ВВС США на защите нефтетанкеров в Ормузском проливе: выгорит ли затея Трампа
ВВС США на защите нефтетанкеров в Ормузском проливе: выгорит ли затея Трампа
ВВС США на защите нефтетанкеров в Ормузском проливе: выгорит ли затея Трампа
Который день главным словосочетанием новостных лент является Ормузский пролив. К тонкой голубой полоске воды приковано внимание всего мира и это объясняется тем, что именно через эту артерию проходит 20% всей мировой нефти и больше 30% мирового экспорта сжиженного газа.Ночью, 4 марта, иранская сторона заявила об уничтожении десяти нефтяных танкеров в Ормузском проливе – единственном выходе к океану сразу для шести стран Персидского залива.Этому предшествовало громкое заявление президента Сербии, который пообещал Европе ад после полного закрытия пролива. В свою очередь президент США Дональд Трамп пообещал, что американские военно-морские силы помогут и станут сопровождать нефтяные танкеры, однако насколько такие меры будут эффективны в комментарии "Украина.ру" ответил военный корреспондент Олег Блохин.
Украина.ру
Украина.ру
ВВС США на защите нефтетанкеров в Ормузском проливе: выгорит ли затея Трампа

12:55 04.03.2026 (обновлено: 12:57 04.03.2026)
 
Который день главным словосочетанием новостных лент является Ормузский пролив. К тонкой голубой полоске воды приковано внимание всего мира и это объясняется тем, что именно через эту артерию проходит 20% всей мировой нефти и больше 30% мирового экспорта сжиженного газа.
Ночью, 4 марта, иранская сторона заявила об уничтожении десяти нефтяных танкеров в Ормузском проливе – единственном выходе к океану сразу для шести стран Персидского залива.
Этому предшествовало громкое заявление президента Сербии, который пообещал Европе ад после полного закрытия пролива. В свою очередь президент США Дональд Трамп пообещал, что американские военно-морские силы помогут и станут сопровождать нефтяные танкеры, однако насколько такие меры будут эффективны в комментарии "Украина.ру" ответил военный корреспондент Олег Блохин.
