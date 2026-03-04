https://ukraina.ru/20260304/strakh-kieva-provaly-vsu-popytki-vteretsya-v-peregovornyy-protsess-khronika-sobytiy-na-1300-4-marta-1076358758.html

Страх Киева, провалы ВСУ, попытки "втереться" в переговорный процесс. Хроника событий на 13:00 4 марта

Страх Киева, провалы ВСУ, попытки "втереться" в переговорный процесс. Хроника событий на 13:00 4 марта - 04.03.2026 Украина.ру

Страх Киева, провалы ВСУ, попытки "втереться" в переговорный процесс. Хроника событий на 13:00 4 марта

Киев боится, что про него забудут на фоне эскалации на Ближнем Востоке. ВС РФ уничтожают противника и технику. Европа пытается "втереться" в переговорный процесс по Украине

2026-03-04T13:00

2026-03-04T13:00

2026-03-04T13:07

хроники

эксклюзив

украина

европа

россия

фридрих мерц

дональд трамп

леонид слуцкий

вооруженные силы украины

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074335515_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5aabff7e2ec2c582596f195859c3123.jpg

Политическое руководство в Киеве боится, что украинский конфликт будет забыт на фоне эскалации на Ближнем Востоке."На Украине появился страх. Политическое руководство... Владимира Зеленского опасается, что война в их стране в ближайшие недели и месяцы может быть забыта. С утра субботы мировая общественность следит за Ираном, Израилем и странами Персидского залива", - гпишет газета Berliner Zeitung.Издание указывает, что в Киеве растет обеспокоенность, что он останется позади как в военном, так и в политическом плане.Ему вторит Politico, отмечая, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке отвлекла Евросоюз от помощи Украине."Быстрая эскалация конфликта на Ближнем Востоке частично отвлекла Брюссель от другого деликатного дела, которое остается важным, но нерешенным - пакет на 90 миллиардов долларов в кредит, в данный момент заблокированный Венгрией", - говорится в публикации издания.По данным издания, ожидается, что деньги у Украины закончатся к концу марта."Мы вполне осведомлены о том, что часы тикают... Возможно, это незаметно, но мы работаем над вариантами, которые точно помогут разблокировать кредит", - заверила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо в комментарии изданию.Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.По данным газеты Financial Times, Еврокомиссия пытается найти способ согласовать кредит Киеву на 90 миллиардов евро в обход наложенного Венгрией вето, и юридическая служба ЕК проверяет, есть ли для этого законные основания.Провалы ВСУВ среду взрывы на Украине гремели в Николаеве, Сумах, Харькове, Днепропетровске.Минобороны РФ указало, что российские войска поразили объекты энергетики и транспорта, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение по местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складу боеприпасов, объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - говорится в сообщении.Энергетическая компания "Укрэнерго" посетовала, что из-за ударов российских военных жители Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Сумской областей Украины остались без света. Также в компании сообщили о введении аварийных отключений в Харьковской области для стабилизации ситуации в энергосистеме, графики почасовых отключений временно не действуют.Российские бойцы усилили удары по железнодорожной инфраструктуре на Украине.Отмечается, что с начала марта на Украине поврежден 41 объект железнодорожной инфраструктуры, включая 17 единиц подвижного состава.Российские войска ударами фугасных авиабомб (ФАБ) уничтожили использовавшийся Вооруженными силами Украины (ВСУ) мост у Хитровки в Запорожье.Российские расчеты БПЛА группировки войск "Север" уничтожили 16 артиллерийских орудий ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения 11-го армейского корпуса с позывным "Карта"."Среди них крупнокалиберные три самоходные артиллерийские установки, четыре буксируемые гаубицы и пушки, девять минометов", - перечислил он.Расчёт самоходной артиллерийской установки"Гиацинт-С" уничтожил пункт управления БПЛА формирований ВСУ на Красноармейском направлении в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ."В результате удара уничтожены площадка запуска и пункт управления БПЛА вместе с живой силой противника", - уточнили в ведомстве.Огонь вёлся с закрытой огневой позиции на дальности около 25 километров 152-мм осколочно-фугасными боеприпасами.Военный эксперт Андрей Марочко предупредил, что ВСУ готовятся контратаковать в Запорожской области. По его словам, украинское командование перебросило к населенному пункту Комсомольское (украинское название — Гуляйпольское) штурмовые подразделения, состоящие в том числе из бывших заключенных. Кроме того, рост численности личного состава ВСУ зафиксирован на юго-западе от села Горькое.