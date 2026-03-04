Подпитывают наемниками: как ВСУ пытаются укрепить позиции на Сумском направлении - 04.03.2026 Украина.ру
Российские войска продолжают продвигаться вперед на Сумском направлении в зоне СВО. Об этом в среду, 4 марта, сообщил телеграм-канал Украина.ру
Командование ВСУ на Шосткинском участке осуществило переброску нескольких групп иностранных наемников и военнослужащих из 140 центра Сил специальных операций в район села Коренек. Они должны повысить мотивацию мобилизованных солдат 101-й бригады территориальной обороны и помешать продвижению частей ВС РФ в районе Бобылевки.Обстановка на Теткинском и Глушковском участках фронта за отчетный период существенно не поменялась. Российские артиллеристы и операторы БпЛА продолжают наносить удары по ранее выявленным объектам противника.На Алексеевском участке мотострелковые части ВС РФ продолжают бои за освобождение села Малая Корчаковка, где обороняется большое число боевых групп противника. По пунктам размещения живой силы ВСУ наносят удары российские дроноводы. Для удержания указанного рубежа противник перебрасывает дополнительные силы со стороны Писаревки, Корчаковки и Новой Сечи. При этом передвижения ВСУ осуществляют через лесные массивы, что осложняет работу операторов БпЛА ВС РФ.Продвижение российских войск на земле затруднено из-за хорошей погоды, удары по позициям киевских боевиков наносятся преимущественно с воздуха.В общей сложности за сутки продвижение российских штурмовых групп на восьми участках в Сумском и на двух участках в Глуховском районах составило до 350 метров.Активизацию российских войск на ряде направлений в зоне СВО и ожесточённые бои с постепенным расширением зон контроля ВС РФ констатировали украинские военные и военкоры. Подробности в публикации Украинские военкоры фиксируют активизацию российских войск на ряде направлений.
Подпитывают наемниками: как ВСУ пытаются укрепить позиции на Сумском направлении

Иностранцы должны поднять боевой дух мобилизованных украинских солдат

12:53 04.03.2026 (обновлено: 12:54 04.03.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Запад" на Харьковском направлении
Боевая работа артиллеристов группировки войск Запад на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские войска продолжают продвигаться вперед на Сумском направлении в зоне СВО. Об этом в среду, 4 марта, сообщил телеграм-канал Украина.ру
Командование ВСУ на Шосткинском участке осуществило переброску нескольких групп иностранных наемников и военнослужащих из 140 центра Сил специальных операций в район села Коренек. Они должны повысить мотивацию мобилизованных солдат 101-й бригады территориальной обороны и помешать продвижению частей ВС РФ в районе Бобылевки.

Обстановка на Теткинском и Глушковском участках фронта за отчетный период существенно не поменялась. Российские артиллеристы и операторы БпЛА продолжают наносить удары по ранее выявленным объектам противника.

На Алексеевском участке мотострелковые части ВС РФ продолжают бои за освобождение села Малая Корчаковка, где обороняется большое число боевых групп противника. По пунктам размещения живой силы ВСУ наносят удары российские дроноводы.
Для удержания указанного рубежа противник перебрасывает дополнительные силы со стороны Писаревки, Корчаковки и Новой Сечи. При этом передвижения ВСУ осуществляют через лесные массивы, что осложняет работу операторов БпЛА ВС РФ.

Продвижение российских войск на земле затруднено из-за хорошей погоды, удары по позициям киевских боевиков наносятся преимущественно с воздуха.

В общей сложности за сутки продвижение российских штурмовых групп на восьми участках в Сумском и на двух участках в Глуховском районах составило до 350 метров.
Активизацию российских войск на ряде направлений в зоне СВО и ожесточённые бои с постепенным расширением зон контроля ВС РФ констатировали украинские военные и военкоры. Подробности в публикации Украинские военкоры фиксируют активизацию российских войск на ряде направлений.
