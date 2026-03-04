https://ukraina.ru/20260304/reportazh-iz-kubrika-nochnykh-volkov-kak-zhivut-boytsy-mezhdu-vyezdami-na-pozitsiyu-1075720188.html

Репортаж из кубрика "Ночных волков": как живут бойцы между выездами на позицию

Репортаж из кубрика "Ночных волков": как живут бойцы между выездами на позицию - 04.03.2026 Украина.ру

Репортаж из кубрика "Ночных волков": как живут бойцы между выездами на позицию

Съемочная группа Украина.ру заглядывает в казарму "Ночных волков" и знакомится с бойцом из Оренбурга с позывным "Энигма". Он показывает журналиту Александру... Украина.ру, 04.03.2026

2026-03-04T13:25

2026-03-04T13:25

2026-03-04T13:25

видео

ночные волки

сво

боец

часов яр

донбасс

александр чаленко

дроны

рэб

захар прилепин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076362300_18:0:1920:1070_1920x0_80_0_0_8bbec8a43981dca1555e403dd5513606.png

Съемочная группа Украина.ру заглядывает в казарму "Ночных волков" и знакомится с бойцом из Оренбурга с позывным "Энигма". Он показывает журналиту Александру Чаленко свой кубрик, рассказывает о быте добровольцев на передовой и о том, как проходит редкий отдых между ротациями.Зрители увидят не только койки, рюкзаки и шевроны, но и то, чем живет боец в паузах между боями: ноутбук, аромалампа, книги с личными автографами Евгения Николаева и Захара Прилепина. Энигма объясняет, почему фронтовику важно читать о войне и истории, и делится впечатлениями от литературы.Боец вспоминает "самый жаркий день" под Часовым Яром, когда под сбросами с дронов они с товарищем несли тяжёлый комплекс РЭБ на позицию и всё же выполнили задачу.

часов яр

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, ночные волки, сво, боец, часов яр, донбасс, александр чаленко, дроны, рэб, захар прилепин, доброволец, война на украине, литература, книги, видео