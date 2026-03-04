https://ukraina.ru/20260304/vvs-ssha-na-zaschite-neftetankerov-v-ormuzskom-prolive-vygorit-li-zateya-trampa-1076360564.html
ВВС США на защите нефтетанкеров в Ормузском проливе: выгорит ли затея Трампа
ВВС США на защите нефтетанкеров в Ормузском проливе: выгорит ли затея Трампа - 04.03.2026 Украина.ру
ВВС США на защите нефтетанкеров в Ормузском проливе: выгорит ли затея Трампа
Который день главным словосочетанием новостных лент является Ормузский пролив. К тонкой голубой полоске воды приковано внимание всего мира и это объясняется... Украина.ру, 04.03.2026
2026-03-04T12:55
2026-03-04T12:55
2026-03-04T12:57
видео
сша
сербия
европа
дональд трамп
украина.ру
иран
удар по ирану
война в иране
танкер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076360793_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f462b2b27f84c5109751b4a70fce159f.png
Который день главным словосочетанием новостных лент является Ормузский пролив. К тонкой голубой полоске воды приковано внимание всего мира и это объясняется тем, что именно через эту артерию проходит 20% всей мировой нефти и больше 30% мирового экспорта сжиженного газа.Ночью, 4 марта, иранская сторона заявила об уничтожении десяти нефтяных танкеров в Ормузском проливе – единственном выходе к океану сразу для шести стран Персидского залива.Этому предшествовало громкое заявление президента Сербии, который пообещал Европе ад после полного закрытия пролива. В свою очередь президент США Дональд Трамп пообещал, что американские военно-морские силы помогут и станут сопровождать нефтяные танкеры, однако насколько такие меры будут эффективны в комментарии "Украина.ру" ответил военный корреспондент Олег Блохин.
сша
сербия
европа
иран
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076360793_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_50d13589b7c0acb6ac0399720ac00267.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, сша, сербия, европа, дональд трамп, украина.ру, иран, удар по ирану, война в иране, танкер, война, международные отношения, международная помощь, газ, нефть, видео
Видео, США, Сербия, Европа, Дональд Трамп, Украина.ру, Иран, удар по Ирану, война в Иране, танкер, война, международные отношения, Международная помощь, газ, нефть
ВВС США на защите нефтетанкеров в Ормузском проливе: выгорит ли затея Трампа
12:55 04.03.2026 (обновлено: 12:57 04.03.2026)
Который день главным словосочетанием новостных лент является Ормузский пролив. К тонкой голубой полоске воды приковано внимание всего мира и это объясняется тем, что именно через эту артерию проходит 20% всей мировой нефти и больше 30% мирового экспорта сжиженного газа.
Ночью, 4 марта, иранская сторона заявила об уничтожении десяти нефтяных танкеров в Ормузском проливе – единственном выходе к океану сразу для шести стран Персидского залива.
Этому предшествовало громкое заявление президента Сербии, который пообещал Европе ад после полного закрытия пролива. В свою очередь президент США Дональд Трамп пообещал, что американские военно-морские силы помогут и станут сопровождать нефтяные танкеры, однако насколько такие меры будут эффективны в комментарии "Украина.ру" ответил военный корреспондент Олег Блохин.