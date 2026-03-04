https://ukraina.ru/20260304/ssha-gotovyat-nazemnuyu-operatsiyu-v-irane-i-otkryvayut-front-v-ekvadore-khronika-sobytiy-na-utro-4-marta-1076347884.html

США готовят наземную операцию в Иране и открывают фронт в Эквадоре. Хроника событий на утро 4 марта

Вашингтон готовит наземную операцию в Иране. США расширяют военное присутствие в Латинской Америке: Эквадор стал новой точкой приложения американской военной силы. Между тем боевики ВСУ впервые применили новый тип американского ударного БПЛА при ударе по Донецку

2026-03-04T10:00

Пятый день войны: Иран держится, США готовят наземную операциюСитуация на Ближнем Востоке продолжает стремительно обостряться: наземная операция США в Иране становится все более вероятной. Об этом заявил сенатор Ричард Блюменталь после брифинга с администрацией американского лидера Дональда Трампа.В операции против Ирана задействованы 50 тысяч военнослужащих и 200 истребителей, сообщил глава американского Центрального командования ВС США. Американские военные отчитались об уничтожении 17 военных кораблей Ирана и сотен пусковых установок для баллистических ракет. Глава Центкома Брэдли Купер уточнил, что среди уничтоженных целей была самая боеспособная подводная лодка иранского флота.Иран, в свою очередь, заявляет о контроле над Ормузским проливом и уничтожении более 10 нефтяных танкеров. По данным иранского агентства Tasnim, средства ПВО страны сбили еще один американский истребитель F-15. Телеканал Al Hadath сообщает о новом ракетном залпе, осуществленном Ираном в направлении Израиля.Корпус стражей исламской революции распространил данные о потерях коалиции: с начала конфликта США и Израиль потеряли убитыми и ранеными более 680 военнослужащих. В самом Иране продолжаются взрывы — они прогремели в Тегеране, Исфахане и других городах.Израиль наращивает присутствие на южном направлении: армия обороны Израиля направила дополнительные силы на юг Ливана. Одновременно шиитское движение "Хезболла" атаковало ракетами базу в Хайфе.В Катаре тем временем арестованы десять агентов КСИР. Как сообщает Qatar News Agency, семеро из них подозреваются в выполнении разведывательных задач, а трое — в подготовке диверсионных операций. Задержанные признались в сотрудничестве с иранским спецподразделением в ходе допросов.Одновременно с этим первые вывозные рейсы российских авиакомпаний "Победа" и "Аэрофлот" из Абу-Даби уже прибыли в Москву. Самолеты приземлились в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево", свидетельствуют данные онлайн-табло.Стоит напомнить, что в субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.В среду, 4 марта, стало известно, что США потратили более $2,2 млрд на операцию в Иране за четыре дня. Об этом свидетельствуют данные сайта, отслеживающего военные расходы в режиме реального времени. В расчёты включены расходы на содержание личного состава, кораблей, самолётов, а также сопутствующей военной инфраструктуры. Пентагон открывает второй фронт — теперь в ЭквадореАмериканские военные приступили к проведению операции на территории Эквадора совместно с местными силами безопасности. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США."Вооруженные силы Эквадора и США начали операции против признанных террористическими организаций", — указано в сообщении командования.Американская сторона подтвердила приверженность партнеров Вашингтона в Латинской Америке якобы противодействию наркотерроризму. В свою очередь, официальные власти Эквадора объявили о начале новой фазы борьбы с наркоторговлей и нелегальной добычей полезных ископаемых.Как следует из официальных заявлений и сообщений эквадорских СМИ, с декабря прошлого года США начали размещать свой военный персонал на территории бывшей американской базы в провинции Манаби. В числе поставленной техники упоминаются самолеты, беспилотные летательные аппараты и радары.Ранее, в 2023 году, Соединенные Штаты уже задействовали вооруженные силы в этом регионе для уничтожения катеров, которые, по данным американской стороны, использовались для транспортировки наркотических веществ. По заявлениям официального Вашингтона, проводимые операции направлены на борьбу с транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом опасных веществ.Фронтовая сводка Украинские военные впервые применили новый тип американского беспилотного летательного аппарата при атаке на Донецк. Об этом РИА Новости сообщил заместитель генерального директора производства дрондетекторов "Тень" Дмитрий Садовник."При атаке по гражданским объектам Донецка в понедельник ВСУ впервые применили новый ударный БПЛА самолетного типа, предположительно известный под названием Hornet ("шершень"). Об этом говорят характерные именно для этого беспилотника фрагменты, оставшиеся на месте атаки", — отметил эксперт.По словам Садовника, данный тип беспилотника способен поражать цели на дальности до 145 километров и нести боевую нагрузку около пяти килограммов. Конструктивной особенностью дрона, отличающей его от других аппаратов, является наличие киля, руля поворота и толкающего винта, расположенных в хвостовой части. Беспилотник оснащен спутниковой навигацией и имеет возможность программирования автономного маршрута полета.Эксперт также обратил внимание на происхождение аппарата."Обнаруженные фрагменты также указывают на принадлежность примененного дрона к американской компании Swift Beat LLC, участвующей в разработке беспилотных систем нового поколения для Украины. Ранее данный тип БПЛА уже был замечен при использовании ВСУ в Запорожской области", — добавил собеседник агентства.Стоит напомнить, что в июле прошлого года Владимир Зеленский заявил о подписании соглашения с американской компанией Swift Beat для производства дронов различного типа, включая дальнобойные ударные беспилотные летательные аппараты.Между тем российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Согласно данным ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали украинские дроны самолетного типа в период с 23.00 мск 3 марта до 7.00 мск 4 марта.Наибольшее количество беспилотников — 21 — было уничтожено над территорией Волгоградской области. Еще по четыре БПЛА сбиты над Ростовской и Белгородской областями. Два дрона ликвидированы в небе над Астраханской областью и один — над Курской областью.В Минобороны уточнили, что все цели были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Северском направлении инициатива сохраняется за российскими войсками: подразделения ВС РФ ведут охват населенного пункта Федоровка Зафиксированы встречные столкновения в районах Никифоровки и Кривой Луки, российские силы развивают продвижение в направлении Калеников.На Запорожском направлении подразделения ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Веселянка, а также взяли под контроль переправу через реку Конка. Позиционные бои продолжаются в районах Магдалиновки, Запасного и Степногорска, тогда как на участке под Ореховом существенных изменений линии боевого соприкосновения не зафиксировано.На Красноармейском направлении российские войска оказывают давление в районе Гришино, ведутся бои за населенные пункты Сергеевка и Новоподгороднее. На Добропольском выступе фиксируются столкновения у Белицкого и Нового Донбасса.На Гуляйпольском направлении отмечается снижение интенсивности контрударов со стороны украинских формирований. Российские подразделения ведут подготовку к штурмовым действиям в районе Верхней Терсы, продолжаются бои у Рождественского. На северном фланге направления прорывов линии обороны не зафиксировано.На Купянском направлении наблюдается снижение интенсивности боевых действий, столкновения носят позиционный характер в районе Купянска-Узлового, при этом активно работают артиллерийские расчеты и расчеты беспилотных летательных аппаратов с обеих сторон.

