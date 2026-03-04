https://ukraina.ru/20260304/stalo-izvestno-kogda-tramp-i-netanyakhu-dogovorilis-nachat-voynu-s-iranom-novosti-blizhnego-vostoka-1076352087.html

Стало известно, когда Трамп и Нетаньяху договорились начать войну с Ираном. Новости Ближнего Востока

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 23 февраля провели телефонный разговор, во время которого приняли окончательное решение о начале войны с Ираном, написало издание Axios со ссылкой на источники. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 4 марта сообщил Телеграм-канал Украина.ру

В публикации Axios утверждается, что во время телефонного разговора Нетаньяху сообщил Трампу, что утром 28 февраля верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и его советники соберутся в одном месте. Израильский премьер тогда заявил, что это позволит убить их одним ударом, сообщили три источника.Дональд Трамп уже склонялся к нанесению удара по Ирану, однако до разговора с Биньямином Нетаньяху не определился с датой начала военных действий, уточняет Axios. США и Израиль рассматривали возможность начала операции на неделю раньше, однако отложили ее по различным соображениям, включая плохую погоду, пояснили собеседники издания.Другие новости Ближнего Востока к этому часу:🟥 Иран запустил более 40 ракет по целям США и Израиля несколько часов назад в рамках 17-го этапа операции "Правдивое обещание-4", сообщает КСИР. 🟥 Тегеран заявил об ударе по американскому эсминцу в Индийском океане. Иранские государственные СМИ сообщили, что удар был нанесен силами КСИР. США этого не подтверждали.🟥 Авиация Израиля нанесла удар по объекту "Хезболла" в районе Харет-Хорейк на юге Бейрута. Об этом сообщила служба гражданской обороны.🟥 Американский беспилотник упал и разбился в районе Ал-Лаклак к северу от Эль-Алима в иракской провинции Салах-ад-Дин. 🟥 В Польше опасаются возможного дефицита топлива на АЗС из-за конфликта на Ближнем Востоке.В субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.О развитии ситуации — в ежедневном обзоре США готовят наземную операцию в Иране и открывают фронт в Эквадоре. Хроника событий на утро 4 марта.

2026

