Атака Украины в Средиземном море и новости Ближнего Востока. Главное к этому часу

Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море безэкипажными катерами, сообщил Минтранс России. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 4 марта написал Телеграм-канал Украина.ру

Все 30 членов экипажа "Арктик Метагаз" спасены. Ведомство квалифицирует нападение как акт международного терроризма. О других событиях к этому часу:🟦 Иран не доверяет США и не собирается больше вести с Вашингтоном никаких переговоров. Об этом заявил советник верховного лидера исламской республики, комментируя текущую эскалацию на Ближнем Востоке. "Иран не доверяет США и не собирается больше вести с Вашингтоном никаких переговоров. Мы можем продолжать войну с США и Израилем очень долго", — подчеркнул советник, дав понять, что страна настроена на долгосрочное противостояние. 🟦 Конфликт вокруг Ирана может спровоцировать крупнейший миграционный кризис в Европе. Об этом написало издание The Times. 🟦 Операция США против Ирана частично отвлекла Евросоюз от Украины, пишет Politico. 🟦 Подавляющее большинство американцев считают цели военной операции США против Ирана неясными, свидетельствуют результаты опроса CBS News и YouGov. 🟦 Обвал акций в Южной Корее 4 марта стал сильнейшим почти за 20 лет, со времен мирового финансового кризиса.В субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.О развитии ситуации — в ежедневном обзоре США готовят наземную операцию в Иране и открывают фронт в Эквадоре. Хроника событий на утро 4 марта.

