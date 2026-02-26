https://ukraina.ru/20260226/25-fevralya-2026-goda-vecherniy-efir-1076100383.html

25 февраля 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки"* "Наши защитники". День защитника Отечества, поздравление бойцов. Гость: Иван Мечишев - зам пред Совета по... Украина.ру, 26.02.2026

Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки"* "Наши защитники". День защитника Отечества, поздравление бойцов. Гость: Иван Мечишев - зам пред Совета по патриотическому воспитанию "Офицеры России"* "Тема дня Новороссии".III Всероссийская научно-практическая конференция "Война и люди". Гость: Артём Саркисян - председатель Общероссийского Движения Поддержки Флота по ДНР* "Помогаем своим".О крымской организации "Добро мира – Волонтёры Крыма" и помощи детям Новороссии. Гость: Валерия Петрусевич - руководитель организации "Добро мира – Волонтёры Крыма"#Новороссия #СВО #Россия #УкраинаСлушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FMСлушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru

