https://ukraina.ru/20260304/vvs-ssha-na-zaschite-neftetankerov-v-ormuzskom-prolive-vygorit-li-zateya-trampa-1076360564.html

ВВС США на защите нефтетанкеров в Ормузском проливе: выгорит ли затея Трампа

ВВС США на защите нефтетанкеров в Ормузском проливе: выгорит ли затея Трампа - 04.03.2026 Украина.ру

ВВС США на защите нефтетанкеров в Ормузском проливе: выгорит ли затея Трампа

Который день главным словосочетанием новостных лент является Ормузский пролив. К тонкой голубой полоске воды приковано внимание всего мира и это объясняется... Украина.ру, 04.03.2026

2026-03-04T12:55

2026-03-04T12:55

2026-03-04T12:57

видео

сша

сербия

европа

дональд трамп

украина.ру

иран

удар по ирану

война в иране

танкер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076360793_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f462b2b27f84c5109751b4a70fce159f.png

Который день главным словосочетанием новостных лент является Ормузский пролив. К тонкой голубой полоске воды приковано внимание всего мира и это объясняется тем, что именно через эту артерию проходит 20% всей мировой нефти и больше 30% мирового экспорта сжиженного газа.Ночью, 4 марта, иранская сторона заявила об уничтожении десяти нефтяных танкеров в Ормузском проливе – единственном выходе к океану сразу для шести стран Персидского залива.Этому предшествовало громкое заявление президента Сербии, который пообещал Европе ад после полного закрытия пролива. В свою очередь президент США Дональд Трамп пообещал, что американские военно-морские силы помогут и станут сопровождать нефтяные танкеры, однако насколько такие меры будут эффективны в комментарии "Украина.ру" ответил военный корреспондент Олег Блохин.

сша

сербия

европа

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, сша, сербия, европа, дональд трамп, украина.ру, иран, удар по ирану, война в иране, танкер, война, международные отношения, международная помощь, газ, нефть, видео