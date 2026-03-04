https://ukraina.ru/20260304/irano-irakskaya-voyna-pobeda-obezyany-v-bitve-dvukh-tigrov-1076355788.html

Ирано-иракская война: победа обезьяны в битве двух тигров

США далеко не всегда атаковали Иран напрямую, как в 2025-2026 годах. Так, именно Вашингтон убедил Ирак начать войну с Ираном в 1980-м, которая задумывалась как блицкриг, но продлилась восемь лет

Несмотря на тысячелетнюю историю государственности на территории нынешних Ирака и Ирана, оба эти государства являются продуктом ХХ века и конфликтуют с момента их фактического создания.В конце XIX – начале XX веков Иран переживал глубокий кризис: страна утратила много территорий, пережила ряд восстаний и революций, а в 1918-1919 годах, по сути, стала полуколонией Британии, оккупировавшей весь Иран. Персы (или, как они сами себя называют, ирани) вернули себе власть над страной только в 1921 году, когда Реза-хан Пехлеви сверг Ахмед-шаха из тюркской династии Каджаров. В 1925 году Реза Пехлеви объявил себя шахиншахом Ирана.Ирак же как государственное образование был создан в 1920 году путём выделения трёх вилайетов Османской империи (Басра, Мосул и Багдад), оккупированных Британской империей. В 1921 году Ирак был провозглашён конституционной монархией во главе с эмиром Фейсалом из династии Хашимитов, но формальную независимость страна получила лишь в 1932 году.Именно тогда и вспыхнул первый конфликт между Ираком и Ираном – с 1913 года граница между Ираном и Османской империей проходила по реке Шатт-эль-Араб (слияние Тигра и Евфрата, впадает в Персидский залив). Но Порта отказалась от её восточного берега, и Иран, таким образом, получил порты Хоремшехр, Абадан и Хосровобад. Ирак же при поддержке Великобритании в 1937 году добился того, что граница с Ираном прошла по восточному берегу реки. Кроме того, все суда, заходившие в Шатт-эль-Араб, должны были плыть под иракским флагом и иметь иракских лоцманов.Несмотря на это, а также на различное отношение двух стран к Израилю (Ирак в 1948-49 годах участвовал в войне против еврейского государства, а Иран стал второй мусульманской страной после Турции, признавшей Израиль "де-факто" в 1950-м), нормальные отношения между Хашемитской династией и династией Пехлеви сохранялся вплоть до свержения монархии в Ираке 1958 году.В 1969-м шах Ирана в одностороннем порядке денонсировал договор 1937 года, и граница между государствами была определена по фарватеру реки Шатт-эль-Араб. В ответ в Багдаде возобновили притязания на иранскую провинцию Хузестан, где большинство населения составляли арабы. Кроме того, шахом Ирана поддерживал курдских сепаратистов. Результатом этого стал разрыв дипломатических отношений между Ираном и Ираком.После глобального нефтяного кризиса, или "революции ОПЕК" в 1973 году Иран и Ирак оказались связаны общими экономическими интересами. В том же году были восстановлены дипломатические отношения между странами, а в 1975-м на конференции стран-членов ОПЕК в Алжире было заключено соглашение: шах Ирана обещал прекратить оказание помощи курдским повстанцам, а президент Ирака вынужден был согласиться на принцип раздела реки Шатт-эль-Араб по фарватеру.Исламская Революция, победившая в Иране в феврале 1979 года, была крайне негативно воспринята всеми арабскими государствами Персидского залива. За ней последовали выступления шиитских общин, а главным направлением "экспорта исламской революции" стал Ирак, где шииты составляли большинство населения, но власть принадлежала суннитам. Также в Ираке находились и две главные святыни шиитов – города Неджеф и Кербела.Инициатором военных действий между двумя странами стал Саддам Хусейн, который боролся за лидерство в арабском мире. Он рассчитывал на поддержку США, осудил ввод советских войск в Афганистан и даже позволил ЦРУ открыть своё представительство в Багдаде.США же были заинтересованы в развязывании длительного конфликта между Ираком и Ираном, которые представляли реальную угрозу как для Израиля, так и для американских нефтяных интересов. Они убедили Хусейна в превосходстве иракской армии, но ослабление иранской армии в результате полной смены ее командного состава на "стражей исламской революции" оказалось преувеличенным.17 сентября 1980 года Саддам Хусейн в одностороннем порядке разорвал соглашение 1975 года о разделе реки Шатт-эль-Араб по линии фарватера, и через пять дней иракские войска вторглись в Иран. Операция получила название "Эхо Кадисии", подразумевая битву при Аль-Кадисии в 637 году, в которой арабские войска-завоеватели разгромили персидскую армию.Планировалось установить контроль над всеми крупными городами Хузестана. Расчёт был на поддержку местного арабского населения и дестабилизацию Ирана в результате утраты нефтеносной провинции. Войну планировалось закончить к празднику Курбан-байрам (20 октября).За первые 10 дней боёв иранские войска были отброшены на 40 км вглубь своей территории, но даже для взятия Хорремшехра, находящегося у самой границы, иракцам потребовался месяц. Это стало единственной крупной победой иракцев. Спустя неделю после вторжения, Ирак остановил наступление своих войск и выразил готовность начать переговоры о мире.