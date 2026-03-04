Репортаж из кубрика "Ночных волков": как живут бойцы между выездами на позицию - 04.03.2026 Украина.ру
Репортаж из кубрика "Ночных волков": как живут бойцы между выездами на позицию
Репортаж из кубрика "Ночных волков": как живут бойцы между выездами на позицию
2026-03-04T13:25
2026-03-04T13:25
Съемочная группа Украина.ру заглядывает в казарму "Ночных волков" и знакомится с бойцом из Оренбурга с позывным "Энигма". Он показывает журналиту Александру Чаленко свой кубрик, рассказывает о быте добровольцев на передовой и о том, как проходит редкий отдых между ротациями.Зрители увидят не только койки, рюкзаки и шевроны, но и то, чем живет боец в паузах между боями: ноутбук, аромалампа, книги с личными автографами Евгения Николаева и Захара Прилепина. Энигма объясняет, почему фронтовику важно читать о войне и истории, и делится впечатлениями от литературы.Боец вспоминает "самый жаркий день" под Часовым Яром, когда под сбросами с дронов они с товарищем несли тяжёлый комплекс РЭБ на позицию и всё же выполнили задачу.
Репортаж из кубрика "Ночных волков": как живут бойцы между выездами на позицию

13:25 04.03.2026
 
Съемочная группа Украина.ру заглядывает в казарму "Ночных волков" и знакомится с бойцом из Оренбурга с позывным "Энигма". Он показывает журналиту Александру Чаленко свой кубрик, рассказывает о быте добровольцев на передовой и о том, как проходит редкий отдых между ротациями.

Зрители увидят не только койки, рюкзаки и шевроны, но и то, чем живет боец в паузах между боями: ноутбук, аромалампа, книги с личными автографами Евгения Николаева и Захара Прилепина. Энигма объясняет, почему фронтовику важно читать о войне и истории, и делится впечатлениями от литературы.

Боец вспоминает "самый жаркий день" под Часовым Яром, когда под сбросами с дронов они с товарищем несли тяжёлый комплекс РЭБ на позицию и всё же выполнили задачу.
