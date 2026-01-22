Андрей Коц: ВСУ нужна хоть какая-то "перемога", поэтому они будут продолжать давить на Купянск
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Поскольку ВСУ нужна хоть какая-то "перемога", они будут продолжать давить на Купянск. "Северяне" будут пытаться заходить из Белгородской области на Великий Бурлук, откуда ВСУ перебрасывают резервы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
Комментируя ситуацию в Харьковской области военкор сообщил, что сейчас группировка "Север" будет пытаться заходить из Белгородской области на Великий Бурлук, потому что откуда ВСУ еще перебрасывают подкрепления под Купянск.
"Параллельно с этим идут бои за Купянск-Узловой на восточном берегу Оскола. Ситуация осложняется тем, что там местность равнинная. В зимних условиях негде укрыться и проводить активные наступательные действия", — рассказал Коц.
Киевский режим утверждает, что до сих пор якобы "контролирует" часть самого Купянска, но Минобороны и бойцы с мест это опровергают, отметил журналист.
"И поскольку ВСУ нужна хоть какая-то перемога, они будут продолжать оказывать давление на Купянск. Нам это выгодно, потому что ради этого противник вынужден снимать резервы с других участков фронта", — резюмировал собеседник издания.
