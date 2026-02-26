25 февраля 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:
* "Новости и фронтовые сводки"
* "Наши защитники". День защитника Отечества, поздравление бойцов. Гость: Иван Мечишев - зам пред Совета по патриотическому воспитанию "Офицеры России"
* "Тема дня Новороссии".
III Всероссийская научно-практическая конференция "Война и люди". Гость: Артём Саркисян - председатель Общероссийского Движения Поддержки Флота по ДНР
* "Помогаем своим".
О крымской организации "Добро мира – Волонтёры Крыма" и помощи детям Новороссии. Гость: Валерия Петрусевич - руководитель организации "Добро мира – Волонтёры Крыма"
