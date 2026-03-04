Репортаж из кубрика "Ночных волков": как живут бойцы между выездами на позицию
Съемочная группа Украина.ру заглядывает в казарму "Ночных волков" и знакомится с бойцом из Оренбурга с позывным "Энигма". Он показывает журналиту Александру Чаленко свой кубрик, рассказывает о быте добровольцев на передовой и о том, как проходит редкий отдых между ротациями.
Зрители увидят не только койки, рюкзаки и шевроны, но и то, чем живет боец в паузах между боями: ноутбук, аромалампа, книги с личными автографами Евгения Николаева и Захара Прилепина. Энигма объясняет, почему фронтовику важно читать о войне и истории, и делится впечатлениями от литературы.
Боец вспоминает "самый жаркий день" под Часовым Яром, когда под сбросами с дронов они с товарищем несли тяжёлый комплекс РЭБ на позицию и всё же выполнили задачу.
