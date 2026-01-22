Андрей Коц: ВСУ нужна хоть какая-то "перемога", поэтому они будут продолжать давить на Купянск - 22.01.2026 Украина.ру
Андрей Коц: ВСУ нужна хоть какая-то "перемога", поэтому они будут продолжать давить на Купянск
Андрей Коц: ВСУ нужна хоть какая-то "перемога", поэтому они будут продолжать давить на Купянск - 22.01.2026 Украина.ру
Андрей Коц: ВСУ нужна хоть какая-то "перемога", поэтому они будут продолжать давить на Купянск
Поскольку ВСУ нужна хоть какая-то "перемога", они будут продолжать давить на Купянск. "Северяне" будут пытаться заходить из Белгородской области на Великий Бурлук, откуда ВСУ перебрасывают резервы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
Комментируя ситуацию в Харьковской области военкор сообщил, что сейчас группировка "Север" будет пытаться заходить из Белгородской области на Великий Бурлук, потому что откуда ВСУ еще перебрасывают подкрепления под Купянск. Киевский режим утверждает, что до сих пор якобы "контролирует" часть самого Купянска, но Минобороны и бойцы с мест это опровергают, отметил журналист."И поскольку ВСУ нужна хоть какая-то перемога, они будут продолжать оказывать давление на Купянск. Нам это выгодно, потому что ради этого противник вынужден снимать резервы с других участков фронта", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию в Харьковской области — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия разрубила на две части группировку ВСУ на востоке Харьковской области" на сайте Украина.ру.
Андрей Коц: ВСУ нужна хоть какая-то "перемога", поэтому они будут продолжать давить на Купянск

05:00 22.01.2026
 
Поскольку ВСУ нужна хоть какая-то "перемога", они будут продолжать давить на Купянск. "Северяне" будут пытаться заходить из Белгородской области на Великий Бурлук, откуда ВСУ перебрасывают резервы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
Комментируя ситуацию в Харьковской области военкор сообщил, что сейчас группировка "Север" будет пытаться заходить из Белгородской области на Великий Бурлук, потому что откуда ВСУ еще перебрасывают подкрепления под Купянск.
"Параллельно с этим идут бои за Купянск-Узловой на восточном берегу Оскола. Ситуация осложняется тем, что там местность равнинная. В зимних условиях негде укрыться и проводить активные наступательные действия", — рассказал Коц.
Киевский режим утверждает, что до сих пор якобы "контролирует" часть самого Купянска, но Минобороны и бойцы с мест это опровергают, отметил журналист.
"И поскольку ВСУ нужна хоть какая-то перемога, они будут продолжать оказывать давление на Купянск. Нам это выгодно, потому что ради этого противник вынужден снимать резервы с других участков фронта", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.
Также про ситуацию в Харьковской области — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия разрубила на две части группировку ВСУ на востоке Харьковской области" на сайте Украина.ру.
