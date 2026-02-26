Литва поставит газ на Украину - 26.02.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260226/litva-postavit-gaz-na-ukrainu-1076097863.html
Литва поставит газ на Украину
Литва поставит газ на Украину - 26.02.2026
Литва поставит газ на Украину
Прибалтика обеспечит поставки СПГ на Украину. Об этом 26 февраля заявил вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль
2026-02-26T13:41
2026-02-26T13:41
"Украина впервые получит партию сжиженного природного газа через терминал в литовской Клайпеде", - заявил украинский чиновник.По словам Шмыгаля, украинская госкомпания "Нафтогаз" в сотрудничестве с литовской Ignitis Group обеспечит поставки 90 млн кубов до конца марта 2026 года. "Диверсифицируем маршруты поставок. Усиливаем гибкость и устойчивость нашей системы", - написал Шмыгаль в своём телеграм-канале.Он отметил особую важность такой работы на фоне ежедневных российских ударов по подконтрольной киевскому режиму энергетической инфраструктуре. Шмыгаль поблагодарил Литву и неназванных партнеров за сотрудничество и отметил, что Киев работает над развитием других региональных маршрутов поставок, в частности - Вертикального газового коридора. "Вместе с партнерами мы строим новую энергетическую безопасность Европы, где не будет места российской молекуле, а Украина будет одним из энергетических хабов региона", - поведал Шмыгаль.Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" импортирует американский СПГ через терминал в литовском порту Клайпеда со сроками поставок на Украину в течение февраля-марта. Такие сроки заявлял председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.До этого, в начале февраля Польша поставила на Украину первую партию СПГ из США. Это направление поставок Киев намерен наращивать. Евросоюз оплачивает поставки "альтернативного" газа за счёт налогоплательщиков ЕС и доходов от украденных российских активов. При этом киевский режим блокирует транзитные поставки российских углеводородов в ЕС и атакует танкеры с нефтью, добытой западными компаниями в Казахстане.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Сложности урегулирования, провалы ВСУ, заработок на крови. Хроника событий на утро 26 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Литва поставит газ на Украину

13:41 26.02.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкТанкер-газовоз "Гранд Анива" на территории первого в России завода по производству сжиженного газа (СПГ)
Танкер-газовоз Гранд Анива на территории первого в России завода по производству сжиженного газа (СПГ) - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Прибалтика обеспечит поставки СПГ на Украину. Об этом 26 февраля заявил вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль
"Украина впервые получит партию сжиженного природного газа через терминал в литовской Клайпеде", - заявил украинский чиновник.
По словам Шмыгаля, украинская госкомпания "Нафтогаз" в сотрудничестве с литовской Ignitis Group обеспечит поставки 90 млн кубов до конца марта 2026 года.
"Диверсифицируем маршруты поставок. Усиливаем гибкость и устойчивость нашей системы", - написал Шмыгаль в своём телеграм-канале.
Он отметил особую важность такой работы на фоне ежедневных российских ударов по подконтрольной киевскому режиму энергетической инфраструктуре.
Шмыгаль поблагодарил Литву и неназванных партнеров за сотрудничество и отметил, что Киев работает над развитием других региональных маршрутов поставок, в частности - Вертикального газового коридора.
"Вместе с партнерами мы строим новую энергетическую безопасность Европы, где не будет места российской молекуле, а Украина будет одним из энергетических хабов региона", - поведал Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" импортирует американский СПГ через терминал в литовском порту Клайпеда со сроками поставок на Украину в течение февраля-марта. Такие сроки заявлял председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
До этого, в начале февраля Польша поставила на Украину первую партию СПГ из США. Это направление поставок Киев намерен наращивать.
Евросоюз оплачивает поставки "альтернативного" газа за счёт налогоплательщиков ЕС и доходов от украденных российских активов. При этом киевский режим блокирует транзитные поставки российских углеводородов в ЕС и атакует танкеры с нефтью, добытой западными компаниями в Казахстане.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Сложности урегулирования, провалы ВСУ, заработок на крови. Хроника событий на утро 26 февраля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
