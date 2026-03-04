https://ukraina.ru/20260304/energeticheskiy-krizis-stremitelno-narastaet-vo-frantsii-obespokoeny-voynoy-v-irane-1076362754.html

"Энергетический кризис стремительно нарастает": во Франции обеспокоены войной в Иране - 04.03.2026 Украина.ру

Энергетическая система Ближнего Востока быстро перегружается в условиях войны США и Израиля в Иране, продолжение её грозит большим кризисом. к такому выводу пришёл Бертиль Баярт - автор французского издания Le Figaro

новости

иран

сша

ближний восток

дональд трамп

дмитрий дробницкий

война

удар по ирану

война в иране

израиль

"В условиях войны в Иране энергетический кризис стремительно нарастает", - под таким заголовком вышла статья Баярта во французской газете.Автор уверен, что на пороге "серьезный кризис, если война продолжится"."Аналитики в энергетической отрасли больше не считают баррели нефти, а вместо этого оценивают запасы ракет и беспилотников Ирана, а также возможности перехвата в странах, являющихся объектами его атак. Продолжительность войны на Ближнем Востоке , а следовательно, и серьезность разворачивающегося энергетического кризиса, зависят от этих цифр", - обратил внимание Баярт.По его оценке, упомянутые президентом США Дональдом Трампом в понедельник "четыре или пять недель" длительности войны в Иране "вызвали больше беспокойства, чем успокоения"."Некоторые из наихудших сценариев уже реализовались: фактическое закрытие Ормузского пролива , который больше не используется нефтетанкерами и газовозами, а также прекращение добычи сжиженного природного газа в Катаре - втором по величине экспортере в мире", - сказано в публикации. Там также отмечено, что в первые часы войны США и Израиля против Ирана эти беспрецедентные события вызвали резкий скачок цен, но не панику. И это при том, что 20% мировой нефти проходит через Ормузский пролив. Однако это происходит на рынке с избыточными мощностями и со странами, чьи запасы сырой нефти переполнены.Актуальное интервью на эту тему: Дмитрий Дробницкий: Если Трамп начнет проигрывать в схватке с Ираном, то может применить ядерное оружие