Однако Иран не согласился – после победы исламской революции в Иране остались религиозно-идеологические уличные группировки, но теперь с противоположной задачей – не свергать власть, а защищать её. И эту излишне активную публику новый режим решил попросту утилизировать в боевых действиях против "врагов революции".К концу 1980 года война стала позиционной, но во второй половине 1981 года стратегическая инициатива перешла к Ирану, и в сентябре был деблокирован Абадан. А уже в марте-мае 1982 года в результате двух крупных иранских наступлений иракская армия понесла тяжёлые потери. 24 мая был освобождён Хорремшехр, более 19 тысяч иракских солдат попали в плен.После этого Саддам Хусейн выразил готовность начать переговоры и объявил о выводе войск с территории Ирана. Однако иранское руководство выдвинуло неприемлемые условия прекращения войны, включавшие отстранение от власти Саддама Хусейна.Летом 1982 года иранские войска перешли иракскую границу.Как только перевес в войне оказался на стороне Ирана, значительно возросла экономическая и военная помощь Ираку со стороны не только СССР, но и западных стран, в первую очередь США.Уже в феврале 1982 года Ирак был исключен из перечня государств, "поддерживающих международный терроризм". Американская администрация выделила Багдаду $ 460 млн для закупки продовольствия в США, что, в свою очередь, убедило европейские правительства и банки в платёжеспособности режима Хусейна, и они возобновили предоставление кредитов Ираку.Наиболее активно Ирак поддерживала Франция, которая стала вторым по величине после Советского Союза экспортёром вооружений в Ирак. Только за первые два года войны Франция поставила в Ирак оружия на $ 5,6 млрд, а долг Ирака Франции с 1981 до 1986 года увеличился с $ 3 до 5 млрд.К концу войны иракцы сохраняли превосходство в вооружении: 4,5 тыс. танков против 1 тыс. иранских, 500 боевых самолётов против 60, 3 тыс. орудий и миномётов против 750. Но Ираку всё труднее было сдерживать натиск Ирана: у страны было 16-17 млн. населения против 50 млн. иранцев. Это отражалось на размерах армий: Иран довёл численность армии до 1 млн. человек, а Ирак до 650 тыс.С другой стороны, в иранской армии из миллиона солдат 200 тысяч были подростками ополчения "Басидж", которых использовали для наступления "людскими волнами" (когда атакующие смертники шли прямо на минные поля или укрепления, и своими жизнями расчищали путь для регулярных войск).Особенностью ирано-иракского конфликта стали несколько этапов "войны городов" в 1984-1988 годах, когда бомбардировкам подвергались жилые кварталы, и "танкерная война" (активизировалась с 1986 года).Кувейтское правительство, опасаясь нападений на их суда, обратились к США и СССР с просьбой предоставить их нефтяным танкерам военно-морские эскорты. В Персидский залив был переброшен многочисленный американский военный контингент, советское же военное присутствие было скорее обозначено (три тральщика и одно сторожевое судно). 18 апреля 1988 года произошёл крупнейший морской бой с участием американского флота после Второй мировой войны. Американскими кораблями и авиацией были потоплены один фрегат, один катер и как минимум три быстроходные лодки Ирана, повреждён ещё один фрегат и две морские платформы.19 апреля 1988 года было объявлено, что американские военные корабли будут защищать все иностранные суда в Персидском заливе, а 3 июля 1988 года зенитчики американского ракетного крейсера Vincennes сбили следовавший в Дубай иранский пассажирский самолет: по официальной версии, "Аэробус" они приняли за истребитель. Приносить извинения и компенсировать ущерб американцы отказались.Считается, что именно действия ВМС США стали одним из факторов заставивших аятоллу Хомейни согласиться на перемирие. Другими факторами было успешное наступление иракских войск, начавшееся 25 мая 1988 года, а также неоднократное использование Ираком химического оружия – как против иранских войск, так и против курдских повстанцев.15 июля 1988 года иранские власти согласились на перемирие. Решение принималось в отсутствие Хомейни, который под предлогом болезни покинул Тегеран в то время, когда Ирак наносил удары по иранской столице. Только 19 июля аятолла так прокомментировал необходимость переговоров:"Принять это решение было для меня болезненнее и вреднее, чем испить чашу с ядом. Уповая на Аллаха, я пью эту чашу, чтобы по его решению прекратить эту мясорубку".6 августа 1988 года Иран согласился на прямые переговоры и Хусейн объявил о своей "победе".Вопрос о людских потерях в этой войне до сих пор не ясен. Назывались цифры от 500 тыс. до 1,5 млн. погибших с обеих сторон. Только военные потери оцениваются в 100-120 тыс. иракцев и 250-300 тыс. иранцев погибшими, 300 тыс. иракцев и 700 тыс. иранцев ранеными. Экономический ущерб для обеих стран оценивают в $ 350 млрд.США возобновили партнёрство с нефтяными монархиями Персидского залива, подорванное кризисом 1973 года. Кроме этого, американцы создали огромный рынок сбыта своей продукции ВПК шейхам и заставили их вкладывать нефтедоллары в американские банки и американский госдолг. Т.о., настоящим победителем в ирано-иракской войне стали именно США, которые эту войну и спровоцировали.

