Трамп пожалел боеприпасы для Киева - 04.03.2026
Трамп пожалел боеприпасы для Киева
Трамп пожалел боеприпасы для Киева - 04.03.2026 Украина.ру
Трамп пожалел боеприпасы для Киева
Президент США Дональд Трамп подверг критике Владимира Зеленского в связи с использованием американских боеприпасов, поставленных Украине. Об этом 4 марта сообщил Телеграм-канал "Укропский Фреш" со ссылкой на заявления американского лидера
2026-03-04T11:30
2026-03-04T11:30
новости
сша
украина
ближний восток
дональд трамп
джо байден
владимир зеленский
Как отмечается в публикации, Трамп во второй раз выступил с критикой в адрес своего предшественника Джо Байдена, обвинив его администрацию в нерациональном использовании американских ресурсов. Выступая на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме, Трамп выразил сожаление, что Соединенные Штаты бесплатно передавали Украине боеприпасы, которые, по его мнению, могли быть проданы странам Ближнего Востока.Американский лидер подчеркнул, что США обладают "боеприпасами высшего класса", за которые богатые государства региона могли бы заплатить значительные средства, однако при администрации Байдена они отправлялись Киеву безвозмездно и в больших объемах.Как констатирует канал "Укропский Фреш", даже на фоне новой масштабной войны на Ближнем Востоке симпатий к Киеву у действующего американского президента не прибавилось. Между тем стало известно, кто станет следующей "безоговорочной целью" израильской армии.
сша
украина
ближний восток
новости, сша, украина, ближний восток, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский
Новости, США, Украина, Ближний Восток, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Зеленский

Трамп пожалел боеприпасы для Киева

11:30 04.03.2026
 
Президент США Дональд Трамп подверг критике Владимира Зеленского в связи с использованием американских боеприпасов, поставленных Украине. Об этом 4 марта сообщил Телеграм-канал "Укропский Фреш" со ссылкой на заявления американского лидера
Как отмечается в публикации, Трамп во второй раз выступил с критикой в адрес своего предшественника Джо Байдена, обвинив его администрацию в нерациональном использовании американских ресурсов.
Выступая на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме, Трамп выразил сожаление, что Соединенные Штаты бесплатно передавали Украине боеприпасы, которые, по его мнению, могли быть проданы странам Ближнего Востока.
Американский лидер подчеркнул, что США обладают "боеприпасами высшего класса", за которые богатые государства региона могли бы заплатить значительные средства, однако при администрации Байдена они отправлялись Киеву безвозмездно и в больших объемах.
Как констатирует канал "Укропский Фреш", даже на фоне новой масштабной войны на Ближнем Востоке симпатий к Киеву у действующего американского президента не прибавилось.
Между тем стало известно, кто станет следующей "безоговорочной целью" израильской армии.
Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Зеленский
 
