забирает все резервы и расходные материалы). Но уже сам факт подготовки ВСУ к круговой обороне в Одессе на базе местного фольксштурма о многом говорит. Четыре года эта проблема их не беспокоила – только сейчас начала.О других событиях - Сложности урегулирования, провалы ВСУ, заработок на крови. Хроника событий на утро 26 февраля

одесса

россия

крым

2026

