Зеленский захотел сделать буферную зону на территории России
Зеленский захотел сделать буферную зону на территории России - 04.03.2026 Украина.ру
Зеленский захотел сделать буферную зону на территории России
Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны сделать буферную зону на территории России, пишут украинские СМИ
"Украинские войска должны делать все, чтобы буферная зона России и Украины в направлении Харьковской области была на российской стороне. Вот если такая буферная зона будет, то никакая артиллерия не будет долетать", — сказал Зеленский.Президент России Владимир Путин в конце прошлого года заявил, что в 2026 году зона безопасности на границе с Украиной должна быть расширена. Он отмечал, что она обеспечивает безопасность приграничных регионов России.В 2025 году зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупреждал, что если военная помощь Киеву будет продолжаться, буферная зона может занять почти всю площадь Украины. Тогда же он показал видео с картой страны, в котором вне полосы безопасности осталась лишь небольшая часть украинской территории на западе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Зеленский захотел сделать буферную зону на территории России
10:47 04.03.2026 (обновлено: 10:58 04.03.2026)
Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны сделать буферную зону на территории России, пишут украинские СМИ
"Украинские войска должны делать все, чтобы буферная зона России и Украины в направлении Харьковской области была на российской стороне. Вот если такая буферная зона будет, то никакая артиллерия не будет долетать", — сказал Зеленский.
Президент России Владимир Путин в конце прошлого года заявил, что в 2026 году зона безопасности на границе с Украиной должна быть расширена. Он отмечал, что она обеспечивает безопасность приграничных регионов России.
В 2025 году зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупреждал, что если военная помощь Киеву будет продолжаться, буферная зона может занять почти всю площадь Украины. Тогда же он показал видео с картой страны, в котором вне полосы безопасности осталась лишь небольшая часть украинской территории на западе.