По мнению эксперта, увеличение группировки украинских войск свидетельствует о подготовке к контратакам на данном направлении. Он подчеркнул, что Киев хочет вернуть утраченные рубежи и стабилизировать обстановку на участке фронта.Попытки Европы повлиять на переговорыНакануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что европейцы не будут готовы принять соглашение по Украине без их участия.В ответ глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале в среду указал, что Европа не оставляет попыток "втереться" в переговорный процесс."Европейские ястребы войны под маской голубей мира не оставляют попыток "втереться" в переговорный процесс по Украине. С понятной целью – сорвать его. Канцлер Германии Мерц заявил в Вашингтоне, что Европа не примет соглашение, заключенное без ее участия - "за спиной", - написал Слуцкий.Он напомнил, что когда США включились в процесс урегулирования конфликта, Старый Свет "поднял истерику", и сами европейские столицы повесили железный занавес и продолжали инерционную политику русофобии, а сейчас же цинично утверждают, что "только мир, поддержанный и легитимизированный Европой, может быть по-настоящему прочным".Слуцкий считает, что теперь "евротройка" пытается войти в роль "троянского коня", но "инструменты" Берлина, Парижа и Лондона - непомерные амбиции, шантаж и санкции."Вот только всему этому "набору" - место и время в утиль, куда рано или поздно отправятся и нынешние европейские лидеры", - добавил он.Эсперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Кортунов считает, что подключение европейских стран к переговорному процессу по Украине только еще больше осложнит ситуацию.По его словам, подобное заявление Мерца не является неожиданностью, "лидеры Европейского союза хотели бы присутствовать за столом переговоров и чтобы их интересы принимали все внимание". Однако их позиция сейчас не способствует переговорному процессу, указал он."На данный момент позиция европейских стран является, скорее, осложняющим фактором, чем фактором, который облегчает достижение договоренности. Возможно, они и хотят общаться с Россией, но сейчас хотят продолжения конфликта, понимая, что любые договоренности, которые могут быть достигнуты в данный момент, они будут предполагать очень серьезные уступки украинской стороны", - сказал он.Европейцы сформулировали свою позицию еще четыре года назад, напомнил эксперт: России надо нанести "стратегическое поражение", Украина должна вернуться к границам 1991 года и так далее."Было сформулировано определенное количество требований. Но сейчас, четыре года спустя, динамика конфликта, естественно, делает эти требования совершенно нереалистичными. Сейчас говорить о стратегическом поражении России, как минимум, неуместно. Поэтому фактически то, что они остались на своих позициях, в то время как американцы свои позиции существенно пересмотрели, как раз и свидетельствует о том, что сейчас подключать европейцев к переговорному процессу - это означает создавать дополнительные сложности в этом процессе", - объяснил Кортунов.Замглавы российского МИД Александр Грушко ранее заявлял, что Европа стремится не допустить заключения мирного соглашения по Украине. По его словам, Европе выгодно существование горячей точки на Украине и европейцы могут чувствовать себя в безопасности от России, в этом и заключается их реальный интерес.Во вторник прошла встреча Мерца и Трампа. Стороны обсудили ситуацию в Иране, конфликт на Украине и торговые пошлины. В ходе встречи Трамп шутливо шлепнул ладонью по колену Мерца, который сидел, положив ногу на ногу.Издание Politico отметило, что поведение канцлера ФРГ в Белом доме демонстрирует его бессилие и, вероятно, оставит неприятный осадок среди европейцев. Согласно публикации, Мерц сидел "в основном тихо", в то время как Трамп угрожал ввести эмбарго в отношении Испании из-за ее позиции касательно американской атаки на Иран. Мерц также не отреагировал, когда американский лидер обрушился с критикой на премьера Великобритании Кира Стармера, угрожая увеличить торговые пошлины. По мнению издания, это демонстрирует относительное бессилие немецкого лидера, чьи внешнеполитические цели во многом зависят от "унизительного балансирования" для поддержания отношений с непредсказуемым Трампом.Об Иране и Украине - в материале Почему Европе выгодно "утопить" Трампа в иранском конфликте. Война в Иране и ее последствия для Украины на сайте Украина.ру.

украина

европа

россия

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, украина, европа, россия, фридрих мерц, дональд трамп, леонид слуцкий, вооруженные силы украины, ес, всу, потери всу, вс рф, атака, удары, переговоры, андрей марочко, конфликт, ближний восток, еврокомиссия, украина.ру, украина.ру