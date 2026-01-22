https://ukraina.ru/20260122/andrey-kots-vsu-nuzhna-khot-kakaya-to-peremoga-poetomu-oni-budut-prodolzhat-davit-na-kupyansk--1074629221.html

Андрей Коц: ВСУ нужна хоть какая-то "перемога", поэтому они будут продолжать давить на Купянск

Андрей Коц: ВСУ нужна хоть какая-то "перемога", поэтому они будут продолжать давить на Купянск - 22.01.2026 Украина.ру

Андрей Коц: ВСУ нужна хоть какая-то "перемога", поэтому они будут продолжать давить на Купянск

Поскольку ВСУ нужна хоть какая-то "перемога", они будут продолжать давить на Купянск. "Северяне" будут пытаться заходить из Белгородской области на Великий Бурлук, откуда ВСУ перебрасывают резервы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий

2026-01-22T05:00

2026-01-22T05:00

2026-01-22T05:00

новости

белгородская область

харьковская область

купянск

вооруженные силы украины

всу

потери всу

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061007714_0:100:1076:705_1920x0_80_0_0_47051588457e463bb0d30824aa12eae7.jpg

Комментируя ситуацию в Харьковской области военкор сообщил, что сейчас группировка "Север" будет пытаться заходить из Белгородской области на Великий Бурлук, потому что откуда ВСУ еще перебрасывают подкрепления под Купянск. Киевский режим утверждает, что до сих пор якобы "контролирует" часть самого Купянска, но Минобороны и бойцы с мест это опровергают, отметил журналист."И поскольку ВСУ нужна хоть какая-то перемога, они будут продолжать оказывать давление на Купянск. Нам это выгодно, потому что ради этого противник вынужден снимать резервы с других участков фронта", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию в Харьковской области — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия разрубила на две части группировку ВСУ на востоке Харьковской области" на сайте Украина.ру.

белгородская область

харьковская область

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгородская область, харьковская область, купянск, вооруженные силы украины, всу, потери всу, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, спецоперация, наступление вс рф, наступление россии, война, война на украине