25 февраля 2026 года, вечерний эфир - 26.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260226/25-fevralya-2026-goda-vecherniy-efir-1076100383.html
25 февраля 2026 года, вечерний эфир
25 февраля 2026 года, вечерний эфир - 26.02.2026 Украина.ру
25 февраля 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки"* "Наши защитники". День защитника Отечества, поздравление бойцов. Гость: Иван Мечишев - зам пред Совета по... Украина.ру, 26.02.2026
2026-02-26T14:32
2026-02-26T14:32
новороссия сегодня
донецкая народная республика
донецк
офицеры россии
новороссия
крым
волонтеры
днр
луганск
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1a/1076100160_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dbac6ac15e0a6126b8a78df9e3fd1051.jpg
Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки"* "Наши защитники". День защитника Отечества, поздравление бойцов. Гость: Иван Мечишев - зам пред Совета по патриотическому воспитанию "Офицеры России"* "Тема дня Новороссии".III Всероссийская научно-практическая конференция "Война и люди". Гость: Артём Саркисян - председатель Общероссийского Движения Поддержки Флота по ДНР* "Помогаем своим".О крымской организации "Добро мира – Волонтёры Крыма" и помощи детям Новороссии. Гость: Валерия Петрусевич - руководитель организации "Добро мира – Волонтёры Крыма"#Новороссия #СВО #Россия #УкраинаСлушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FMСлушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
донецкая народная республика
донецк
новороссия
крым
днр
луганск
луганская народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1a/1076100160_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_f938979966ffbbacd32ad281b18948cf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новороссия сегодня, донецкая народная республика, донецк, офицеры россии, новороссия, крым, волонтеры, днр, луганск, луганская народная республика, день защитника отечества, флот, видео
Новороссия сегодня, Донецкая Народная Республика, Донецк, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, Новороссия, Крым, волонтеры, ДНР, Луганск, Луганская Народная Республика, День защитника Отечества, флот

25 февраля 2026 года, вечерний эфир

14:32 26.02.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Сегодня в эфире:

* "Новости и фронтовые сводки"

* "Наши защитники". День защитника Отечества, поздравление бойцов. Гость: Иван Мечишев - зам пред Совета по патриотическому воспитанию "Офицеры России"

* "Тема дня Новороссии".
III Всероссийская научно-практическая конференция "Война и люди". Гость: Артём Саркисян - председатель Общероссийского Движения Поддержки Флота по ДНР

* "Помогаем своим".
О крымской организации "Добро мира – Волонтёры Крыма" и помощи детям Новороссии. Гость: Валерия Петрусевич - руководитель организации "Добро мира – Волонтёры Крыма"

#Новороссия #СВО #Россия #Украина
Слушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FM
Слушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Новороссия сегодняДонецкая Народная РеспубликаДонецкОФИЦЕРЫ РОССИИНовороссияКрымволонтерыДНРЛуганскЛуганская Народная РеспубликаДень защитника Отечествафлот
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:10Глава МИД Польши призвал готовиться к мировой войне
15:04Выборы во Франции: кандидаты обменялись обвинениями в расизме и фашизме
14:56Лавров объяснил обострение ядерной риторики
14:4026 февраля 2026 года, утренний эфир
14:3225 февраля 2026 года, вечерний эфир
14:24К чему приведет ВСУ круговая оборона Одессы
14:19Рубио напомнил о вкладе США в украинский конфликт
14:01Куба. Предыстория провокации
13:56Снова Днепропетровск и опять "схлопнутый" мошеннический call-центр
13:50ВС РФ атаковали крупную подстанцию в Одесской области. Главные новости к этому часу
13:41Литва поставит газ на Украину
13:00Призыв Орбана, успехи ВС РФ, серьезный кризис в ЕС. Хроника событий на 13:00 26 февраля
12:52ЕК торгуется с Венгрией из-за "Дружбы", Укрэнерго сообщает о блэкаутах. Новости к этому часу
12:40Верховный суд против тарифов Трампа: конец торговой революции?
12:32Украинские спецслужбы провалили теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ
12:25Россия и Украина обменялись телами погибших солдат
12:02Как наземные роботы спасают российских бойцов на фронте
11:03 Почему колумбийцы из ВСУ продолжили карьеру в мексиканских наркокартелях - "Мейсон"
10:35Украина не сможет поставить венгерскую экономику на колени. Главные новости к этому часу
10:10Почему СВО продолжается до сих пор и сколько ещё предстоит воевать России — Ищенко
Лента новостейМолния